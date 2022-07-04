Майкл Курилла наговорилла

Пентагон обеспокоен возросшими рисками прямого столкновения между американскими и российскими военными в Сирии. Об этом в очередной раз заявил глава центрального командования ВС США Майкл Курилла. Сообщается, что недавно российские ВВС атаковали позиции боевиков на юге Сирии, в районе базы Эн-Танф, где располагаются американские военнослужащие. Москва утверждает, что они занимаются подготовкой радикальных сил, и настаивает на их уходе из Сирии, считая, что именно США дестабилизируют ситуацию в регионе. Американские эксперты полагают, что в условиях резкого обострения отношений между РФ и США на фоне украинского кризиса любой инцидент между российскими и американскими военными может иметь непредсказуемые последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава центрального командования ВС США Майкл Курилла (на фото) заявил, что американцы не хотят конфликта с Россией. Но, если что, «мы будем защищаться», сказал он

Фото: Susan Walsh / AP Глава центрального командования ВС США Майкл Курилла (на фото) заявил, что американцы не хотят конфликта с Россией. Но, если что, «мы будем защищаться», сказал он

Фото: Susan Walsh / AP

«Последнее, что мы хотим сделать,— это начать конфликт с Россией прямо сейчас»,— заявил глава центрального командования (CENTCOM) ВС США Майкл Курилла во время посещения американской базы Эт-Танф на юге Сирии. Но тут же добавил: «Мы будем защищаться… Мы без колебаний ответим». О состоявшейся в конце июня поездке генерала сообщила на днях американская газета The Washington Post. По словам генерала Куриллы, российские военные будут стремиться к тому, чтобы ограничить возможности американцев и создать для них новые «красные линии». «Мы готовы сорваться с поводка, когда придет время»,— прервал Майкла Куриллу один из американских военнослужащих. «Без сомнения»,— ответил тот.

В публикации о посещении главой CENTCOM Эт-Танфа упоминается, что визит состоялся спустя несколько дней после того, как российские истребители нанесли удар по позициям близкой к США группировки «Магавир ас-Саура», расположенным в районе базы. Россия уведомила США о предстоящей атаке за 35 минут по линии связи, установленной в рамках механизма деконфликтинга еще в 2015 году, после начала операции ВКС РФ в Сирии. По информации американских СМИ, российские военные сообщили, что авиаудар — ответ на нападение боевиков на сирийских военных, которое привело к жертвам. В результате российской атаки никто не пострадал.

Официально Минобороны РФ об атаке по Эт-Танфу ничего не сообщало и публикации в американских СМИ не комментировало. Зато американцы отреагировали незамедлительно.

«Мы стремимся избегать просчетов или действий, которые могут привести к ненужному конфликту: это остается нашей целью»,— процитировало 17 июня, на следующий день после удара, слова генерала Куриллы американское издание The Wall Street Journal.

Глава CENTCOM отметил, что в последнее время поведение России носило «провокационный и конфронтационный характер». По информации издания, в середине июня российские военные перебросили два истребителя-бомбардировщика Су-34 на северо-восток Сирии, где США вели операцию по задержанию одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако после американского предупреждения самолеты покинули этот район.

По данным The Wall Street Journal, в первые недели июня было зафиксировано еще несколько инцидентов, однако военные чиновники США отказались сообщить подробности. Об отсутствии деталей написала в последней статье и The Washington Post, лишь добавив, что американские военные задокументировали, как российские самолеты угрожали американским в небе над Сирией в нарушении протоколов о деконфликтинге. В Пентагоне считают, что это угрожает американским военнослужащим в Сирии и интересам безопасности США. Ранее Вашингтон не раз обвинял Россию в нарушении «правил деконфликтинга», правда, речь в основном шла об инцидентах на земле, а не в воздухе. И до сих пор все острые вопросы удавалось снимать.

Сейчас же, похоже, ситуация обострилась, хотя механизм деконфликтинга, как видно из американских публикаций, все еще работает.

The Washington Post указывает, что «столкновение с Россией совпало с ростом провокаций со стороны Ирана и его марионеток». Американские СМИ насчитали 29 атак иранцев и их прокси на объекты США на Ближнем Востоке с октября прошлого года по начало июня, и эти атаки не получили ответа со стороны американцев. По информации издания, это не дает покоя генералу Курилле, который занял пост главы CENTCOM только в начале апреля. «Всплеск российских и иранских маневров, направленных против интересов США на Ближнем Востоке, вынудил нового командующего в регионе задуматься о том, как восстановить систему сдерживания, не разжигая более широкий конфликт. Это извечная проблема, которая приобрела все большую актуальность на фоне глобальной нестабильности, вызванной войной Москвы на Украине»,— пишет The Washington Post.

В то же время спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил в середине июня, что после начала российской «специальной военной операции» Вашингтон прервал контакты с Москвой по Сирии. В интервью “Ъ” он также указал, что США «опять стали активно использовать Эт-Танф для подготовки радикальных боевиков, вооружая их и ставя им задания для проведения терактов на территории Сирии».

«Не устаю повторять, что основной дестабилизирующий фактор на юге Сирии — это США»,— сказал господин Лаврентьев “Ъ”.

В середине мая о том же заявляла СВР РФ. По информации ведомства, американская база и ее окрестности «давно превратились в своего рода террористический "хаб", где одновременно проводится "переподготовка" до 500 лояльных Вашингтону игиловцев и других джихадистов». «Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине»,— говорилось в сообщении СВР. На этом фоне Москва продолжает настаивать на уходе США из Сирии и в первую очередь с базы Эт-Танф.

Марианна Беленькая