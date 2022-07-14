Забор от России будет мини-забором

В Финляндии в пятницу вступают в силу поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией, «чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны». Решение вступит в силу на фоне продолжающейся ратификации парламентами стран—членов НАТО соглашения о расширении альянса. Германия, Нидерланды и ряд других европейских стран уже утвердили соответствующие документы, и теперь на очереди Сенат США. Отгораживание от РФ произойдет не только на суше — в альянсе полны решимости превратить Балтийское море во внутренний бассейн НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пограничный переход Нуйямаа на российско-финской границе

Фото: Reuters Пограничный переход Нуйямаа на российско-финской границе

Фото: Reuters

Вступающие в силу 15 июля поправки к закону о пограничной охране президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил всего через три дня после того, как 5 июля члены НАТО подписали в Брюсселе протоколы о вступлении в альянс двух скандинавских стран. В то время как НАТО форсирует движение навстречу Хельсинки и Стокгольму, Финляндия активно идет встречным курсом, меняя законодательство, чтобы на национальном уровне лучше подготовиться к отражению «российской угрозы».

Внесенные в закон о пограничной охране положения предусматривают возведение заграждений на отдельных участках границы с Россией.

Как сообщили в МВД страны, изменения позволят реагировать на «угрозы гибридного характера, например использование миграции в целях оказания политического давления». Поправки предполагают, что прием заявлений о предоставлении убежища должен будет проводиться централизованно, только в специально определенных пунктах пропуска на границе.

Запланированная «большая стройка» предусматривает прокладку новых дорог, вырубку деревьев, а также необходимые земляные и гидротехнические работы, при этом часть ограждения может быть возведена уже этим летом. Поскольку в Финляндии государство не владеет пограничной территорией, властям страны предстоит разработать механизм компенсации частным землевладельцам того ущерба, который будет причинен им в ходе строительства.

«Это будет не просто забор. Он включает в себя систему технического контроля. У нас 1340 км границы с Россией. Было бы уместно оградить около 100–250 км»,— пояснил начальник отдела международного сотрудничества пограничной охраны Матти Питкянитти.

По его словам, хотя пограничная проблематика не является делом НАТО, государства-члены выносят вопросы гибридного влияния на обсуждение альянса.

Поправки к национальному законодательству вступают в силу на фоне продолжающейся ратификации парламентами 30 стран—членов НАТО подписанных в Брюсселе протоколов о принятии в ряды альянса Финляндии и Швеции. Еще на прошлой неделе зеленый свет членству в альянсе двух скандинавских стран первыми дали польский Сейм и германский Бундестаг, а также парламенты Канады, Дании и Норвегии. Затем расширение НАТО одобрили высшие законодательные органы Нидерландов и Люксембурга.

Как заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, с одобрением ратификации подписанных в Брюсселе протоколов не должно возникнуть проблем и в ходе специально созванной по этому вопросу внеочередной сессии литовского парламента. «Не сомневаюсь, что в Сейме вопрос ратификации получит большую поддержку, так как он важен не только для Швеции и Финляндии, но и для Литвы. Не могу представить себе веских аргументов для голосования против»,— заявила в среду Виктория Чмилите-Нильсен. Впрочем, при этом она сделала оговорку: «Среди депутатов есть политики, которые непременно хотят выделиться. Возможно, кто-то захочет это сделать и по вопросу ратификации». Как ожидается, после решения процедурных вопросов голосование в литовском Сейме пройдет 20 июля.

Первые недели после подписания протоколов о принятии в НАТО Финляндии и Швеции показывают: в «передовиках» оказались вырвавшиеся вперед европейские члены альянса, которые обогнали США в силу существующей в этих странах более быстрой процедуры ратификации. Тем не менее и администрация Джо Байдена не намерена откладывать вопрос в долгий ящик: 11 июля президент США внес протокол о приеме в НАТО Финляндии и Швеции на ратификацию Сената. В заявлении главы Белого дома отмечается, что эти две страны «разделяют критически важные ценности с Соединенными Штатами» и их принятие «будет способствовать дальнейшему продвижению приоритетов США» в рамках альянса. Как следует из заявления Белого дома, Вашингтон рассчитывает, что новобранцы НАТО «будут вносить вклад в Североатлантический альянс как в плане возможностей, так и в плане ресурсов».

Отвечая на вопрос, когда же прием Финляндии и Швеции одобрит Конгресс, первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман выразила надежду на то, что это произойдет до начала августа, когда законодатели отправятся на летний отдых. «Учитывая все остальное, что есть в их повестке, я не уверена, что им это удастся, но я надеюсь. Мне кажется, остальные страны тоже очень быстро продвигаются к этому»,— заявила она.

Между тем отгораживание Финляндии от России произойдет не только на суше. В альянсе полны решимости после завершения процесса ратификации брюссельских протоколов превратить Балтийское море во внутренний бассейн НАТО.

«С вступлением Швеции и Финляндии в НАТО страны Балтийского моря становятся более безопасными. Само Балтийское море по факту окажется внутренним морем НАТО»,— пояснил на прошлой неделе министр обороны Польши Мариуш Блащак (до этого ту же мысль высказал президент страны Анджей Дуда). «Общие учения, общая работа, укрепление взаимодействия наших вооруженных сил — все это действия, которые мы немедленно начнем реализовывать. Уже сейчас обе страны — партнеры НАТО, поэтому введение норм займет мало времени»,— заверил Мариуш Блащак.

«Как говорили классики, мечтать не вредно»,— прокомментировала в четверг заявления польского руководства о «внутреннем море НАТО» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомнив, что «Балтийское море окружено не только территориями стран—членов НАТО, но и России», она сказала, что «считаться внутренним» для альянса оно по определению не может. «В случае необходимости все компенсирующие военно-технические меры, в том числе и в акватории так называемого внутреннего моря, будут приняты»,— добавила Мария Захарова.

Сергей Строкань