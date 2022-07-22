Ледоколы прощаются с СПГ

Как выяснил “Ъ”, «Норникель» и «Росатом» решили строить дизель-электрический ледокол, отказавшись от использования топливной системы на сжиженном природном газе (СПГ). На ледокол хотят установить только российское оборудование, в том числе дизельные двигатели «Трансмашхолдинга» и конвенционные валовые линии вместо импортных винторулевых колонок. Отказ от использования топливной системы на СПГ был ожидаем из-за санкций, говорят аналитики.

«Норникель» и «Росатом» отказались от проекта строительства двухтопливного дизель-СПГ-ледокола, решив строить обычный дизель-электрический ледокол. Компании уже согласовали «тактико-технические данные» судна, заявил 21 июля заместитель главы «Росатома» и руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, выступая на выездной сессии Восточного экономического форума. Ледокол нужен для ледовой проводки судов, перевозящих грузы «Норникеля» по Севморпути.

«Норникелю» требуется замена атомного ледокола типа «Таймыр» (35 МВт), который планируется вывести из эксплуатации в 2027–2029 годах. В сентябре прошлого года «Норникель», «Росатом» и ДЦСС (входит в группу «Роснефть») заключили соглашение о проектировании и строительстве ледокола на дизтопливе и СПГ. Ледокол будет строить верфь «Звезда», входящая в ДЦСС (см. “Ъ” от 3 сентября 2021 года).

«В строительстве дизельных ледоколов необходимо переходить на 100-процентное российское производство. Есть достаточно большие ограничения: реальный дизель — только Д500 Коломенского завода "Трансмашхолдинга" (ТМХ)»,— сказал Вячеслав Рукша. Он отметил, что в России нет азиподных технологий (винторулевые колонки Azipod шведско-швейцарской ABB, объявившей об уходе из России). Компании начинают переговоры с производителями.

В «Норникеле» сообщили “Ъ”, что проект «пришлось видоизменить». Все оборудование будет российского производства, поэтому вместо азиподов будут установлены конвенционные валовые линии. Сейчас стороны работают над проектированием. В компании добавили, что позже смогут раскрыть детали по срокам строительства и условиям финансирования.

Два источника “Ъ” отметили, что проектированием судна займется ЦКБ «Айсберг» (входит в ДЦСС). На проектирование судов такого типа уходит около двух лет. В Минпромторге «не располагают окончательными решениями заказчиков». В «Роснефти» не ответили на вопросы “Ъ”.

В ТМХ сказали “Ъ”, что двигатель Д500 освоен, прошел испытания в 2021 году и может быть использован на крупных морских судах. «Сейчас очередной двигатель собирается для "Росатома". Предполагается, что до конца года будет завершен весь необходимый комплекс испытаний»,— отметили в компании. Возможные доработки двигателя под проект ледокола не будут касаться конструктивных изменений, речь идет только о размещении вспомогательного оборудования, указывают в ТМХ.

Планируется, что новые дизельные ледоколы будут построены серией. Первый будет готов к 2027 году, второй — в 2028-м, третий — в 2029-м и четвертый — в 2030 году.

Из-за санкций сделать топливную систему для СПГ практически не представляется возможным, говорит Надежда Малышева из PortNews. Важно, что российские компании не отказываются от строительства, а оптимизируют проекты и выбирают российских поставщиков. По ее оценкам, строительство ледокола, вероятно, может начаться в 2024 году и завершиться в 2027-м в оптимистичном сценарии.

Двигатели ТМХ близки к серийным образцам, хотя по редукторам к ним могут быть вопросы, связанные с уровнем локализации, отмечает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, ситуация с электрической движительно-рулевой колонкой сложнее: в Крыловском центре есть наработки, но производителям предстоит провести большую работу с точки зрения возможности конкурировать с винторулевыми колонками Azipod, которые устанавливались почти на всех российских ледоколах и судах с высоким ледовым классом. «Изначально СПГ-технологии планировалось использовать для улучшения экологических параметров проектов, но сейчас в условиях беспрецедентных санкций этот вопрос уходит на второй план. Кроме того, для "Норникеля" неоднозначна экономическая целесообразность использования ледоколов на СПГ»,— считает Михаил Бурмистров.

Полина Смертина, Дмитрий Козлов