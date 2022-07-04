Украина роет себе транш

На восстановление Украины потребуется, по предварительным оценкам, $750 млрд. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил участникам открывшейся в швейцарском городе Лугано двухдневной донорской конференции. В работе форума, завершающегося во вторник, принимают участие представители десятков стран и организаций. И, если верить их публичным обещаниям, собрать обозначенную сумму — сложная, но посильная задача. Так, уже до конца июля Киеву должен будет поступить от Евросоюза €1 млрд — девятая часть обещанной Брюсселем суммы. Свой немалый вклад внесут отдельно и многие страны—члены ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Фото: Johanna Geron / Pool / AP Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Фото: Johanna Geron / Pool / AP

Конференция в швейцарском Лугано была запланирована еще до начала российской «специальной военной операции», но изначально должна была быть посвящена обсуждению реформ, которые следует провести Киеву. Однако в итоге форум открылся в разгар боевых действий и совпал с переходом под контроль российских войск украинского региона с созвучным швейцарскому городу названием — Луганской области.

Разумеется, тема реформ в такой обстановке была заменена темой постконфликтного восстановления Украины. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, выступивший по видеосвязи на открытии мероприятия, поддержка Украины — это лучший способ поддержать мир во всем мире. «Своей агрессией Россия хочет доказать, что якобы ей подвластна не просто территория, а жизнь как таковая и что она может решать за всех, будет ли у них жизнь вообще. Поэтому эта война не просто наша, не просто локальная — где-нибудь на востоке Европы. Это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Потому и восстановление Украины — это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача всего демократического мира — всех стран, которые могут сказать о себе: мы цивилизованные,— заявил украинский лидер.— Отстроить Украину — это восстановить принципы жизни, восстановить пространство жизни, восстановить то, что делает людей людьми».

Президент Зеленский отметил, что на «освобожденных территориях» (имеются в виду Киевская, Черниговская и часть Харьковской области, откуда российские войска отошли после первого этапа военной операции) властям приходится сталкиваться с «действительно колоссальным» объемом восстановительных работ.

Речь, по словам украинского лидера, идет примерно о 2 тыс. городов и деревень.

Тему продолжил президент Швейцарии Иньяцио Кассис, которого, как и Владимира Зеленского, представляли ведущим конференции.

Господин Кассис выразил мысль, что Украине до сих пор удается сдерживать наступление российских войск в том числе и потому, что она вовремя провела определенные реформы. «Критически важно непоколебимо продолжать эти усилия (особенно это касается борьбы с коррупцией, повышения прозрачности и независимости судебной системы) и не допустить, чтобы война их застопорила»,— отметил швейцарский президент. По его словам, итогом конференции станет «декларация Лугано», в которой будут закреплены «рамки долгосрочного процесса восстановления Украины».

Представителем Украины на самой конференции стал Денис Шмыгаль, для которого зарубежные поездки сейчас — большая редкость. «Цивилизованный мир должен забыть про “business-as-usual” с Россией,— написал он в своем Telegram-канале.— Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной. История современной Европы сегодня пишется на Украине». Господин Шмыгаль уточнил, что в ходе конференции он указал на три приоритета, которые следует принять европейским партнерам «в вопросе санкционного давления»:

введение «целенаправленных отраслевых санкций в отношении энергетики, финансов и торговли»,

«введение очередных персональных санкций против олигархов, высших государственных чиновников и руководителей госпредприятий»,

а также «закрытие лазеек, которые Россия использует для обхода ограничений».

Направлений восстановления Украины Денис Шмыгаль тоже выделил три: люди, экономика и инфраструктура. «За шесть недель свыше 3 тыс. украинских и международных экспертов, чиновников и парламентариев выработали тысячи страниц своего видения — какую страну мы строим и, что главное, как мы будем восстанавливать нашу страну,— заявил он.— Речь идет не просто про выделение средств на разрушенную школу или разбитую дорогу. Речь идет про то, что партнеры могут привнести свой уникальный опыт и понимание, как построить качественно новую среду». По словам Дениса Шмыгаля, правительство Украины уже готовит электронную карту, на которой будет отмечен весь ущерб, нанесенный стране.

Наконец, украинский премьер назвал сумму, которая, по его словам, потребуется на восстановление Украины. «Она уже оценивается примерно в $750 млрд,— сказал он.— Мы верим, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные счета России и российских олигархов».

«Офисы восстановления», которые будут контролировать сбор средств для Украины, господин Шмыгаль планирует открыть не только в Киеве, но также в Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс дала понять, что Лондон окажет поддержку по этому вопросу и уже разрабатывает законодательную базу для конфискации счетов у россиян, которые играют определенную роль в конфликте. Госпожа Трасс также отметила, что следующая конференция по восстановлению Украины пройдет именно в ее стране — в 2023 году. «Общая сумма британской помощи к настоящему моменту уже составляет $1,5 млрд в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 млн в виде двусторонней поддержки»,— отметили в МИД Великобритании накануне конференции.

На этом фоне представители швейцарской НКО Public Eye отметили, что именно Швейцария сейчас остается «тихой гаванью» для «российских олигархов» и торговым хабом для российской нефти, угля и зерна. Организация призвала правительство «использовать все рычаги, которые есть в его распоряжении, чтобы прекратить финансирование бесчеловечной агрессии».

План, который зарубежные лидеры хотят разработать для Киева, сравнивают с «планом Маршалла», который помог восстановить экономику Западной Германии и других европейских стран, серьезно пострадавших в ходе Второй мировой войны. Эту отсылку в своей речи делают и нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Суммы, которые звучали в Лугано, указывают на то, что покрыть весь ущерб будет сложно, но теоретически возможно.

Например, Европейский инвестиционный банк, по данным агентства Reuters, уже готовит план по привлечению финансирования Украины на общую сумму €100 млрд. Тем временем исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис от лица ЕС пообещал представить «новую программу макрофинансовой помощи в размере €9 млрд». «Первая часть — €1 млрд — поступит (Киеву.— “Ъ”) до летних каникул (то есть до конца июля.— “Ъ”), после утверждения Европейским парламентом и государствами-членами»,— пояснил он. Кроме того, господин Домбровскис добавил, что к этой программе будет «добавлена другая двусторонняя и многосторонняя поддержка со стороны международных партнеров». В качестве примера европейский чиновник привел предоставление Германией Киеву гранта в размере €1 млрд, а также выделение властями США помощи в размере $1,3 млрд.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вызовы, которые стоят перед Украиной, «огромны, но не непреодолимы». При этом, выступая на конференции в Лугано, она отметила: «Реформы должны идти рука об руку с инвестициями. Украине придется восстановить деловое доверие и привлекать больше капитала из-за границы. Украина должна будет улучшить стандарты жизни для своих граждан, и Украина будет продвигаться на пути к ЕС».

И в этом украинским властям тоже обещают помочь. «Еврокомиссия предлагает Киеву создать платформу по восстановлению страны, для привлечения инвестиций и формирования повестки реформ, чтобы гарантировать нацеленное в будущее восстановление, направленное на климатическую нейтральность, цифровую экономику и социальную справедливость,— сказала госпожа фон дер Ляйен.— Канцлер Шольц и я в тесном взаимодействии с международными партнерами организуем после лета конференцию высокого уровня, которая поможет вернуть бизнесу доверие к Украине и готовность инвестировать в нее».

Кирилл Кривошеев