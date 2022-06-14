Канада решила не нагнетать

Прокачка газа по «Северному потоку» из России в Германию снизится на 40%, до 100 млн кубометров в сутки, из-за задержки с возвратом Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта. По данным “Ъ”, один ГПА находится в Канаде. Оттава расценивает его как товар двойного назначения и отказывается возвращать в Россию из-за санкций против «Газпрома». Еще у трех машин заканчивается срок эксплуатации. Их пока некуда вывезти на ремонт, что грозит остановкой прокачки в будущем. На фоне этих новостей цены на газ в Европе снова пошли вверх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкции могут лишить «Газпром» возможности поставлять в Европу газ не только по замороженной второй, но и по работающей первой очереди «Северного потока»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Санкции могут лишить «Газпром» возможности поставлять в Европу газ не только по замороженной второй, но и по работающей первой очереди «Северного потока»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» в Германию с 167 млн до 100 млн кубометров в сутки, поскольку немецкий концерн Siemens задерживает возврат оборудования для компрессорной станции «Портовая», сообщила российская компания 14 июня. «Портовая», расположенная на побережье Балтийского моря в районе Выборга, обеспечивает нагнетание газа в газопровод «Северный поток» длиной 1,2 тыс. км — основной на данный момент маршрут поставок российского газа в Европу.

«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата»,— уточнили в «Газпроме».

По данным “Ъ”, один ГПА уже отремонтирован и сейчас находится в Канаде, где расположен ремонтный цех британской Industrial Turbine Company Limited (ITCL), принадлежащей Siemens Energy (выделена в результате spin-off энергетического подразделения Siemens AG в 2020 году). Канада запрещает вывоз этого ГПА в РФ. Другой ГПА находится в ремонте, а еще два неисправны.

В Siemens Energy подтвердили “Ъ”, что «по техническим причинам ремонт этих авиационных газовых турбин может быть произведен только в Монреале и из-за введенных Канадой санкций Siemens Energy пока не может поставить отремонтированную турбину заказчику».

В компании отмечают, что проинформировали правительства Канады и Германии и работают над решением проблемы.

Для «Портовой» в 2008 году были закуплены восемь ГПА (шесть ГПА на 50 МВт и два ГПА на 27 МВт, один из которых запасной), разработанных на основе газовых турбин Rolls-Royce. Базой для этих турбин стали авиационные двигатели, из-за чего власти Канады сейчас рассматривают их как товар двойного назначения. Кроме того, Канада ввела прямые санкции в отношении «Газпрома».

Собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией, затрудняются ответить, в какие сроки может быть решена проблема. Но отмечают, что и у остальных ГПА также заканчивается ресурс, который можно продлить еще примерно на 5 тыс. часов (208 суток). В «Газпроме» эту информацию не комментировали.

Июльский фьючерс на газ на TTF в Европе на этом сообщении вырос более чем на 10%, до €94,73 за 1 МВт•ч ($1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров), по данным ICE Futures.

Напомним, поставки российского газа в Европу поступательно снижаются. «Газпром» перестал экспортировать газ через Польшу по трубопроводу Ямал—Европа после того, как РФ ввела санкции в отношении владельца польского участка трубы компании EuRoPol Gaz. Помимо этого Украина приостановила поставки газа на одном из двух пунктов пропуска российского газа на Украину в Сохрановке, теперь газ идет только через Суджу в среднем в объеме 41,9 млн кубометров в сутки. Также из-за ежегодного техобслуживания «Северный поток» перестанет прокачивать газ в Европу летом в течение двух недель.

Как отмечает аналитик по газу Центра энергетики школы управления «Сколково» Сергей Капитонов, выпадение около 70 млн кубометров с «Северного потока» может стать ощутимым как для «Газпрома» как поставщика, так и для потребителей в Европе, которым необходимо заполнять хранилища. Также сокращение поставок скажется на ценах на газ в Европе.

Наращивание поставок на украинском коридоре маловероятно, считает он, задействовать Ямал—Европу тоже не получится. Перенаправление же через «Турецкий поток» господину Капитонову видится затруднительным в силу ограниченности мощностей газопровода и сложной логистики газа до целевых рынков в Северо-Западной Европе. «"Газпром", скорее всего, продолжит придерживаться стратегии низких поставок по повышенным ценам и не будет спешно искать какие-то варианты замещения этих объемов»,— считает аналитик.

Татьяна Дятел