Банки без головы

Московский кредитный банк первым из подсанкционных банков воспользовался правом ограничения информации в ЕГРЮЛ о первом лице, хотя имя как минимум исполняющего обязанности руководителя банка известно — Николай Каторжнов. Юристы указывают на уникальность примера, которому вряд ли в ближайшее время последуют другие кредитные организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Московский кредитный банк (МКБ) засекретил информацию о первом лице, ограничив доступ к ней в базе данных ЕГРЮЛ (Единый госреестр юрлиц). Таким образом, кто руководит банком на данный момент, доподлинно не известно. Об отставке председателя правления Владимира Чубаря, возглавлявшего банк с 2012 года, сообщалось 10 июня, в качестве исполняющего обязанности был назван Николай Каторжнов.

До сих пор банки, попавшие под санкции, удаляли информацию о руководстве, включая состав правления, со своих сайтов. Но МКБ первым изменил официальную информацию в ключевой государственной базе данных о юрлицах. Прежде в ЕГРЮЛ в разделе сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности (фактически единоличный исполнительный орган), раскрывалась информация о руководителе. Но с 16 июня в данной графе говорится, что доступ к информации ограничен.

Другие банки, попавшие под санкции, в том числе и самые жесткие, информацию в ЕГРЮЛ о первом лице пока не засекречивали, проверил “Ъ”. Так, Россельхозбанк вместе с предправления Борисом Листовым находятся в схожей с МКБ ситуации (не входят в SDN-лист, черный список США). Но там не стали засекречивать информацию. В одном из крупных банков “Ъ” сказали, что примеру МКБ следовать не планируют. Ни один из российских банков из SDN-листа имеющимся у них правом на ограничение доступа к информации об их единоличном исполнительном органе в ЕГРЮЛ пока не воспользовался, подтверждает банковский юрист Нина Семина.

В МКБ подтвердили, что воспользовались правом ограничить доступ к информации, не объяснив причины и отказавшись от более подробных комментариев.

МКБ находится под блокирующими санкциями Великобритании, Японии и Австралии и более мягкими ограничениями ЕС и США. Отключен от системы SWIFT. Ни прежний, ни новый (временный) главы банка в черные списки не попали.

Нина Семина уточняет, что, согласно мартовскому определению ЦБ, все банки, а не только попавшие под санкции вправе не раскрывать до конца года информацию о членах органов управления и иных должностных лицах. Таким образом, по словам юриста, любой банк мог еще в марте обратиться в налоговый орган об ограничении доступа к информации.

Кроме того, согласно постановлению №586 от 5 апреля, подсанкционные банки вправе не публиковать информацию о реорганизационных изменениях, финансовую отчетность, сведения об учредителях и участниках, полученных лицензиях, филиалах и представительствах, отмечает управляющий партнер GRM Константин Каричев. «Очевидно, что данный кейс является мерой, направленной на сглаживание экономических последствий санкций и на осложнение последующей разработки критериев, по которым меры ограничительного характера будут накладывать в будущем»,— говорит он.

Отсутствие информации о председателе правления банка в официальных реестрах, вполне вероятно, может снизить риски включения этого человека в регулярно обновляющиеся санкционные списки, полагает господин Каричев. Однако такой шаг может иметь смысл, если будет избран новый предправления МКБ, который сможет, хотя и не на 100%, снять с себя риск персональных санкций и сохранить приватность.

По мнению адвоката АБ КИАП Сергея Ильина, в данном случае речь идет об обоюдном интересе: для топ-менеджера это может быть стимулом в текущих условиях работать в подсанкционном банке, а для банка — удержать ключевой персонал, чтобы продолжать стабильно функционировать. Сам банк, считает господин Ильин, мог оперативно ограничить доступ к новым данным после смены руководителя или исходно принять такое решение после попадания под первые санкции.

Полностью риск попасть под санкции для первого лица не снимается, предупреждает Сергей Ильин, но для иностранных юрисдикций существенно осложняется процесс установления его личности.

Ольга Шерункова