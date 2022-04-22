Росбанк продадут быстро

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В сделке по продаже Росбанка французской группой Societe Generale S.A. (SG) одному из его создателей, миллиардеру Владимиру Потанину, появляются детали. По информации источников “Ъ”, сумма сделки составит всего 0,2–0,3 капитала, а расчет будет произведен деньгами с зарубежных счетов бизнесмена или подконтрольных ему компаний. При этом сделку надо завершить как можно более оперативно, пока санкции в отношении покупателя из точечных не превратились в массовые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Впервые о намерении инвесткомпании Interros Capital Владимира Потанина выкупить у SG Росбанк стало известно в середине апреля, тогда эксперты оценивали сумму сделки в 0,5 капитала банка (см. от 12 апреля). Сейчас, по словам источников “Ъ”, близких к сделке, речь идет о сумме примерно вдвое ниже — 0,2–0,3 капитала (40–60 млрд руб.). При этом расчет будет осуществляться в денежной форме. «Покупатель планирует использовать средства на зарубежных счетах, которые с учетом распространения санкций находятся в зоне повышенного риска»,— говорит один из источников “Ъ”. В «Интерросе» сообщили “Ъ”, что не комментируют детали сделки до ее завершения. Так же ответили и в Росбанке, добавив, что сделка будет коммерческой и не предполагает обмена активами.

Владимир Потанин вместе с Михаилом Прохоровым были первыми владельцами банка: «Интеррос» создал его в кризис 1998 года. SG стала контролирующим акционером банка в 2008 году, сейчас ей принадлежит 99,97%. По данным рейтинга «Интерфакс», по итогам 2021 года Росбанк занимал 11-е место по активам и капиталу. Собственный капитал банка — 200 млрд руб.

На данный момент в отношении господина Потанина действуют лишь санкции Канады. Они запрещают любому гражданину Канады совершать какие-либо сделки с собственностью лиц, попавших в санкционный список, предоставлять финансирование. По словам управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, «если уже начали вводиться точечные санкции, то новые ограничения со стороны стран ЕС не исключены, так как они имеют свойство возникать по принципу цепной реакции».

Вероятнее всего, ЕС до сих пор не ввел ограничительные меры в отношении «Интерроса» и Владимира Потанина, поскольку ГМК «Норильский никель» (в которой он является президентом, а «Интеррос» владеет 35,9% акций) выступает одним из крупнейших производителей и поставщиков никеля и палладия, которые широко используются в автомобильной промышленности и необходимы европейским производителям, отмечает юрист коллегии адвокатов Delcredere Елизавета Зотова. «Тем не менее мы не можем исключить введения санкций против "Интерроса" в следующих пакетах, принятие которых ожидается в ближайшее время»,— добавляет она.

В таких условиях обеим сторонам важна скорость заключения сделки — в случае введения санкций средства на зарубежных счетах компаний Владимира Потанина и его личных могут быть заморожены. «0,2–0,3 капитала за Росбанк в условиях санкций и контрмер, применяемых российским правительством,— это лучше, чем ничего, это цена, на которую иностранные партнеры вынуждены согласиться»,— говорит директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг ИК «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.

По словам партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, все-таки эта сделка не может быть не окрашена политически. «С учетом того, что Владимир Потанин остается в России, выкупая это банк, он понимает, что, по сути, получает гарантии поддержки банка на уровне государства и ЦБ,— отмечает господин Курбатский.—Росбанк после продажи, думаю, сможет иметь доступ к очень дешевым деньгам, и в том числе за счет этого наращивать бизнес». В любом случае, подчеркивает Сергей Звенигородские, сделка будет прецедентом, неким бенчмарком для остальных иностранных компаний, которые захотят продать свои активы в России.

Ксения Дементьева, Евгений Зайнуллин