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Коммерсантъ FM
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ХКФ-банк пошел по этапам

Продажа банка займет несколько месяцев

Чешская группа PPF передала контроль в российском ХКФ-банке российским частным инвесторам, но полное завершение процесса может занять несколько месяцев. Эксперты оценивают сделку в 0,2 от капитала, по сравнимой стоимости продавались доли в Росбанке и Тинькофф-банке.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ХКФ-банк, 30-й по размеру активов в РФ и развивающийся в розничном бизнесе, меняет собственников. Чешская PPF продала более 50% банка группе инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, акционером и председателем совета директоров «СПБ биржи». Банк считает, что «привлечение нового инвестора будет способствовать дальнейшему повышению технологичности банка и предоставлению самых современных услуг клиентам». Цена сделки не раскрывается.

Модель работы ХКФ-банка построена вокруг выдачи беззалоговых кредитов, в том числе рассрочки на товары. Доля неработающих кредитов на конец 2021 года составляла 3,3%, стоимость риска — 1,1%. Как отмечается в ежеквартальном отчете банка, в 2021 году он «инвестировал значительные средства в технологическую трансформацию бизнеса и продвижение собственного бренда». Административные издержки составили 24,2 млрд руб., на 6,1% превысив значения 2020 года. По итогам января 2022 года, согласно данным Frank RG, ХКФ-банк находится на 14-м месте по розничному портфелю (219,6 млрд руб.).

Долгое время конечным контролирующим владельцем банка был Петр Келлнер, который осуществлял контроль над группой через PPF Group N.V. Однако после его гибели в марте 2021 года стороной, обладающей конечным контролем, выступает вдова Рената Келлнерова, которая была назначена распорядителем наследства и уполномочена управлять всеми активами, принадлежащими по наследству.

С точки зрения цены активов на банковском рынке России сейчас переговорные позиции у покупателей сильнее, чем у продавцов, поэтому можно предположить, что сделка прошла по хорошей для новых владельцев стоимости, полагает партнер EY Геннадий Шинин.

Иван Тырышкин — профильный инвестор с большим опытом работы с финансовыми активами, добавляет эксперт, и это «дополнительный позитивный фактор для будущего развития банка». Как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, «существенным условием передачи долей должно было стать то, что новый владелец не должен находиться в санкционном списке». Банком интересовалась АФК «Система», но под британские санкции попал Владимир Евтушенков (ему принадлежит 49,2% АФК), обращает внимание эксперт.

Иван Тырышкин о сделке

Иван Тырышкин о сделке

По словам Ивана Тырышкина (см. интервью), сделка будет выполнена в несколько этапов, на первом этапе инвесторы купили контрольный пакет. Такой подход позволит сохранить «традиции и команду» и обеспечит «плавную передачу бизнеса», считает он. При этом стоимость сделки завязана на множество условий, в том числе ее сроки, этапность, варианты расчетов.

Андрей Бархота подчеркивает, что «против справедливой оценки» ХКФ-банка говорят сделки по продаже Росбанка и Тинькофф-банка (см. “Ъ” от 22 и 29 апреля). Стоимость акционерного пакета ХКФ-банка едва ли превысила 0,2 капитала банка, или 12 млрд руб., полагает эксперт. Он допускает, что покупатели позже могут «перепродать банк стратегическому инвестору, в том числе и с целью дальнейшего присоединения к имеющемуся финансовому активу».

Ольга Шерункова

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