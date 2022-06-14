У эмитентов двоится в бондах

Предложенные правительством меры по решению проблемы замороженных российских евробондов могут привести к повторным выплатам эмитентами как по купонам, так и по телу долга, полагают опрошенные “Ъ” эксперты. Собеседники “Ъ” со стороны бизнеса опасаются, что такие шаги будут восприняты как обход санкций. В безусловном выигрыше могут оказаться только сами владельцы евробондов, которые получат возможность реализовать их «аналоги» на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что инициатива по «перевыпуску» в России евробондов, платежи по которым из-за санкций не обрабатываются иностранными банками-агентами либо не доходят до российских инвесторов, поддержат держателей облигаций, однако создадут риски для эмитентов. Расчеты по таким бондам оказались заморожены из-за нарушения связи НРД с европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream (см. “Ъ” от 23 марта), а позже — из-за ведения санкций Евросоюза против НРД (см. “Ъ” от 4 июня). Предложения по решению проблемы вошли в законопроект о регулировании финансового рынка, который правительство внесло в Госдуму в конце прошлой недели. Комитет по финансовому рынку рекомендовал рассмотреть его в первом чтении до конца июня.

Для «зависших» евробондов «предлагается установить ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов, а также ввести специальные правила размещения российских облигаций для целей погашения соответствующих иностранных облигаций», указано в пояснительной записке к законопроекту. Пока предполагается, что закон в случае принятия будет действовать до конца 2022 года.

Для осуществления купонных выплат по евробондам, а также предоставления инвесторам возможности торговать ими эмитенты получат возможность выпустить на российском рынке аналог этих еврооблигаций, пояснила старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец. По ее словам, «по логике законопроекта условия выпуска новых облигаций должны соответствовать условиям выпуска евробондов», в том числе по количеству ценных бумаг.

В законопроекте не уточняется, в какой валюте предполагаются купонные выплаты и покупка новых облигаций. Ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков считает, что замещающие облигации будут номинированы в валюте исходных евробондов, «хотя валютой платежа, скорее всего, будут рубли». Если новые конвертируемые облигации будут рублевыми, их держателям придется зафиксировать курс, отметил аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Процедура приобретения бумаг будет детализирована в эмиссионной документации, при этом предусмотрено два способа оплаты — либо «старым» выпуском еврооблигаций, либо деньгами.

«Однако у денежных средств, которые эмитент за них выручит, может быть исключительно целевое использование — на них можно выкупить только евробонды у других держателей»,— подчеркнула Елена Коломиец.

Хотя в текущей ситуации предложенный механизм — это единственная возможность инвесторам получить деньги по текущим купонам и возвратам, он содержит риск, что эмитентам придется оплачивать всю сумму долга и по евробондам в Euroclear, и по локальным облигациям, предупреждает исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук. Кроме того, не решается и проблема инвесторов, у кого уже заблокированы купонные доходы или было погашение, отмечает он. Собеседник “Ъ” в одном из эмитентов также считает, что если Euroclear не отменит права на долю российских инвесторов, «то компаниям надо будет дважды платить по купонам и телу долга при погашении».

Источник “Ъ” на финансовом рынке допускает, что речь может идти о принудительном списании таких бумаг на счете НРД в Euroclear. Однако Euroclear вряд ли признает такое списание, и эмитенту либо придется платить дважды, либо столкнуться с техдефолтом, считает он. Источник “Ъ” в крупном эмитенте заметил, что такие предложения вообще не предусмотрены документацией, поэтому «требуются юридическая проработка и получение согласия держателей». Собеседник “Ъ” в другой крупной компании предупреждает, что нерезиденты могут воспринять это как обход санкций — НРД находится под санкциями ЕС, а обмен российских бумаг «будет консолидироваться» в российском депозитарии.

Ксения Куликова, Полина Трифонова