Хабиб Нурмагомедов не вернется

Интрига, связанная со спортивным будущим, возможно, самого популярного российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова окончательно умерла после заявления Дейны Уайта, главы основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена UFC. Уайт сообщил, что попытки уговорить выдающегося бойца вернуться в октагон не увенчались успехом. Принадлежащий Нурмагомедову титул чемпиона в легком весе (до 70 кг) стал вакантным, а нового владельца обретет в мае. За него будут биться американец Майкл Чандлер и бразилец Чарльз Оливейра.

В число наиболее востребованных спортивных новостей пятницы попало заявление главы UFC Дейны Уайта. Оно было сделано по итогам встречи Уайта в Лас-Вегасе с выдающимся российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Руководитель UFC сообщил в Twitter, что Нурмагомедов «официально завершил карьеру».

Эти слова Дейны Уайта окончательно убили интригу, связанную с будущим Хабиба Нурмагомедова. О своем уходе из спорта 32-летний Нурмагомедов, выигравший все 29 боев в MMA, на самом деле объявил еще в октябре прошлого года — сразу после того как одержал очередную убедительную и эффектную победу, защитив в Абу-Даби свой титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с американцем Джастином Гейджи. Это решение россиянина стало сильным ударом для поклонников смешанных единоборств и функционеров жанра. Дело в том, что Хабиб Нурмагомедов пользовался колоссальной популярностью. Однако Дейна Уайт не скрывал, что рассчитывает уговорить его вернуться в октагон. Более того, UFC не стал лишать Нурмагомедова чемпионского звания и даже вскоре после боя с Гейджи переместил его в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории со второй на верхнюю строчку. Интерпретировались эти шаги однозначно: промоушен пока, по крайней мере, старается видеть в нем действующего спортсмена. Но возвращение так и не состоялось.

Вскоре после того, как об итогах своей встречи с Хабибом Нурмагомедовым рассказал Дейна Уайт, UFC попрощался с российским бойцом специальным видеороликом с ярчайшими эпизодами поединков с его участием. А сам Нурмагомедов в Instagram поблагодарил UFC и персонально Уайта за предоставленную возможность «проявить себя» и отношение со стороны организации. Обращаясь ко «всей команде, партнерам и всем болельщикам», Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что они поймут его.

Принадлежавший Нурмагомедову титул между тем превратился в вакантный. UFC уже назначил бой за него. Он пройдет 15 мая в рамках турнира UFC 254, а участниками поединка будут американец Майкл Чандлер и бразилец Чарльз Оливейра.

Это довольно любопытный вариант. Сразу после октябрьского матча Хабиба Нурмагомедова эксперты MMA высказывали различные мнения по поводу того, кто должен оспаривать титул сильнейшего легковеса. Но практически никто из них не сомневался, что в поединке за него обязан выступить кто-то из знаменитостей, побежденных Нурмагомедовым в статусе короля смешанных единоборств, то есть Конор Макгрегор, Дастин Пуарье или Джастин Гейджи. Также нередко называлось имя еще одного чрезвычайно известного бойца Тони Фергюсона — его бои с россиянином несколько раз срывались. UFC, однако, предоставил шанс тем, кому с неуязвимым Нурмагомедовым пересекаться не доводилось.

Алексей Доспехов