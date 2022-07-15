Блокировочка вышла

Сделки по продаже крупнейших иностранных банков в России — Юникредит-банка и Райффайзенбанка — могут быть сорваны. Правкомиссия по иностранным инвестициям не будет разрешать иностранным банкам продавать свои российские дочерние структуры, пока не прекратится блокирование работы дочерних российских банков за рубежом. Российские инвесторы, которые готовы были купить активы уходящих иностранных банков по привлекательной цене, лишаются такой возможности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (создана в связи с введением особого разрешительного порядка для сделок с недружественными резидентами после начала военной спецоперации на Украине) не будет разрешать продажу «дочек» иностранных банков и их активов в РФ, «пока ситуация не улучшится», заявил в пятницу, 15 июля, замминистра финансов Алексей Моисеев.

Под улучшением ситуации понимается «хотя бы какая-то» работа с дочерними банками российских кредитных организаций за рубежом, уточнил для “Ъ” господин Моисеев.

В частности, пояснил он, есть случаи, когда за границей принимают решения, которые фактически блокируют возможность акционера управлять своей же собственностью. «И у наших банков, которые вложили в эти активы существенные средства, там нет никакой возможности решить эту проблему… Наши банки хотят найти компромиссы, но с ними даже не общаются»,— отметил он.

В частности, это касается стран Европейского союза. В том числе это касается VTB Bank (Europe) SE, дочернего банка ВТБ, которому германский регулятор запретил использовать права голоса, а руководству VTB Bank (Europe) SE запретил следовать указаниям ВТБ. В то же время пока единственная заявка, которую рассматривала правкомиссия,— это сделка по продаже контроля в Росбанке, которая завершилась в середине мая (см. “Ъ” от 12 апреля). По словам господина Моисеева, пока ни одного отклонения не было, но и новых заявок на продажу контроля в «дочках» иностранных банков на рассмотрение пока тоже не поступало.

Решение может сорвать сделки на десятки миллиардов рублей по продаже таких крупных банков, как Райффайзенбанк и Юникредит-банк (находятся на 10-м и 14-м месте по размеру активов на начало 2022 года), а также менее крупных — в частности, ОТП-банка («дочка» венгерского OTP Bank, см. «Ъ-Онлайн» от 18 марта). Поскольку Австрия, Италия, Венгрия — члены Евросоюза, который вместе с еще 21 государством находится в списке недружественных юрисдикций, сделки с резидентами этих стран необходимо одобрять правкомиссией.

После начала спецоперации на Украине в России практически все владельцы иностранных банков задумались о продаже активов. О планах ухода с российского рынка объявляли JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank. Но за четыре месяца лишь две сделки дошли до финала — продажа контроля российским резидентам в Росбанке и ХКФ-банке (см. “Ъ” от 12 апреля и 18 мая). При этом ХКФ-банк был продан без получения согласия от правкомиссии, воспользовавшись исключением для сделок с компаниями в форме ООО.

Однако решение властей ставит в неравное положение и отечественных игроков. По словам управляющего партнера финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, «есть сделки уже в продвинутой стадии, близкие к совершению, но теперь есть те, кто успел купить бизнес, но и те, кто не успел выйти на сделку». Это усложнит ситуацию не только иностранцам, желающим продать российский бизнес, но и всему банковскому сектору. Ведь основными покупателями должны были стать российские бизнесмены, крупные финансовые группы, которые бы купили активы и продолжили их эффективное развитие, говорит он.

При этом, в случае блокировки продажи, дочерним иностранным банкам остается вариант сдачи лицензии. Однако, предупреждает Курбатский, эта процедура может быть довольно длительной. При этом даже в случае блокировки подобных сделок покупатель и продавец могут найти обходные пути, например, получить контроль над банком через передачу кредитной организации в управление, а не через сделку купли-продажи акций или долей, заключает он.

Ольга Шерункова