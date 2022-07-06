Консерватор не той системы

Не успев оправиться после попытки вотума недоверия от своих же однопартийцев, премьер Великобритании Борис Джонсон столкнулся с новой, еще более серьезной угрозой. Около четырех десятков государственных чиновников, включая министров, подали в отставку в знак несогласия с поведением главы правительства и выступили за объявление ему импичмента. Согласно опросам, впервые за уход господина Джонсона со своего поста выступило и большинство сторонников Консервативной партии. Однако он, несмотря на беспрецедентный правительственный кризис, не намерен покидать Даунинг-стрит, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства — острые экономические проблемы на фоне «крупнейшей за 80 лет войны» в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон садится в автомобиль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон садится в автомобиль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон избежал перспективы в ближайшие дни столкнуться с новой процедурой импичмента, но число голосов за его отставку, в том числе в рядах возглавляемой им Консервативной партии, неуклонно растет. В среду так называемый парламентский «Комитет-1922», который выступает в качестве связующего звена между лидером консерваторов и рядовыми депутатами—членами партии, обсуждал поправки к уставу политической силы, которые могли бы открыть путь к организации очередного вотума недоверия в отношении главы правительства. Решение так и не было принято, однако вопрос остается открытым. Комитет планирует избрать новое руководство, которое сможет вернуться к обсуждению поправок.

Кроме того, в среду вечером Бориса Джонсона посетила делегация британских министров, чтобы попросить его не цепляться так сильно за свое кресло.

Напомним, что только в начале июня господин Джонсон пережил вотум недоверия внутри своей партии, в результате которого он мог лишиться поста премьера. Поводом для недовольства консерваторов стал скандал, вызванный неоднократными нарушениями премьером режима локдауна во время пандемии коронавируса. В голосовании 6 июня приняли участие 359 консерваторов. Бориса Джонсона поддержали 211 (58,7% голосов) из них, против премьер-министра (то есть за отставку) выступили 148. Согласно существующим правилам, теперь глава правительства и партии должен быть освобожден от повторения импичмента еще минимум на год. Однако однопартийцы премьера решили переломить ситуацию. По данным опубликованного в среду опроса YouGov, впервые большинство (53%) среди избирателей, голосовавших за консерваторов на выборах 2019 года, выступили за отставку премьера. В целом число британцев, требующих ухода господина Джонсона, достигло 69%. Лишь 18% британцев хотят, чтобы он остался на своем посту.

На этом фоне оппозиция утверждает, что Борис Джонсон утратил доверие большинства парламентариев-консерваторов. «Речь идет о 182 парламентариях, а половина от 358 человек — 179. Неважная ситуация, не правда ли? Вы потеряли доверие более чем половины депутатов своей партии»,— заявила в среду премьеру депутат от Лейбористской партии Мег Хиллиер.

Такие заявления звучат на фоне массовых добровольных отставок высокопоставленных чиновников. Во вторник вечером о своем уходе заявили два ключевых игрока в правительстве Джонсона — канцлер Казначейства (министр финансов) Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. За ними последовали остальные.

За два дня со своих должностей ушли около 40 госчиновников, в том числе несколько министров, их заместителей и помощников, генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса, заместитель председателя Консервативной партии, торговые представители премьера-министра в нескольких странах, парламентские секретари различных ведомств.

Список покидающих свою должность на протяжении среды множился просто на глазах.

Поводом для отставок стал вспыхнувший в конце прошлой недели скандал вокруг заместителя главного организатора («кнута») Консервативной партии в Палате общин Криса Пинчера, призванного следить за партийной дисциплиной. Стало известно, что он в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего господин Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Одновременно выяснилось, что Борис Джонсон при назначении Криса Пинчера на высокие партийные и правительственные посты знал, что тот уже обвинялся в домогательствах и был фигурантом парламентского расследования на этот счет в 2019 году. Премьер признал этот факт и даже извинился, но не смог остановить лавину отставок своих соратников, в том числе самых близких. К примеру, еще в начале июня Риши Сунак поддержал премьера во время процедуры импичмента. Сейчас министры ссылались на отсутствие у Бориса Джонсона рассудительности, этических стандартов и его неспособность говорить правду.

Господина Джонсона бегство чиновников не смутило. «Задача премьера в сложных обстоятельствах, когда ему поручен колоссальный мандат,— продолжать работу. Это я и собираюсь делать»,— заявил он в среду во время выступления в парламенте. «Когда времена тяжелые, когда страна сталкивается с давлением в экономике, давлением в вопросах бюджета, когда в Европе крупнейшая за 80 лет война, именно в этот момент все ожидают, что правительство должно продолжать работу, а не уходить. Нужно продолжать работу и сфокусироваться на вещах, которые важны для народа этой страны»,— добавил он. В то же время, по словам премьера, он будет готов покинуть свой пост в случае, если поймет, что правительство под его руководством не способно эффективно работать.

Позднее, отвечая на вопросы координационного комитета Палаты общин, Борис Джонсон заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах.

Выступление Бориса Джонсона встретило жесткую реакцию. В частности, ушедший в отставку Саджид Джавид заявил, что «в последние месяцы соблюдать баланс между лояльностью и честностью стало невозможно». Он выразил озабоченность тем, как будущие поколения станут воспринимать Консервативную партию, если она не будет придерживаться высоких моральных стандартов.

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Не остались в стороне и представители оппозиции. «После всей этой грязи, скандалов и неудач совершенно очевидно, что это правительство рушится и министры кабинета консерваторов отлично знали, что представляет собой премьер-министр. Все они были подпевалами на протяжении всей этой печальной истории, но британскую общественность не обманешь. Партия тори погрязла в коррупции, и смена одного человека этого не исправит»,— заявил лидер лейбористов Кир Стармер. По его словам, только настоящая смена правительства сможет запустить необходимые Британии перемены.

В то же время у Бориса Джонсона все еще остаются влиятельные сторонники. Как и во время процедуры импичмента министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что «на все 100% поддерживает премьер-министра». По информации британских СМИ, также не собираются покидать правительство министр обороны Бен Уоллес, министр юстиции Доминик Рааб, а также министры по делам Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. На этом фоне в окружении главы правительства утверждают, что премьер-министр выиграет любой вотум недоверия. Неслучайно британские СМИ нередко называют Бориса Джонсона «скользким поросенком», ссылаясь на его политическую выживаемость.

Очевидных преемников у Бориса Джонсона нет, но все же британские СМИ выделяют несколько потенциальных кандидатов. Газета The Guardian называет как минимум восемь возможных сменщиков действующего премьера. Наиболее перспективные из них, по оценке букмекеров,— Пенни Мордонт (занимается в правительстве вопросами торговой политики, а в 2019 году на протяжении примерно двух месяцев возглавляла Минобороны) и экс-канцлер Риши Сунак. Последний еще недавно был фаворитом всех опросов, но его популярность пошатнулась, после того как выяснилось, что он, подобно Борису Джонсону, нарушал условия локдауна. Среди других кандидатов — Лиз Трасс и Бен Уоллес, а также бывшие министры здравоохранения Саджид Джавид и Джереми Хант, а также новый канцлер Казначейства Надхим Захави, который до этой недели возглавлял Министерство образования, и глава международного комитета Палаты общин Том Тугендхат.

Марианна Беленькая