Исламу Махачеву выпало возвращать титул легенды

Ислам Махачев вплотную приблизился к тому, чтобы вернуть России пояс чемпиона UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в легком весе (до 70 кг), который когда-то принадлежал легенде вида Хабибу Нурмагомедову. Чтобы завладеть им, Махачеву нужно будет в октябре взять верх над очень сильным и очень опытным бразильцем Чарльзом Оливейрой, упустившим в мае пояс не из-за проигрыша в октагоне, а из-за того, что не «сделал» вес перед боем с американцем Джастином Гейджи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислама Махачева (на фото) часто называют «наследником по прямой Хабиба Нурмагомедова»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Ислама Махачева (на фото) часто называют «наследником по прямой Хабиба Нурмагомедова»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

UFC, главный в смешанных единоборствах промоушен, объявил о том, что 22 октября в Абу-Даби состоится бой за вакантный пояс чемпиона в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В мире MMA новость превратилась в одну из главных в минувшие выходные по понятным причинам.

За 30-летним Исламом Махачевым несколько лет очень пристально следят все медиаресурсы, освещающие MMA. Его часто называют «наследником по прямой Хабиба Нурмагомедова», имея в виду плотную связь карьеры Махачева с карьерой, может быть, самого выдающегося бойца в истории MMA, ушедшего из спорта непобежденным в 2020 году.

Ислам Махачев выступает в той же категории. Он долго тренировался у отца короля MMA Абдулманапа Нурмагомедова.

А Нурмагомедов-младший, завершив карьеру, превратился в наставника и секунданта своего «преемника», который быстро добился шикарного уровня популярности и востребованности. И его обеспечила не только дружба с Хабибом Нурмагомедовым, но и собственный неординарный талант. Технический арсенал Махачева поражает богатством: он, разумеется, как и все представители дагестанской школы MMA, замечательный борец, но и ударная техника у него неплохая.

Этот микст позволил Исламу Махачеву накопить отличный послужной список в UFC. В нем, правда, есть одно поражение — от Адриану Мартиньша, но оно случилось в 2015 году, когда россиянин только-только осваивался в промоушене. После него он одержал десять подряд побед, разных по стилистике, но в основном эффектных и разгромных. Две последние — над сильными соперниками Дэном Хукером и Бобби Грином — в первом раунде. Причем февральский выигрыш у Грина глава UFC Дейна Уайт честно приравнивал к «претендентскому», давая понять, что Махачев, на его взгляд, вполне дозрел до чемпионского матча.

В нем Исламу Махачеву предстоит иметь дело с чрезвычайно опасным оппонентом. И статистика выступлений 32-летнего Чарльза Оливейры при оценке его потенциала не должна вводить в заблуждение.

На 33 выигрыша в MMA у него аж восемь поражений, но наиболее свежее — от Пола Фелдера — датируется 2017 годом. Вслед за ним Оливейра выиграл 11 поединков. При этом среди тех, с кем он справлялся, были безусловные звезды смешанных единоборств, такие как Тони Фергюсон или Дастин Пуарье.

Титул, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова, Чарльзу Оливейре, мастеру неожиданных решений в партере, достался в 2021 году, когда он нокаутировал, продемонстрировав, что и с ударом у него все в порядке, Майкла Чандлера. Затем Оливейра отстоял звание, «задушив» Дастина Пуарье, а потерял его из-за ЧП.

7 мая в американском Финиксе Чарльз Оливейра встречался с еще одним вставшим у него на пути американцем, которому довелось биться с Хабибом Нурмагомедовым,— Джастином Гейджи. И Оливейра провалил взвешивание, оказавшись примерно на полкилограмма тяжелее лимита категории. UFC между тем все же не отменил бой, заранее предупредив, что Гейджи получит пояс, которого бразильца лишили, только если одолеет оппонента. Американский боец доставил Оливейре кучу проблем, в начале боя отправил его в нокдаун, но так и не продержался хотя бы до конца первого раунда. Бразилец обнаружил шанс потрясти соперника ударом правой руки, а затем добил его на настиле коронным удушающим приемом, которые в UFC лучше него, возможно, не исполняет никто.

Алексей Доспехов