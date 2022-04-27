WBC против UFC

40 2 мин. ...

Одним из самых востребованных поединков следующего года может оказаться бой между двумя знаменитыми супертяжеловесами, выступающими в разных жанрах. Франсис Нганну, чемпион UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), подтвердил, что готов встретиться с Тайсоном Фьюри, только что отстоявшим звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). Наверняка оба спортсмена вдохновлялись примером матча 2017 года, в котором боксер Флойд Мейуэзер дрался с представителем MMA Конором Макгрегором. Тот матч принес его организаторам доходы на сумму около $600 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (на фото) считает, что в его бою с боксером-супертяжем, чемпионом WBC Тайсоном Фьюри должен применяться «гибридный» регламент

Фото: Frederic J. BROWN / AFP Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (на фото) считает, что в его бою с боксером-супертяжем, чемпионом WBC Тайсоном Фьюри должен применяться «гибридный» регламент

Фото: Frederic J. BROWN / AFP

Заявление о том, что он намерен встретиться с британцем Тайсоном Фьюри, чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC, камерунец Франсис Нганну сделал в подкасте The MMA Hour. По словам Нганну, такой поединок может состояться в 2023 году. Франсис Нганну оценил шансы на то, что он будет проведен, в 70% «со своей стороны» и в 90% «со стороны Фьюри». При этом Нганну, являющийся чемпионом UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах, предположил, что в бою с Фьюри должен действовать «гибридный» регламент, в котором за основу взяты правила бокса, но, например, вместо больших боксерских перчаток используются облегающие для MMA, делающие удар более опасным.

Ранее о планах провести бой с Франсисом Нганну говорил и Тайсон Фьюри. В интервью ESPN он называл такой поединок «особенным», таким, которого «спорт никогда не видел», и в котором благодаря мощи участников весом значительно больше 100 кг каждый удар будет «взрывным». Работающий же с Фьюри промоутер Боб Арум утверждал, что матч между двумя супертяжами устроить будет «несложно», несмотря на то что после субботнего выигрыша нокаутом у соотечественника Диллиана Уайта британский боксер формально объявил о завершении карьеры. Арум, как и большинство экспертов, не сомневается в том, что слова Фьюри были скорее маркетинговым ходом, рассчитанным на то, чтобы поднять интерес к предстоящим важнейшим для него поединкам, прежде всего поединку за статус абсолютного чемпиона мира с победителем июльского матча между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

Если встреча Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну состоится, она, несомненно, войдет в число наиболее любопытных событий 2023 года в единоборствах. Оба бойца пользуются большой популярностью, а интригу бою обеспечивает еще и тот факт, что Нганну, как считается, обладает сильнейшим в MMA ударом. Правда, в своем последнем поединке — январском против француза Сирила Гана — Нганну победил по очкам, а после него был вынужден взять перерыв, необходимый для лечения травмы колена.

Предпринимая попытки организовать бой друг с другом, Франсис Нганну и Тайсон Фьюри наверняка вспоминали об имеющемся прецеденте. В 2017 году состоялся первый заметный боксерский поединок между представителями двух бойцовских жанров. Боксеру-полусредневесу Флойду Мейуэзеру в нем противостояла суперзвезда смешанных единоборств Конор Макгрегор. С точки зрения зрелищности матч был фактически провальным. Мейуэзер доминировал в ринге, нокаутировав соперника в десятом раунде. Однако успех боя знаменитостей в коммерческом плане оказался грандиозным. Он сгенерировал доходы на сумму около $600 млн. Правда, надо сказать, что по уровню востребованности у публики его участники все-таки превосходили Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну. Особенно велика разница в случае с бойцами MMA. Количество подписчиков Конора Макгрегора в запрещенном в России Instagram превышает 45 млн, у Франсиса Нганну оно тоже велико, но по сравнению с количеством подписчиков ирландца просто мизерное — 3,8 млн.

Алексей Доспехов