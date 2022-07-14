Акции не в пользу накоплений

Бурные события в конце второго квартала на фондовом рынке ударили по результатам частных управляющих компаний, работающих с пенсионными накоплениями граждан. Отказ «Газпрома» выплатить дивиденды привел к падению рынка акций, а в портфелях УК с высокой долей акций — к убыткам за полугодие. «Бумажные» потери отчасти компенсировались восстановлением рынка облигаций, что позволило консервативным УК, в том числе ВЭБ.РФ, показать положительную доходность. Впрочем, результаты управляющих по-прежнему отстают от инфляции.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Результаты работы частных управляющих с пенсионными накоплениями граждан по итогам первого полугодия оказались разочаровывающими. Судя по опубликованным данным по пяти инвестпортфелям четырех УК, доходность варьировалась от +6,7% до –24,9% годовых. Убытки показали компании, в портфелях которых были представлены акции, и только одной, «Альфа-Капитал», удалось показать положительный результат. Еще 13 частных компаний, управляющих пенсионными накоплениями граждан, не раскрыли свои показатели, в том числе из-за опасения наложения санкций. Но с учетом того, что на начало года в портфелях десяти из них также присутствовали акции, они тоже могли понести потери.
Об этом свидетельствует и динамика индексов пенсионных накоплений Московской биржи. Так, за полугодие агрессивный индекс (40% акций, 20% ОФЗ, 40% корпоблигаций) упал на 14,6% (в пересчете на год превышает 29%), а сбалансированный индекс (10% акций, 20% ОФЗ, 70% корпоблигаций) потерял 1,6% (–3,2% в годовом выражении). Столь низкие показатели этих индексов связаны с падением рынка в конце отчетного периода, когда годовое собрание акционеров «Газпрома» отказалось платить ранее одобренные советом директоров дивиденды (см. “Ъ” от 30 июня). Это привело к падению котировок акций монополиста более чем на 35%, а индекса Московской биржи — свыше 7%.
Вместе с тем консервативный индекс пенсионных накоплений (15% ОФЗ и 85% корпоблигаций) вырос на 2,8% (в пересчете на год 5,6%). Причем управляющие компании с более консервативным портфелем показали и более высокие результаты.
По итогам полугодия доходность расширенного портфеля ВЭБ.РФ (25% ОФЗ) превысила 7% годовых, а портфеля госбумаг (50% ОФЗ) — 9,5% годовых. При этом ГУК использовала меры поддержки Банка России для участников финрынка, зафиксировав стоимость части облигаций. Как пояснили в ВЭБе, решение о переходе на оценку по рыночной стоимости может быть принято позднее. В целом же даже лучшие результаты управляющих заметно отстают от инфляции, которая за полугодие превысила 11,4%.
При этом большой консервативный портфель сужает возможности для инвестирования получаемых купонов и средств от погашения, особенно в условиях дефицита первичных размещений качественных эмитентов. «По причине низкой активности на долговом рынке средства реинвестировались в основном на денежном рынке, в том числе путем проведения депозитных аукционов ГУК»,— отметили в ВЭБе. В результате доля депозитов выросла до 23% против 16% три месяца назад.
При этом частные управляющие компании не спешат избавляться от акций, хотя, как отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин, нынешняя ситуация «не скоро вернет интерес к рискованным активам». В этой компании решили сосредоточиться на вложениях «в акциях компаний, способных делиться прибылью с акционерами». При этом, по оценке господина Дорожкина, рынок акций с высокой вероятностью хотя и будет выше текущих отметок, но о результатах выше начала года остается только мечтать.
В то же время участники рынка отмечают, что потенциала для роста котировок долговых бумаг остается меньше.
По словам руководителя дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Игоря Тарана, ЦБ уже опустил ключевую ставку до уровня, предшествовавшего концу февраля, и хотя он продолжит ее снижать, но уже не такими быстрыми темпами. Премии в доходности по корпоративным облигациям снизились почти до нормальных средних величин, отмечает он. В таких условиях, по словам господина Тарана, в ближайшие месяцы интересны участия «в новых размещениях корпоративных облигаций, которые будут готовы предлагать премию по сравнению со вторичным рынком».