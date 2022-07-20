ЦБ сыграл на воздержание

Банк России представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов и тут же приступил к ее реализации. Регулятор рекомендовал брокерам не предлагать иностранные активы неквалифицированным инвесторам. Участники рынка предлагали ЦБ более мягкие требования. Категоричный подход регулятора может оказаться серьезным ударом по бизнесу брокеров, а также «СПБ Биржи», предупреждают эксперты, а ограниченный круг инструментов — стать причиной ухода инвесторов.

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Вечером 20 июля ЦБ опубликовал письмо для брокеров (.pdf), в котором рекомендовал «воздержаться от предложения» иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам. Это не касается суверенных евробондов, бумаг иностранных эмитентов, выпущенных по российским законам или ведущих бизнес в РФ. Источники “Ъ” на финансовом рынке подчеркивают, что «рекомендации» регулятора фактически обязательны к исполнению. Один из собеседников “Ъ” пояснил, что представители ЦБ обычно обзванивают брокеров с вопросами, как те исполняют рекомендации.

В дальнейшем Банк России может принять нормативный акт, поскольку по закону «О рынке ценных бумаг» имеет право определять круг финансовых инструментов, доступных только для квалинвесторов, отмечает старший юрист корпоративной практики КИАП Роман Суслов. Однако полный запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов потребует внесения изменений в законодательство, подчеркнула руководитель практики международного арбитража и трансграничных споров АБ «Регионсервис» Мария Любимова.

Письмо ЦБ воплощает одно из положений концепции совершенствования защиты розничных инвесторов, которую регулятор презентовал в среду в начале дня. Помимо ограничения доступа инвесторов к иностранным активам, ЦБ предложил для неквалов снизить размер плеча для маржинальных сделок. Тестирование для данной категории инвесторов планируется усложнить, а также обязать проходить его, если клиент хочет вести совместный учет активов с брокером.

Предлагается существенно усложнить критерии для получения статуса квалинвестора. В частности, с 6 до 30 млн руб. увеличить размер активов, оставив только ликвидные.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев рассказал “Ъ”, что идеи ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам ЦБ начал обсуждать с рынком давно и в последнее время речь шла о более мягком варианте, предложенном ассоциацией. Это отказ от активной продажи финансовых инструментов эмитентов недружественных стран, предупреждение о риске блокировки. Однако рекомендации, по мнению господина Тимофеева, носят чрезмерный характер. «Это сильный удар по индустрии посредников и управляющих в дополнение к тому, что объемы рынка и так снизили маржинальность бизнеса»,— пояснил он.

Инициатива может привести к сокращению торговых оборотов на бирже и у брокеров, что негативно скажется на уровне сервиса, предупреждает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Со снижением комиссионных доходов столкнутся розничные брокеры, не попавшие под санкции, которые специализируются на работе с небольшими счетами, считает управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров. По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, среди комиссионных доходов, которые брокеры получают от клиентов, на операции с иностранными ценными бумагами приходится до 30%. Объем выпадающих доходов в случае снижения прослойки неквалов может доходить до 10 млрд руб. в год, полагает он.

Между тем риски для частных инвесторов в основном уже реализовались как в виде блокировки части иностранных активов, так и с точки зрения высокой волатильности, считает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. Дополнительно создавать ограничения для пострадавших инвесторов несвоевременно, добавляет он.

По мнению опрошенных “Ъ” участников рынка, предложенные меры ударят по бизнесу «СПБ Биржи». Ее акции после объявления о мерах падали на 23%, по итогам дня снижение составило 14,3%.

Сама площадка заявила, что не согласна с концепцией регулятора, поскольку ее реализация «негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка», а масштабы влияния «могут оказаться несоразмерны рискам».

По мнению Алексея Тимофеева, регулятивная модель, работавшая до сих пор, была вполне сбалансирована. Сейчас, по его мнению, круга инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам, будет не хватать, стать же квалинвесторами будет сложнее, в результате розничные инвесторы могут потерять интерес к фондовому рынку и покинуть его. Поэтому в НАУФОР надеются достичь с регулятором договоренности о более мягком подходе в обозначенных вопросах.

Ксения Куликова