Инвесторы собрались по звуку Гонконга

Спустя месяц после начала торгов гонконгскими бумагами на «СПБ бирже» доступ к ним клиентам предоставили восемь брокеров. Пока объемы торгов невысоки, и инвесторы настороженно относятся к эмитентам, по которым ограничена информация. Впрочем, на фоне слабых показателей российского рынка участники ожидают, что проникновение гонконгских бумаг в портфели российских инвесторов может достичь 30% к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Как стало известно “Ъ”, спустя месяц после запуска торгов гонконгскими акциями на «СПБ бирже» (см. “Ъ” от 20 июня) возможность совершать биржевые сделки клиентам предоставили «Алор Брокер», БКС, «Регион», «Финам», «Фонтвьель», «Фридом Финанс», Тинькофф-банк и Экспобанк. Еще около десяти брокеров ведут подготовительную работу, рассказали на бирже.

В настоящее время в листинг торговой площадки включены 12 гонконгских акций, осенью планируется увеличить их количество до 50 штук. С 20 июня по 18 июля с ними было совершено 17,4 тыс. сделок объемом 67,5 млн HKD. Наибольший объем пришелся на акции Alibaba Group Holding, Xiaomi, Tencent Holdings, JD.com и Sino Biopharmaceutical.

Особенностью торгов являются расчеты в гонконгских долларах, а также взимание с каждой стороны сделки гербового сбора (0,13%) в пользу Гонконга. Как отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, сбор препятствует спекуляциям небольшими объемами этих бумаг и также способствует формированию портфеля акций на средний и длинный срок.

Начальник отдела интернет-брокера на международных рынках «БКС Мир инвестиций» Александр Цукерман рассказал, что каждый десятый клиент компании, «интересующийся западными рынками», уже имеет актив в HKD. По словам руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, квалифицированные клиенты имели возможность приобретать акции напрямую на Гонконгской бирже. Их доля составляла 1%, но в компании надеются, что с запуском торгов на «СПБ бирже» она может увеличиться до 10–15%. По словам руководителя аналитического управления по глобальным рынкам ИК «Фонтвьель» Артура Мейнхарда, инвесторы заходили в гонконгские акции сбалансированными долями, не более 1% от портфеля. В Экспобанке сообщили, что сделок с гонконгскими акциями пока «не так много».

В ближайшей перспективе еще ряд компаний, среди которых ITI Capital и «Ингосстрах-Инвестиции», планируют подключиться к торгам. По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, доступ к гонконгским акциям может обеспечить приток на рынок 20–30 тыс. новых инвесторов в год, а также обеспечить участие около 50 тыс. клиентов, у которых уже есть брокерский счет.

Главным расчетным депозитарием по сделкам с гонконгскими ценными бумагами выступает СПБ-банк. Он, диверсифицируя риски по местам хранения, «использует несколько международных депозитариев из различных юрисдикций для расчетов», отметили на бирже. Однако опрошенные “Ъ” эксперты считают непрозрачную депозитарную схему владения главным риском, связанным с гонконгскими бумагами. Так, остается риск блокировок гонконгских акций по аналогии с ценными бумагами, замороженными в НРД, предупреждает управляющий директор компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

К другим рискам участники рынка относят дефицит информации по компаниям. Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин отмечает: «Чтобы разобраться в китайской отчетности, необходимо иметь команду аналитиков». Господин Мейнхард предупреждает, что с покупкой китайских акций инвестор берет на себя и внутриполитические риски.

Впрочем, диверсификация вложений весьма актуальна на российском рынке, где остались единичные компании, выплачивающие дивиденды, регулярно раскрывающие результаты деятельности и встречающиеся с инвесторами, считает господин Дорожкин. Георгий Ващенко отметил стабильность гонконгского доллара, что страхует от валютных рисков. Кроме того, китайский фондовый рынок имеет сильнейший за 20 лет дисконт к общемировым, что, по мнению господина Мейнхарда, может «подтолкнуть широкий пласт инвесторов начать раскрывать для себя азиатский фондовый рынок». Господин Бархота ожидает, что к концу 2022 года проникновение таких бумаг в портфели российских инвесторов может достичь 20–30%, а по оценке господина Александрова, общее число инвесторов в гонконгских бумагах до конца года может исчисляться сотнями тысяч.

Ксения Куликова