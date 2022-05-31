Лизинг добрался до инвесторов

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На фоне снижения ставок на долговом рынке ряд лизинговых компаний в ближайшие дни приступает к размещениям рублевых облигаций. В основном активность коснулась компаний, которые не входят в финансовые группы, с высокой долей публичных заимствований. Средства рассчитывают направить на развитие и освоение новых ниш. Вместе с тем одной из основных проблем является дефицит предоставляемого в лизинг имущества. И от ее решения будет зависеть дальнейшая активность эмитентов.

В ближайшие пару недель сразу несколько лизинговых компаний приступают к размещению новых выпусков рублевых облигаций. Так, 31 мая «Роял Капитал» открывает книгу трехлетних облигаций на 100 млн руб. Через неделю размещение десятилетних бумаг на 400 млн руб. начинает «Пионер Лизинг». В обоих случаях ставка оценивается не менее чем в 19% годовых. В первой половине июня готовит размещение «Ресо Лизинг» (входит в десятку компаний по новому лизингу, по данным «Эксперт РА»). Инвесторам будут предложены четырехлетние бумаги на 5 млрд руб. При этом ориентир купона — ключевая ставка плюс 350 б. п. (т. е. не выше 14,5% годовых). Помимо этого, одна из крупнейших лизинговых компаний «Европлан» (4-е место по объему нового бизнеса) объявила об увеличении объема программы облигаций в четыре раза, до 200 млрд руб.

Компании рассчитывают направить привлеченные на рынке средства на развитие, а также на выход в новые сегменты рынка. Представитель «Пионер Лизинга» отметил, что компания текущие условия считает приемлемыми. «Локальный конъюнктурный спад спроса компенсируется обеспечением устойчивого спроса на более длительном интервале времени»,— поясняют там. Новый выпуск предусматривает и дополнительные условия для инвесторов, в частности, опционную программу, обеспечивающую «возможности для формирования индивидуальной оферты». Средства будут направлены на увеличение лизингового портфеля, в том числе на развитие лизинга медицинского оборудования, санкции на импорт которого не вводились.

Сейчас на рынок будут выходить два типа компаний, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Те, кто по причинам слабой финансовой ситуации не может привлечь деньги у банков, и те, кто нашел инвесторов, готовых выкупить весь выпуск по привлекательным ставкам. Активность первичного рынка долга будет нарастать, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Александр Полютов. «Доходности эмитентов первого и второго эшелонов снижаются и становятся более приемлемыми для заемщиков. Постепенно нарастает и дефицит бумаг — с начала года объем рынка корпоративных облигаций сократился на 700 млрд руб., летом ожидается уход бумаг на 390 млрд руб.»,— поясняет эксперт. Вместе с тем «ВТБ Лизинг» не планирует активное привлечение финансирования на рынке облигаций, подчеркнули в компании. Основным источником заемного капитала для лизинговых компаний группы являются кредиты ВТБ.

Постепенное возвращение компаний к данному инструменту свидетельствует как о том, что баланс рисков и стоимости заимствования на рынке публичного долга оценивается компаниями как допустимый, так и о том, что спрос на лизинговые услуги сохраняется и компании продолжают искать альтернативные способы его удовлетворения в период возросшего дефицита оборудования, уверена заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

Дефицит имущества в настоящее время является одной из ключевых проблем лизинговой отрасли и связан как с сокращением производства внутри страны, так и с падением экспорта (см. “Ъ” от 25 апреля, 5 мая, 26 мая). По данным Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА), количество заключенных договоров в апреле 2022 года не превысило 11 тыс. шт., а количество переданных предметов лизинга опустилось ниже 20 тыс. шт. Между тем в прошлом году показатели были в два-три раза выше (см. “Ъ” от 28 мая). Как отмечал в ходе мероприятия директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александр Сараев, сильнее всего пострадали компании с большим корпоративным портфелем: они столкнулись с арестом техники и санкциями против логистических провайдеров. «Дефицит предметов лизинга представляет серьезнейшую проблему, но лизинговые компании продолжают работать, а участники рынка (импортеры и дистрибуторы автомобилей) активно ищут решение»,— указывает гендиректор «Европлана» Александр Михайлов. Компаниям необходимо учиться работать с б/у имуществом, искать новых партнеров на азиатских рынках, решать проблемы с логистикой, отмечалось на съезде ОЛА в конце прошлой недели.

Полина Трифонова