Юань в помощь

В начале осени Минфин может вновь начать размещение гособлигаций, прерванное в феврале этого года. Устойчивое снижение ключевой ставки и инфляции позволяет ведомству выйти с «комфортными заимствованиями». При этом объемы размещений не превысят 30 млрд руб. Участники рынка рассчитывают на размещения среднесрочных бумаг с фиксированным купоном. Кроме того, в условиях избыточной валютной ликвидности они считают возможным выпуск гособлигаций в долларах или юанях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минфин планирует выйти на рынок публичных заимствований уже осенью. Об этом заявил замминистра финансов Тимур Максимов. «Мы, наверное, после сезона отпусков проведем отдельные встречи-звонки с инвесторами, поймем в принципе, какие у них возможности есть»,— отметил чиновник (цитата по «Интерфаксу»). По словам господина Максимова, первоначально речь будет идти о небольших суммах — 10–30 млрд руб. Ранее на этот год программа заимствований предполагала привлечение по 80 млрд руб. в неделю. Господин Максимов связывает «комфортное возвращение» на рынок заимствований с текущим трендом по инфляции и по ключевой ставке. Согласно данным Минэкономразвития, к середине июля инфляция замедлилась до 15,4%. При этом ЦБ уже довел ключевую ставку до 9,5%, то есть уровня начала года. А к концу года она может опуститься до 8%, оценивают аналитики ПСБ.

Между тем еще в конце апреля Минфин не планировал заимствования до конца года. Глава ведомства Антон Силуанов тогда заявил в интервью газете «Известия», что в этом году не планируется никаких размещений. При этом, по словам министра, в случае стабилизации ситуации со следующего года можно было бы «потихонечку пробовать рынок».

Участники рынка отмечают, что уже в настоящее время сложилась благоприятная ситуация для возврата Минфина с новыми заимствованиями на рынке ОФЗ.

Как отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин, в настоящее время рынок ОФЗ вернулся к уровням четвертого квартала прошлого года. Согласно данным Московской биржи, в настоящее время короткие выпуски ОФЗ торгуются с доходностью ниже 8% годовых. Длинные выпуски с дюрацией более пяти лет имеют доходность около 9% годовых. По словам Дмитрия Монастыршина, устойчивый тренд на снижение доходности ОФЗ (рост цен) на протяжении апреля—июля свидетельствует об интересе инвесторов к данному рынку и снижению ожиданий по ставкам в среднесрочной перспективе. Впрочем, как считает гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков, учитывая рост ставок на глобальном рынке, опустить доходность еще ниже вряд ли получится. По его оценке, справедливый уровень доходности по длинным выпускам сейчас находится в районе 10% годовых.

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Тем не менее для наполнения бюджета до конца года, судя по всему, не потребуется больших заимствований. Как отмечает директор по инвестициям «ЛокоИнвест Управление активами» Дмитрий Полевой, в обновленных «Направлениях бюджетной и налоговой политики на 2023–2025 годы» чистые займы в 2022 году запланированы на уровне 966 млрд руб. при погашениях на 1060 млрд руб.

При этом участники рынка рассчитывают на размещение со стороны Минфина среднесрочных бумаг. По словам господина Монастыршина, интерес инвесторов на аукционах Минфина вызвали бы выпуски ОФЗ срочностью три-десять лет с фиксированной ставкой купона. Это наиболее интересный класс бумаг в текущей конъюнктуре с точки зрения риска и доходности, считает он. Вместе с тем, как отмечает господин Полевой, в портфелях у инвесторов должны быть преимущественно бумаги с фиксированным доходом и флоутеры (с плавающим купоном). Такой портфель позволит еще заработать на снижении ставок, но наличие флоутеров будет выступать страховкой на случай, если снижение ставок будет замедляться или ЦБ в какие-то моменты будет брать паузу, считает эксперт. Вместе с тем Алексей Третьяков отмечает, что на рынке ощущается «высокая потребность в размещении валютных средств». Поэтому, по его мнению, было бы неплохо, если бы Минфин предложил ОФЗ, номинированные в долларах или юанях.

Дмитрий Михайлович