Кубометр в одни руки

Германия официально признала текущую ситуацию со снабжением газом чрезвычайной и находится в одном шаге от рационирования поставок. Пока что власти страны рассчитывают, что высокие цены на газ снизят его потребление и позволят накопить достаточные запасы в хранилищах, несмотря на падающие поставки из России. Одновременно Германия запустит некоторые угольные электростанции и призывает потребителей добровольно снизить использование газа. Однако аналитики полагают, что прежняя цель по заполнению хранилищ в новых условиях едва ли осуществима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannibal Hanschke//File Photo, Reuters Фото: Hannibal Hanschke//File Photo, Reuters

Германия 23 июня ввела второй из трех уровней угрозы в рамках чрезвычайного плана в сфере энергетики из-за сокращения поставок из России и высоких цен на газ, вновь призвав потребителей ограничить использование газа. Второй из трех этапов экстренного плана позволяет поставщикам сразу перекладывать возросшие расходы на потребителей — домохозяйства и предприятия,— тем самым ограничивая потребление газа. Обычно потребители заключают со сбытовыми компаниями годичные контракты, внутри которых пересматривать цены нельзя.

Минэкономики Германии пока не согласилось на немедленную корректировку цен в сбытовых контрактах, пояснив, что этот механизм может быть необходим только в определенных ситуациях для предотвращения коллапса.

Германия, получающая от РФ более трети поставок, ввела фазу раннего предупреждения в сфере энергетики еще в конце марта, когда Москва потребовала от «недружественных» стран перевода оплаты за газ в рубли. Максимальный, третий уровень угрозы, который пока не введен, позволит регулятору (BNetzA) в ручном режиме управлять потоками газа, определять приоритетных потребителей и отключать промышленные предприятия.

«От нас сейчас требуется сократить потребление газа летом, а затем и зимой»,— сказал 23 июня министр экономики Германии Роберт Хабек. Он подчеркнул, что сокращение поставок со стороны «Газпрома» по газопроводу «Северный поток» на 60%, по его мнению, «является экономическим нападением» на ФРГ. Потоки газа в Германию стали сокращаться на прошлой неделе, после того как «Газпром» обвинил немецкую Siemens в непоставке отремонтированного газоперекачивающего агрегата для компрессорной станции «Портовая». Ситуацию усугубляет предстоящее полное десятидневное отключение «Северного потока» с 11 июля для планового технического обслуживания.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, 23 июня: Мы должны быть готовы к очередным проблемам с газом. Россия мало-помалу сокращает поставки.

Традиционно в период плановых ремонтов «Газпром» увеличивал поставки в Европу по альтернативным маршрутам, в том числе через Украину, но сейчас этого, скорее всего, не произойдет.

«Мы находимся в условиях газового кризиса. Сейчас газ является дефицитным товаром. Цены уже высоки, и мы должны быть готовы к дальнейшему увеличению»,— считает Роберт Хабек. После заявления властей Германии июльский фьючерс на TTF вырос на 5,5%, до €134,2 за 1 МВт•ч ($1,7 тыс. за 1 тыс. кубометров).

По данным AGSI+, уровень заполненности хранилищ Германии сейчас составляет 58,65% при цели 80–90% к 1 октября. При этом темпы закачки газа в ПХГ с 13 июня упали в среднем вдвое от среднемесячного уровня, следует из данных BNetzA.

По словам господина Хабека, если поставки российского газа по «Северному потоку» останутся на нынешнем уровне, к декабрю Германии без дополнительных мер будет практически невозможно достичь необходимого уровня запасов.

Чтобы сократить потребление газа, Германия, которая в последние годы выводила угольную генерацию, введет эти мощности обратно. «Мы выводим на рынок угольные ТЭС и сокращаем потребление газа. Это болезненно, так как угольные электростанции — яд для климата. Но на переходный период мы должны это сделать, чтобы сэкономить газ и пережить зиму»,— сказал господин Хабек.

Помимо Германии еще 10 стран ЕС ввели ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок и 12 стран столкнулись с сокращением поставок, сообщил 23 июня первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Второй уровень угрозы предполагает регулирование потребления не путем ограничения поставок, а путем увеличения цен, и вопрос в том, какова будет чувствительность производства к цене на газ, отмечает Мария Белова из Vygon Consulting. «Сказать, что половина производства остановится, сложно, как минимум предприятия с непрерывным циклом продолжат функционировать»,— полагает она. Что касается возможности заполнения хранилищ Германией на 80% к 1 октября, то, по мнению аналитика, при постановке этой задачи Германия, вероятно, рассчитывала, что «Газпром» сохранит привычный уровень поставок. «Так как поставки снизились по всем возможным направлениям, то даже режим солидарности Европы, когда соседние страны могут делиться друг с другом запасами газа, скорее всего, уже не поможет»,— считает она. Но госпожа Белова замечает, что вопрос больше не в уровне заполнения хранилищ, а в бесперебойности импорта: если РФ будет иметь возможность увеличить экспорт до докризисного уровня, то зиму можно пройти и при невысоких запасах хранилищ, особенно если она окажется теплой.

Татьяна Дятел