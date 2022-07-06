Из песни Госдеп не выкинешь

Главы МИДов стран G20 в четверг соберутся на индонезийском острове Бали, чтобы определить повестку ноябрьского саммита 20 крупнейших мировых экономик. Министерская встреча G20 пройдет в условиях нарастающего противостояния ее членов, в центре которого оказалась Россия. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его западные партнеры намерены демонстративно игнорировать главу МИД РФ Сергея Лаврова. В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила Вашингтону строкой из сочиненного ею текста песни «June Song»: «Твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе встречи G20 на Бали глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и госсекретарь США Энтони Блинкен собираются игнорировать друг друга

Фото: Alex Brandon / AP В ходе встречи G20 на Бали глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и госсекретарь США Энтони Блинкен собираются игнорировать друг друга

Фото: Alex Brandon / AP

Стартующая в четверг на Бали двухдневная встреча глав дипломатических ведомств стран «Группы двадцати» станет генеральной репетицией намеченного на 15–16 ноября саммита G20, когда председательствующая Индонезия будет принимать лидеров ведущих экономик Запада и Востока.

В среду МИД РФ сообщил: Москва проинформировала Индонезию о намерении президента Владимира Путина принять участие в саммите G20, указав на то, что формат участия будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе и ситуации в мире. «Россия рассматривает "двадцатку" в качестве ведущего форума международного экономического сотрудничества и как эффективный механизм многостороннего управления, на базе которого должны приниматься выверенные решения в интересах всего мира»,— добавили в ведомстве.

Несмотря на эту оптимистичную оценку роли «Группы двадцати», на фоне нарастающих кризисных явлений в мировой экономике и угроз энергетической и продовольственной безопасности министерская встреча G20 будет проходить в условиях ее фактического распада.

Отказавшись от первоначальной идеи бойкота работы G20, если в ней будет принимать участие Россия, госсекретарь США Энтони Блинкен и его западные партнеры в итоге сменили тактику дипломатической войны с Москвой, которая развернется на Бали. Они намерены подчеркнуто избегать общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, западные участники полны решимости свести обсуждение глобальных вызовов в рамках G20 к «дипломатическому суду» над Россией, представив ее первоисточником мировых проблем.

На этом подходе сделал особый акцент официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Накануне министерской встречи G20 он пообещал, что госсекретарь Блинкен будет активно работать на Бали, но воздержится от общения с Сергеем Лавровым.

«Время для того, чтобы госсекретарь контактировал с министром иностранных дел Лавровым, неподходящее. Не следует ожидать двусторонней встречи в ходе этого визита. Мы хотели бы увидеть серьезность со стороны России относительно дипломатии. Пока что мы этого не видели»,— пояснил Нед Прайс.

А телеканал CNN со ссылкой на информированный источник сообщил: господин Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях, на которых будет министр Лавров.

Схожую позицию заняли коллеги Вашингтона по западному клубу «Группы семи», страны которой входят в G20. Как заявили в МИД ФРГ, переговоры главы ведомства Анналены Бербок с Сергеем Лавровым «совсем не обсуждаются и не планируются».

Полное понимание с западными коллегами продемонстрировал и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, явно не оценивший редкую возможность встретиться с российским министром в ситуации полного обвала отношений с Москвой и угрозы прекращения поставок Японии российских нефти и газа (см. “Ъ” от 6 июля). «Учитывая ситуацию вокруг Украины, мы больше не можем, как раньше, продолжать отношения с Россией. Исходя из этого в связи с участием министра Лаврова мы намерены в сотрудничестве с вовлеченными странами четко выразить позицию Японии касательно нападения России на Украину, которое потрясает основы миропорядка»,— заявил господин Хаяси.

Еще один участник встречи — глава МИД Канады Мелани Жоли даже не стала называть Сергея Лаврова по имени. Как сообщили в дипломатическом ведомстве страны, «присутствие министра Жоли обеспечит возможность напрямую противостоять дезинформации со стороны представителей российского режима, которую можно ожидать на таких многосторонних форумах».

В этой ситуации в ходе общения с другими коллегами по G20, которое, по их убеждению, должно проходить без участия Сергея Лаврова, главы МИДов западных государств намерены возложить на Россию главную ответственность за мировые проблемы.

Как заявил помощник госсекретаря Блинкена по вопросам экономики и бизнеса Рамин Толуи, глава Госдепартамента намерен обсудить вопросы, касающиеся энергетической безопасности. В частности, члены G7 будут искать поддержки своего предложения установить потолок цены российской нефти, «при котором Кремль не сможет получать доходы». «Мы ожидаем, что на встрече G20 вопрос энергетической безопасности госсекретарь Блинкен обсудит не только во время официальной сессии, но и на двусторонней основе с коллегами»,— сообщил Рамин Толуи.

Кроме того, по словам помощника госсекретаря США, G20 «должна оказать давление на Россию», чтобы она «поддержала усилия ООН, направленные на вывоз зерна с Украины морским путем». По его словам, именно Россия препятствует инициативам ООН, направленным на то, чтобы «вновь открыть Черное море для торговли и поставлять украинские и российские продукты питания и удобрения на мировые рынки». Власти РФ, напомним, такую точку зрения не раз подвергали критике.

Добиваясь максимальной изоляции России, в ходе встречи на Бали госсекретарь Блинкен намерен предпринять очередную попытку внести раскол между Москвой и Пекином.

В Вашингтоне дают понять: в отличие от РФ с Китаем диалог не только возможен, но и по-прежнему важен для США. В связи с этим одной из главных интриг многосторонних переговоров на Бали станет запланированная на их полях редкая встреча госсекретаря Блинкена с главой МИД КНР Ван И. «Основная цель встречи — укрепить границы отношений, чтобы наша конкуренция не переросла в просчеты или в конфронтацию. Ничто не заменит дипломатического контакта лицом к лицу, и сейчас самое подходящее время»,— приводит газета The Washington Post слова неназванного представителя Госдепартамента. «Наша приоритетная задача — подчеркнуть приверженность активной дипломатии и поддержанию открытых каналов связи с Китайской Народной Республикой. Мы часто заявляли, что наша цель — ответственное регулирование острой конкуренции США и КНР»,— пояснил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Между тем заявления Вашингтона об отсутствии условий для встречи на Бали Энтони Блинкена и Сергея Лаврова уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Реагируя на слова Неда Прайса о том, что США хотели бы, чтобы «Россия дала повод для двусторонней встречи», но пока для нее неподходящее время, госпожа Захарова заметила: «Нед, это ваше заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс “Baby One More Time” (“Еще раз, милый”.— “Ъ”)». «Когда я не с тобой, схожу с ума, подай мне знак, сделай это еще раз»,— напомнила она слова из хита. «А я отвечу своими словами из “June Song”: “Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи”»,— добавила Мария Захарова, цитируя в Telegram-канале сочиненный ею на английском языке текст песни, которую исполняет певица Люся Чеботина.

Сергей Строкань