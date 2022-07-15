Такими деньгами не выбрасываются

По данным “Ъ”, крупные промышленные предприятия выступили резко против инициативы Минприроды ввести оборотные штрафы за превышение квот выбросов вредных веществ в атмосферу. Сейчас власти проводят эксперимент по квотированию выбросов в 12 городах. По оценке бизнеса, объем таких штрафов может превысить 300 млрд руб. в год, что негативно отразится на компаниях и даже может заставить их прекратить деятельность. Собеседники “Ъ” в компаниях опасаются, что масштаб штрафов может радикально вырасти, после того как число городов—участников эксперимента будет увеличено до 41.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Бизнес пытается избежать многомиллиардных оборотных штрафов за превышение норм выбросов загрязняющих веществ в рамках эксперимента по их квотированию, соответствующие поправки к кодексу об административных правонарушениях Минприроды подготовило в начале года (см. “Ъ” от 31 января). По данным “Ъ”, позиция бизнеса рассматривалась на этой неделе в рамках рабочей группы по «регуляторной гильотине». Согласно проекту, который должен вступить в силу с сентября 2023 года, для юрлиц размер административного штрафа может составить от 5% до 10% от выручки.

Эксперимент по квотированию вредных выбросов до июля включал 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск и Читу. В ходе эксперимента, который должен продлиться до 2027 года, предприятия обязаны снижать выбросы в соответствии с выданными им квотами. К 2024 году этот механизм должен обеспечить снижение загрязнения воздуха в упомянутых городах на 20%, «что позволит улучшить качество жизни более 6,4 млн человек». Весной 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил распространить систему квотирования на все города страны, где есть проблемы с качеством воздуха. В связи с этим в июле 2022 года перечень городов был расширен до 41.

Согласно позиции РСПП (есть у “Ъ”), оборотный штраф «абсурден и для подавляющего большинства предприятий эквивалентен постановке вопроса о целесообразности ведения хозяйственной деятельности как таковой, поскольку может многократно превосходить размер их чистой прибыли». Кроме того, по мнению бизнеса, сама концепция оборотных штрафов недостаточно обоснованна.

Вместо этого предлагается установить их в прямом денежном эквиваленте, также учесть возможность компенсационных мероприятий при недостижении квот. «Для целого ряда объектов, являющихся участниками эксперимента по квотированию выбросов, в частности, НЛМК, "Норникеля", "Северстали", Evraz, "Русала", размер годовой выручки исчисляется сотнями миллиардов рублей, то есть в законопроекте речь идет о возможности одномоментного изъятия у них сумм в десятки миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым объемом инвестиций таких компаний»,— отмечается в отзыве союза. Так, например, для «Норникеля» размеры штрафа оцениваются в 47–95 млрд руб. в год, НЛМК — 29–59 млрд руб., ММК — 29–57 млрд руб., «Северстали» — 31–61 млрд руб., «Русала» — 9–18 млрд руб., Evraz — 25–50 млрд руб. Из нефтяной отрасли может пострадать «Газпром нефть», которой принадлежит Омский НПЗ,— штрафы для него могут составить 2–5 млрд руб. По мнению бизнеса, штрафы могут привести к снижению инвестиций в экологию.

При этом источники “Ъ” в компаниях опасаются еще большего увеличения масштаба штрафов за счет расширения числа городов—участников эксперимента до 41.

В Минприроды заявили “Ъ”, что проект подготовлен по поручению президента РФ и предполагает за недостижение установленных квот выбросов штрафы, «исчисляемые от оборота компаний и (или) в виде ограничений на выплату дивидендов», причем такая ответственность наступает не ранее 2027 года. Сейчас проходят общественные обсуждения и оценка регулирующего воздействия проекта, добавляют в министерстве. «При подготовке и в период общественных обсуждений министерство оценивало экономический эффект от предполагаемых штрафов,— отмечают в Минприроды.— Но основная их цель не наказание и штрафные санкции, а побуждение предприятий к добросовестному выполнению намеченных планов по сокращению выбросов, что крайне важно для обеспечения комфортных условий жизни людей в крупных промышленных центрах».

Установление административной ответственности за превышение квот является целесообразным, поскольку будет побуждать бизнес к соблюдению благоприятных условий жизнедеятельности на территории эксперимента, считает руководитель направления юридической компании a.t.Legal Вадим Резниченко. Но, по его мнению, введение оборотных штрафов за нарушение квот выглядит явно избыточным, может подорвать финансовое положение и нормальную деятельность предприятий и, как следствие, вызвать еще большие экологические проблемы.

Дмитрий Козлов, Полина Смертина, Анна Васильева