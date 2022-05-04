Райффайзенбанк получил предложение

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На российский Райффайзенбанк есть несколько потенциальных претендентов, сообщили в материнской группе, не раскрыв имена. О том, что группа может как максимум уйти из России или остаться, но с другим собственником, стало известно в марте. Сейчас банк фактически приостановил кредитование, но остается самым привлекательным среди иностранных игроков, работающих на российском рынке, полагают источники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Райффайзенбанк получил несколько необязывающих предложений о заинтересованности, сообщил глава австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль. Еще 17 марта он же официально допустил уход RBI из России, в том числе через продажу дочернего банка. Среди потенциальных покупателей, по словам источников “Ъ”, могут быть преимущественно частные финансово-промышленные группы. Привлечет их, скорее всего, сильный розничный бизнес и консервативная риск-политика, считает один из собеседников “Ъ”.

Йоханн Штробль, глава RBI, 31 марта в обращении к акционерам: Банк — это не палатка с сосисками, которую можно закрыть за неделю.

Круг интересантов должен быть ограничен структурами, не попавшими под санкции. Как отмечает партнер GRM Андрей Лавров, при продаже банка или части его акций российскому приобретателю, на которого наложены санкции США или ЕС, группа RBI может столкнуться с правовыми и имиджевыми рисками. По его словам, сделка австрийской RBI с санкционной компанией из SDN-списка может грозить юридическими последствиями (ограничениями по работе с американскими банками, юрлицами и пр.), на это группа вряд ли пойдет.

Текущая стоимость Райффайзенбанка может оцениваться на базе опыта сделок с Росбанком и Тинькофф-банком (см. “Ъ” от 29 апреля и 12 апреля), то есть на уровне 0,2–0,3 капитала по РСБУ на начало февраля, говорит управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. Капитал банка на начало 2022 года составлял 184,7 млрд руб.

В стоимость сделки покупатель закладывает будущие расходы на создание резервов, которые уменьшат капитал, по его оценке, в кредитном портфеле (почти 1,1 трлн руб.) могут быть скрыты не менее 10% проблемных кредитов. «В обычных условиях банк бы стоил не меньше капитала,— поясняет эксперт.— Банк был одним из самых доходных в прошлом году. Однако бизнес сворачивается, часть кредитов перестает обслуживаться, в моменте только по кредитному портфелю может быть принято к сделке доначисление 100 млрд руб. резервов, плюс отрицательная переоценка ценных бумаг и других активов». С учетом этих факторов цена банка скатывается до 0,2 капитала (около 37 млрд руб.)». Помимо прочего, кризис, связанный с военными действиями РФ на Украине, уже повлиял на бизнес банка. Так, численность его клиентов сократилась на 14%, до 3,7 млн. Также группа создала резервы на €59 млн из-за санкций в отношении России и на €46 млн из-за ситуации на Украине.

Актуальная стоимость банка со стороны инвесторов едва ли превышает 0,3 капитала с учетом состоявшихся недавно сделок по покупке акционерных пакетов Росбанка и Тинькофф-банка, согласен независимый эксперт Андрей Бархота. «Устойчивая рентабельность капитала банка превышает 20% (ROE по итогам 2021 года — 22,7%.— “Ъ”), хорошие показатели операционной эффективности и комиссионного дохода»,— указывает он.

Кроме полной продажи, полагает господин Штробль, возможно уменьшение доли ниже контрольной. По словам Андрея Лаврова, этот вариант имеет смысл, если группа примет решение остаться в России или сделать выход из бизнеса в стране более мягким.

Уменьшение доли может позволить группе учитывать российский банк не как дочерний (контролируемый группой), а как зависимую компанию или даже просто как компанию, в которой у группы имеются вложения, но деятельность которой не определяется группой RBI.

В то же время, уточняет эксперт, формальная потеря контроля при продаже доли может нивелировать положительный имиджевый эффект от продажи актива для группы RBI, поскольку контроль или существенное влияние материнской группы на российский банк будет оцениваться не только по участию в уставном капитале, но и по другим показателям (в том числе вложений в российский банк, включая субординированные кредиты и прочие финансовые вложения, которые могут потенциально позволить группе влиять на банк).

Миноритарная доля в российском банке, поясняет господин Лавров будет стоить меньше, чем мажоритарная (контролирующая), и в случае продажи только части акций могут возникнуть сложности в продаже оставшейся небольшой доли в банке. По его мнению, продажа большей части акций российскому покупателю и сохранение австрийской группой только миноритарной доли в российском банке не будет означать прекращения давления на группу RBI в ЕС.

Ольга Шерункова