Кондитеры садятся на диету

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Кондитерские изделия стали единственной категорией среди ключевых продуктов питания, производство которых сократилось по итогам января—апреля. Фабрики снизили выпуск продукции примерно на 50 тыс. тонн год к году. Торговые сети на этом фоне отмечают уменьшение ассортимента и рост цен на сладости.

Производство кондитерских изделий за первые четыре месяца 2022 года снизилось на 3,4%, до 1,2 млн тонн год к году, следует из презентации Минсельхоза, с которой ознакомился “Ъ”. Сладости оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где фиксируется снижение выпуска. По данным Минсельхоза, производство молока, сыров и сахара за этот период увеличилось в пределах 5%, сливочного масла, муки и макаронных изделий — на 11-16%, а гречневой крупы — более чем на 36%.

Одна из причин снижения производства сладостей — уменьшение поставок на внешние рынки. По словам источника “Ъ”, по итогам января—апреля экспорт кондитерских изделий из России сократился на 40 тыс. тонн год к году. Объем сопоставим со снижением производства. Федеральная таможенная служба (ФТС) этой весной перестала публиковать статистику внешней торговли, чтобы избежать «некорректных оценок и спекуляций», говорил руководитель ФТС Владимир Булавин. По итогам первых шести месяцев 2021 года вывоз кондитерских изделий рос на 16,5%, до 329,6 тыс. тонн год к году.

С началом военных действий на Украине ряд международных компаний, локализовавших производство кондитерских изделий в России, отказались от экспорта своей продукции с территории страны, напоминает собеседник “Ъ”. По его словам, речь идет прежде всего о поставках в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Еще 10 марта об этом сообщила американская Mars (бренды Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др.). Аналогичное решение приняла швейцарская Nestle (марки «Россия», KitKat, Nuts, Nesquik и пр.). В Mars отказались от комментариев, в Nestle не ответили на запрос “Ъ”.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин говорит, что снижение экспорта сладостей связано с логистическими проблемами, которые также осложняют ввоз в страну сырья, упаковки и оборудования. Поставщики этих компонентов не хотели оказаться под ограничениями из-за санкций, объясняет исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет в том числе Mars, Nestle и Mondelez) Алексей Поповичев. Он добавляет, что ситуация никак не отразилась на потреблении внутри страны: объемы сохранились за счет накопленных запасов сырья у производителей.

Торговые сети между тем уже отмечают проблемы в категории кондитерских изделий. В «Верном» говорят о сокращении ассортимента, которое, впрочем, пока имеет незначительный характер. По словам представителя сети, Nestle вывела из продаж бренды Nesquik и KitKat. Кроме того, производители кондитерских изделий с конца февраля — начала марта неоднократно поднимали цену на свою продукцию, ссылаясь на рост стоимости ингредиентов, упаковки и логистических затрат, добавляют в «Верном». Там уточнили, что Mondelez за этот период трижды повышала отпускные цены на бренды Milka, Alpen Gold, «Барни» в диапазоне от 29 до 49%. В Mondelez отказались от комментариев.

По словам источника “Ъ” в отрасли, тенденция снижения объемов производства кондитерских изделий в России, вероятно, продолжится, несмотря на обещания регуляторов найти способы открыть новые экспортные рынки для предприятий. Алексей Поповичев уверен, что заместить выпавшие объемы экспорта производителям будет сложно, поскольку заменять придется международные бренды, что потребует высоких маркетинговых затрат. Вячеслав Лашманкин считает, что прогнозировать развитие ситуации по итогам года пока преждевременно. А зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов уверен, что российские поставщики сладостей готовы наращивать объемы производства, что позволит переломить тенденцию.

Алексей Полухин