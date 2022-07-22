Госдолг разбавят риском

У ВЭБ.РФ, управляющего пенсионными накоплениями граждан, может появиться возможность инвестировать средства из портфеля госбумаг в высокорейтинговые корпоративные облигации. Эксперты считают, что нововведение сможет стимулировать экономику и дать рынку дополнительную ликвидность, не повышая риски вложений. Однако, как показывают отрицательные результаты частных управляющих компаний (УК), это не вполне справедливо для периодов турбулентности, когда положительную доходность показали только консервативные игроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минфин разработал проект постановления правительства, которое позволяет расширить возможности ВЭБ.РФ в части инвестирования пенсионных накоплений. Документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов в начале недели. Он предполагает установку для государственной УК «минимального значения процентной ставки размещения средств пенсионных накоплений» по договорам репо на уровне 0,7 ключевой ставки Банка России (9,5% в настоящее время). Сейчас отклонение от ставки может составлять 2,5 п. п.

Также министерство хочет дополнить инвестдекларацию портфеля госбумаг, разрешив инвестировать средства пенсионных накоплений в ценные бумаги российских субъектов, а также облигации корпоративных эмитентов. Сейчас их можно инвестировать только в денежные средства, госбумаги и облигации, обеспеченные госгарантией (см. график).

В ВЭБе пояснили, что документ направлен на повышение эффективности и диверсификации вложений в интересах застрахованных граждан. В госкорпорации считают, что «изменение механизма определения минимальной ставки по репо повысит гибкость инструмента, что особенно актуально в периоды значимых изменений ключевой ставки». Сейчас минимальная ставка репо составляет 7% против 6,65% по документу. А в марте этого года разница была более существенной: 17,5% против 14%.

При этом увеличение рисков в связи расширением перечня разрешенных активов с учетом предлагаемых ограничений по рейтингу в ВЭБе вероятным не считают, поскольку средства будут инвестироваться «в ценные бумаги высоконадежных эмитентов суверенного качества». Это оставит инвестдекларацию ГУК самой консервативной среди всех участников рынка накоплений. В настоящее время частные УК имеют право более широко инвестировать пенсионные накопления в корпоративные облигации и акции.

В Минфине “Ъ” сообщили, что сейчас ОФЗ фактически являются единственным инструментом инвестирования средств портфеля госбумаг. Это происходит на фоне постепенного погашения облигаций с госгарантиями. «Послабления позволят снизить рыночный риск портфеля и повысить его доходность»,— считают в ведомстве.

Деятельность ВЭБа на фондовом рынке — это своеобразный способ стимулирования и расширение декларации можно трактовать под таким углом, считает гендиректор «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов. Вместе с тем, по его мнению, о значимом увеличении риска говорить не придется на фоне высоких рейтинговых требований. При этом послабления позволят ВЭБу выкупать долговые обязательства корпораций, поддерживая спрос на их долговые инструменты и косвенно снижая стоимость заимствования, указывает руководитель отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Николай Рясков. На текущем рынке наблюдается расширение спредов в доходности между корпоративным сегментом и ОФЗ, что создает инвестиционную возможность в силу большей доходности, отметил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Вместе с тем, по его словам, объемы корпоративных размещений остаются крайне низкими (см. “Ъ” от 4 июля).

При этом стоит отметить, что турбулентность российского фондового рынка, которая возросла в начале года, сказалась на результатах частных управляющих компаний, вкладывающих в более рисковые активы, чем госбумаги (см. “Ъ” от 14 июля). За первое полугодие они показали доходность ниже, чем расширенный портфель ВЭБа и портфель госбумаг. Так что, отмечают эксперты, при усилении волатильности российского рынка, которая не исключена в кризисных условиях, доходность консервативного портфеля ВЭБа также снизится.

Ксения Куликова