Севморпуть продавят ледоколами

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«Росатому» удалось добиться дополнительного финансирования развития инфраструктуры Севморпути. Как выяснил “Ъ”, премьер Михаил Мишустин поручил до 2030 года выделить из бюджета 118 млрд руб. на строительство еще двух атомных ледоколов, а также 25 млрд руб. на судно атомно-технологического обеспечения. Около 7 млрд руб. будут направлены на строительство портов «Бухта Север» и «Северная звезда». Финансирование позволит круглый год возить грузы в восточном направлении, которое, по мнению аналитиков, станет самым перспективным на фоне санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со списком поручений премьера Михаила Мишустина от 15 апреля. В частности, Минфин должен «обеспечить выделение» дополнительно 118 млрд руб. в 2023–2030 годах на строительство еще двух атомных ледоколов ЛК-60. Предполагается, что они будут готовы к 2028 и 2029 годам. В «Росатоме» и Минфине подтвердили “Ъ” проработку поручений.

«Росатом» уже построил два атомных ледокола на 60 МВт типа «Арктика», еще три строятся, как и головной ледокол проекта «Лидер» на 120 МВт. С учетом поручения премьера к 2030 году у «Атомфлота» может быть восемь новых атомных ледоколов, а также «50 лет Победы» с продленным сроком работы. Также планируется строительство четырех ледоколов на СПГ на частные средства.

Новые ледоколы необходимы для круглогодичного экспорта грузов из Арктики в восточном направлении. По планам правительства, перевозка грузов по Севморпути (СМП) должна увеличиться с 35 млн тонн в 2021 году до 80 млн тонн к 2024 году, а к 2035 году — до 150 млн тонн. «Росатом» добивался финансирования новых ледоколов несколько лет, но, по данным “Ъ”, сталкивался с серьезным сопротивлением Минфина. Теперь же премьер поручил выделить и 25 млрд руб. на строительство судна атомно-технологического обслуживания, которое планируется построить к 2028 году для обслуживания новых ледоколов, в частности для перегрузки ядерного топлива.

Кроме того, «Росатом» получит функции по организации судоходства на СМП, которые ранее были у Минтранса. Правительство решило перераспределить полномочия, после того как осенью 2021 года в акватории СМП застряли более двух десятков судов (см. “Ъ” от 18 января).

«Росатом», Минфин, Минэкономики и Минтранс также должны направить 6,7 млрд руб. на строительство объектов федеральной собственности в портах Таймыра «Бухта Север» (для вывоза нефти с проекта «Восток Ойл» «Роснефти») и «Северная звезда» (для вывоза угля с Сырадасайского месторождения группы AEON Романа Троценко). Речь идет о строительстве причальной стенки, дноуглублении и ледозащитных сооружениях. Ранее эти средства предназначались для строительства гидрографического судна ледового класса Arc7, но для него не удалось найти верфь (см. “Ъ” от 22 сентября 2021 года). Исходно планировалось построить три гидрографических судна, теперь планы будут скорректированы.

«В условиях сложившейся геополитической ситуации СМП — самая защищенная от внешнего воздействия морская коммуникация, позволяющая реализовывать крупнейшие экономические проекты»,— подчеркивают в «Росатоме». Там отметили, что с начала 2021 года проводили системную работу по формированию мероприятий развития инфраструктуры СМП, «итогом стала поддержка премьера, одобренная президентом, в отношении решений о скорейшей реализации мероприятий по развитию СМП в качестве морского транспортного коридора, обеспечивающего связанность дальневосточных и северо-западных регионов страны, а также международного коридора для транспортировки отечественной продукции на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона».

Из-за масштабных западных санкций именно Азия станет самым перспективным, если не единственным направлением для российской промышленности, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. По его мнению, продолжение строительства ледоколов на 60 МВт, а не «гигантов» типа «Лидера» — стратегически правильное решение, которое позволит загрузить Балтзавод и его российских подрядчиков. Кроме того, добавляет эксперт, строить однотипные суда проще и дешевле.

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина