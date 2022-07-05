Турция вертела НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник дал старт процедуре ратификации документов о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Он выразил надежду на то, что этот процесс займет не больше года. Между тем окончательное слово в этом вопросе по-прежнему должна сказать Турция, которая ждет от кандидатов в НАТО выдачи десятков членов радикальных курдских группировок и соратников проповедника Фетхуллаха Гюлена. В Хельсинки и Стокгольме тем временем заверяют: никаких согласованных с Анкарой списков нет, а решение об экстрадиции будут принимать суды. И не факт, что эти решения устроят Анкару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Швеции Анн Линде

Фото: Reuters Слева направо: глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Швеции Анн Линде

Фото: Reuters

«Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами, а наши народы будут чувствовать себя еще безопаснее, когда мы переживаем крупнейший кризис безопасности за десятилетия»,— заявил, открывая церемонию, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также выразил надежду на то, что этот процесс не займет много времени: «Последний раз при расширении НАТО (когда в альянс вступала Северная Македония.— “Ъ”) процесс ратификации протоколов занял около 12 месяцев, примерно год. Мы надеемся, что в случае Финляндии и Швеции это произойдет быстрее, поскольку этого требует ситуация».

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 1 июля, дал понять, что ратификация этого документа турецким парламентом зависит от вполне конкретного условия. «Швеция из 73 террористов, выдачи которых мы потребовали, экстрадировала трех-четырех, но этого недостаточно,— сказал президент Эрдоган журналистам после возвращения с саммита НАТО в Мадриде.— Наши министры юстиции и иностранных дел, а также руководитель Национальной разведывательной организации будут внимательно следить за процессом и требовать выдачи террористов. Это все, что мы сейчас требуем, и, если выдача не состоится, мы сделаем все, что потребуется». Стоит отметить, что несколькими днями ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг называл куда меньшую цифру — 33 человека на обе страны. Господин Боздаг также отметил, что в списке Анкары — члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и FETO — организации Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают организатором попытки военного переворота в 2016 году.

В свою очередь, власти Швеции и Финляндии утверждают, что никаких конкретных списков людей, которых Анкара рассчитывает получить, нет.

«Мы не обсуждали в Мадриде каких-либо лиц или какие-либо списки с Турцией»,— ответил турецкому президенту министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. «Что касается вопроса экстрадиции, нет никаких скрытых протоколов к тому меморандуму, который мы подписали с Турцией. Конкретных соглашений с Турцией об экстрадиции нет»,— добавил он. Напомним, что подписанный на саммите НАТО меморандум включает в себя, в частности, гарантии поддержки курса Анкары по борьбе с организациями, которые она считает угрозой для себя.

Ту же самую мысль выразила и глава МИД Швеции Анн Линде. «Мы будем полностью выполнять условия меморандума, но в нем нет никаких списков или чего-то подобного,— заявила она на церемонии подписания протоколов.— В меморандуме мы заверили Турцию, что будем серьезно относиться к борьбе с терроризмом и все запросы на экстрадицию будут проходить процедуру согласно порядку, прописанному в нашем законодательстве. Верховный суд будет принимать окончательные решения. Иных путей не будет». Отметим, что 1 июля, уже после завершения саммита, госпожа Линде приняла делегацию правительства Иракского Курдистана, «обсудив опасения курдской диаспоры в Швеции после недавнего соглашения северных стран с Турцией».

Турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил убежден: все попытки финских и шведских чиновников заверить, что никаких обязательств перед Анкарой у них нет, не более чем заигрывание с электоратом.

«В меморандуме все очень четко сказано, хотя министры, конечно, могут лукавить перед избирателями,— сказал он “Ъ”.— Швеция и Финляндия присоединились к мерам, которые Турция считает для себя необходимыми. Если же они будут что-то искажать и не выполнять, в Анкаре примут соответствующие решения».

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, в свою очередь, предположил: в течение нескольких месяцев, пока другие страны будут ратифицировать документы, Анкара будет анализировать поведение Швеции и Финляндии — и в результате сделает соответствующий вывод. «Турция может отправить в Стокгольм и Хельсинки пробный запрос на экстрадицию, и, если он не будет удовлетворен, она обвинит кандидатов в невыполнении обязательств. И тогда их вступление в НАТО будет заморожено»,— считает господин Гаджиев.

Кирилл Кривошеев