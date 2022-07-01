Оно вам демон

НАТО «начинает гонку вооружений», которая не обойдется без «обязательной "демонизации" противника» — то есть России. С таким анализом состоявшегося на этой неделе саммита Североатлантического альянса выступил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко, курирующий в ведомстве вопросы европейской безопасности. По его оценке, НАТО вернулось к схемам холодной войны, втягивая не только Европу, но и весь мир в опасное противостояние. Союзники по альянсу тем временем приступили к проработке конкретных шагов в рамках принятой на днях новой стратегической концепции. В пятницу главы МИДов Великобритании и Франции предметно обсудили «угрозы со стороны России и Китая», а также дальнейшее наращивание помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, на мадридском саммите НАТО «завершила эволюционный кульбит в своем развитии и вернулась к истокам — схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, на мадридском саммите НАТО «завершила эволюционный кульбит в своем развитии и вернулась к истокам — схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, вообще никому не надо бояться, потому что НАТО — это оборонительный альянс. Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно»,— сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу перед студентами и преподавателями Белорусского государственного университета. Министр напомнил, что после развала СССР НАТО «пять раз передвигалось на Восток», а «если ты сам наступаешь, осваиваешь территорию, размещаешь там вооруженные силы, военную инфраструктуру, то это не оборона, это нечто противоположное».

Более предметно на ту же тему высказался заместитель министра Александр Грушко, выступавший на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». Он подробно проанализировал основные решения саммита НАТО, состоявшегося 28–30 июня в Мадриде, и спрогнозировал возможные последствия таких шагов.

Главный предварительный вывод, о котором заявил дипломат: «В Мадриде НАТО завершило эволюционный кульбит в своем развитии и вернулось к истокам — схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны».

Напомнив о том, что главы государств и правительств стран—членов НАТО признали Россию серьезной угрозой, он отметил: «Это серьезнейший поворот, это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России по всем фронтам, во всех сферах». «Речь идет не только о политических установках, которые будут работать в течение продолжительного времени, но под эти установки будет выстраиваться процесс военного строительства. НАТО начинает гонку вооружений. И опять же мы из истории знаем, что такая гонка вооружений, агрессивное военное строительство будут требовать обязательной "демонизации" противника»,— добавил дипломат.

Напомним, 29 июня лидеры стран—членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию, в которой РФ названа «наиболее значительной и прямой угрозой» безопасности союзников по НАТО, а также в целом миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Россия, как отмечается в документе, «стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии». В декларации саммита в одном пункте объединены угроза, исходящая от Москвы, и террористическая угроза. В ней также осуждается «агрессивная война России против Украины», которая «глубоко подрывает международную безопасность и стабильность» и названа «вопиющим нарушением международного права» (см. “Ъ” от 30 июня).

Решение о расширении НАТО за счет Финляндии и Швеции Александр Грушко назвал «одним из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности». Дипломат сказал: он не понимает, что заставило эти две страны устремиться в альянс. По его прогнозу, Финляндия и Швеция утратят самостоятельность и превратятся в «натовскую периферию».

Ситуация же с безопасностью в Северной Европе, по словам Александра Грушко, за счет расширения альянса только ухудшится. «Вскоре НАТО начнет говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую необходимо защищать, ведь там 1,3 тыс. километров, а значит, надо размещать войска и так далее,— предположил он.— Это будет вести к ухудшению региональной безопасности, существенным образом осложнять положение дел на севере Европы». По прогнозу замглавы МИД РФ, из самого спокойного в военном отношении региона Европы эта территория будет превращена «в арену если не военной конфронтации, то точно военного соперничества».

Напомним, власти Финляндии и Швеции решили инициировать процесс вступления в НАТО после начала российской военной операции на Украине, которую они расценили и как угрозу собственной безопасности. Опросы общественного мнения в обеих странах показали резкий скачок поддержки идеи присоединения к альянсу именно за последние месяцы. Наиболее четко эта тенденция проявилась в Финляндии, которая сохраняла военный нейтралитет с 1948 года. С середины 1990-х она активно развивает сотрудничество с НАТО и отдельными членами альянса, но до недавнего времени идея полноценной интеграции в Североатлантический блок значительной поддержкой не пользовалась. Еще в январе за вступление в НАТО высказывались лишь 28% финнов. Но с февраля ситуация кардинально изменилась: по последним опросам, в НАТО хотят 79% финнов.

До последнего времени против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО выступал один из членов альянса — Турция. Несколько раундов переговоров, касавшихся целого ряда разногласий, ни к чему не привели. Однако в первый день саммита было объявлено, что все возражения Анкары сняты. Впрочем, как показали дальнейшие заявления, исход переговорного процесса еще может оказаться позитивным для Москвы (и, соответственно, негативным для Хельсинки и Стокгольма). В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил: власти страны вернутся к своей первоначальной позиции по расширению НАТО (то есть будут блокировать этот процесс), если Швеция и Финляндия «попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или будут лицемерить».

Выступая на мероприятии «Валдая», Александр Грушко дал оценку и решению НАТО признать Китай системным оппонентом и конкурентом альянса.

«Это очень существенный поворот, разворот НАТО в Тихоокеанский регион, выход за рамки первоначального мандата альянса, который занимался все-таки поддержанием безопасности в Северо-Атлантическом регионе,— отметил Александр Грушко.— Главный вопрос, который следовало бы задать людям, которые прописали эти формулировки (в новой стратегической концепции НАТО.— “Ъ”): а в каком регионе Китай угрожает натовским интересам? Думаю, ответ понятен». По словам замглавы МИД РФ, «НАТО глобализируется, объявляет весь мир зоной своих интересов и, по сути дела, ставит под сомнение право Китая развиваться как один из полюсов сложившегося уже многополярного мира». Напомним, в новой стратегической концепции НАТО сказано, что «заявленные амбиции Китая и его политика принуждения бросают вызов интересам, безопасности и ценностям альянса», так что не реагировать на это он не может.

По мнению же Александра Грушко, «враждебное военное планирование и враждебная политика НАТО» по отношению к России и Китаю «создают гремучую смесь». «Трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасную спираль, в которую НАТО втягивает не только всю Европу, но теперь и весь мир»,— резюмировал он.

Тем временем, приняв новую стратегическую концепцию — своеобразную «дорожную карту» примерно на десять лет,— члены альянса уже приступили к выработке конкретных шагов. Так, в пятницу в двустороннем формате встретились главы МИДов Великобритании и Франции Лиз Трасс и Катрин Колонна. Как сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве, министры вновь подтвердили: две страны едины «в своем ответе на войну России на Украине», а также в поддержке «украинской борьбы за свободу и самоопределение». Сообщается, что на встрече обсуждались и планы увеличения помощи Киеву, и сотрудничество по расширению санкций для «подрыва путинской военной машины», и методы «противодействия свободного мира угрозам со стороны таких стран, как Россия и Китай, путем укрепления связей в области безопасности и экономики». В общем, обсуждалось все то, что в российском МИДе считают проявлениями стремления НАТО к «демонизации» тех, кто придерживается альтернативной точки зрения на современный миропорядок.

Елена Черненко, Павел Тарасенко