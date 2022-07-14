Банкам упростят мелкую долю

Банк России меняет регламент согласования приобретения акций и долей финансовых организаций. В частности, вводится однопроцентный порог согласования для внутригрупповых сделок на публичных торгах. Сейчас под этот тип сделок попадают даже репо или опционные программы, что существенно нагружало участников рынка бюрократическими процедурами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ЦБ расширит число случаев, когда сделки по приобретению акций и долей финорганизаций не требуют согласования с регулятором. Эти изменения опубликованы 14 июля и, как планируется, вступят в силу с апреля 2023 года. Согласно тексту указания, от согласования избавят сделки на публичных торгах или в результате публичного размещения по покупке менее 1% акций финорганизации, если они происходят с группой лиц, владеющей более 10% ее акций, и вписываются в установленную градацию контроля (в инструкции ЦБ описываются пределы контроля: например, свыше 10%, но не более 25% и т. д.).

Однако даже в таких случаях ЦБ не избавил участников рынка от направления уведомления по итогам сделок в 30-дневный срок. Изменения касаются кредитных, страховых организаций, управляющих компаний (УК), негосударственных пенсионных фондов и микрофинансовых организаций (МФО).

Предложенные изменения, по оценке партнера ЮФ ЕМПП Ивана Семенкина, делают регулирование «более комфортным».

Вопросы, связанные с передачей акций и долей внутри групп, возникают регулярно, если организация большая и есть, например, опционные программы, сделки репо, которые технически могут попадать под требования об их предварительном согласовании, отмечает он. И объем подобных сделок большой, говорит эксперт.

Также ЦБ расширяет пакет собираемой документации при банковском M&A. В ситуациях, если один банк захочет приобрести свыше 10% акций (долей) в другом банке, ему нужно будет представить бизнес-план или изменения в бизнес-план.

Как отмечает Иван Семенкин, требование по наличию бизнес-плана или его новой версии особенно актуально в условиях возможного тренда на консолидацию участников банковского сектора.

«Покупателям ЦБ предлагает самим оценить влияние сделки по приобретению на кредитные организации, их показатели, разработать или уточнить стратегию и планы по развитию…— поясняет он.— Банк России ожидает от участников рынка получить предсказуемую, проработанную траекторию развития при консолидации активов или приобретении контроля».

Иными словами, чтобы это была портфельная, нацеленная на развитие обеих кредитных организаций (и приобретающей, и приобретаемой), а не спекулятивная, ради последующей перепродажи, сделка, отмечает банковский юрист Нина Семина.

Впрочем, наличие бизнес-плана не гарантирует его выполнение, добавляет госпожа Семина. Как поясняет господин Семенкин, прежде правило о представлении бизнес-плана действовало при учреждении новой финансовой организации, реорганизациях и некоторых иных формальных случаях.

Обновление правил получения согласия на сделки от ЦБ не связано с текущим ростом предложений на рынке банковского M&A после того, как иностранные инвесторы начали выходить из российского бизнеса (см. “Ъ” от 22 и 29 апреля, 5 мая).

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, они прорабатывались еще раньше.

Однако, по мнению экспертов, из-за повышенной активности на рынке банковского M&A в связи с выходом иностранных инвесторов ее актуальность может повыситься. «Поскольку часть иностранных банков, которые имели активы в России и сейчас хотят из них выйти, являлись системообразующими, продажа подобного рода активов без должного контроля может в долгосрочной перспективе негативно сказаться на рынке банковских услуг и финансовой системы в целом»,— заключает управляющий партнер, глава корпоративной и финансовой практик LEVEL Legal Services Леонид Эрвиц. По его мнению, ЦБ в целях поддержания стабильности банковской системы с уходом иностранных банков из России стремится обеспечить повышенный уровень контроля за инвесторами, которые приобретают эти активы.

Ольга Шерункова