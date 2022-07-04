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Коммерсантъ FM
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Майкл Курилла наговорилла

Пентагон обвинил Россию в военных «провокациях» в Сирии

Пентагон обеспокоен возросшими рисками прямого столкновения между американскими и российскими военными в Сирии. Об этом в очередной раз заявил глава центрального командования ВС США Майкл Курилла. Сообщается, что недавно российские ВВС атаковали позиции боевиков на юге Сирии, в районе базы Эн-Танф, где располагаются американские военнослужащие. Москва утверждает, что они занимаются подготовкой радикальных сил, и настаивает на их уходе из Сирии, считая, что именно США дестабилизируют ситуацию в регионе. Американские эксперты полагают, что в условиях резкого обострения отношений между РФ и США на фоне украинского кризиса любой инцидент между российскими и американскими военными может иметь непредсказуемые последствия.

Глава центрального командования ВС США Майкл Курилла (на фото) заявил, что американцы не хотят конфликта с Россией. Но, если что, «мы будем защищаться», сказал он

Глава центрального командования ВС США Майкл Курилла (на фото) заявил, что американцы не хотят конфликта с Россией. Но, если что, «мы будем защищаться», сказал он

Фото: Susan Walsh / AP

Глава центрального командования ВС США Майкл Курилла (на фото) заявил, что американцы не хотят конфликта с Россией. Но, если что, «мы будем защищаться», сказал он

Фото: Susan Walsh / AP

«Последнее, что мы хотим сделать,— это начать конфликт с Россией прямо сейчас»,— заявил глава центрального командования (CENTCOM) ВС США Майкл Курилла во время посещения американской базы Эт-Танф на юге Сирии. Но тут же добавил: «Мы будем защищаться… Мы без колебаний ответим». О состоявшейся в конце июня поездке генерала сообщила на днях американская газета The Washington Post. По словам генерала Куриллы, российские военные будут стремиться к тому, чтобы ограничить возможности американцев и создать для них новые «красные линии». «Мы готовы сорваться с поводка, когда придет время»,— прервал Майкла Куриллу один из американских военнослужащих. «Без сомнения»,— ответил тот.

В публикации о посещении главой CENTCOM Эт-Танфа упоминается, что визит состоялся спустя несколько дней после того, как российские истребители нанесли удар по позициям близкой к США группировки «Магавир ас-Саура», расположенным в районе базы. Россия уведомила США о предстоящей атаке за 35 минут по линии связи, установленной в рамках механизма деконфликтинга еще в 2015 году, после начала операции ВКС РФ в Сирии. По информации американских СМИ, российские военные сообщили, что авиаудар — ответ на нападение боевиков на сирийских военных, которое привело к жертвам. В результате российской атаки никто не пострадал.

Официально Минобороны РФ об атаке по Эт-Танфу ничего не сообщало и публикации в американских СМИ не комментировало. Зато американцы отреагировали незамедлительно.

«Мы стремимся избегать просчетов или действий, которые могут привести к ненужному конфликту: это остается нашей целью»,— процитировало 17 июня, на следующий день после удара, слова генерала Куриллы американское издание The Wall Street Journal.

Глава CENTCOM отметил, что в последнее время поведение России носило «провокационный и конфронтационный характер». По информации издания, в середине июня российские военные перебросили два истребителя-бомбардировщика Су-34 на северо-восток Сирии, где США вели операцию по задержанию одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако после американского предупреждения самолеты покинули этот район.

По данным The Wall Street Journal, в первые недели июня было зафиксировано еще несколько инцидентов, однако военные чиновники США отказались сообщить подробности. Об отсутствии деталей написала в последней статье и The Washington Post, лишь добавив, что американские военные задокументировали, как российские самолеты угрожали американским в небе над Сирией в нарушении протоколов о деконфликтинге. В Пентагоне считают, что это угрожает американским военнослужащим в Сирии и интересам безопасности США. Ранее Вашингтон не раз обвинял Россию в нарушении «правил деконфликтинга», правда, речь в основном шла об инцидентах на земле, а не в воздухе. И до сих пор все острые вопросы удавалось снимать.

Сейчас же, похоже, ситуация обострилась, хотя механизм деконфликтинга, как видно из американских публикаций, все еще работает.

The Washington Post указывает, что «столкновение с Россией совпало с ростом провокаций со стороны Ирана и его марионеток». Американские СМИ насчитали 29 атак иранцев и их прокси на объекты США на Ближнем Востоке с октября прошлого года по начало июня, и эти атаки не получили ответа со стороны американцев. По информации издания, это не дает покоя генералу Курилле, который занял пост главы CENTCOM только в начале апреля. «Всплеск российских и иранских маневров, направленных против интересов США на Ближнем Востоке, вынудил нового командующего в регионе задуматься о том, как восстановить систему сдерживания, не разжигая более широкий конфликт. Это извечная проблема, которая приобрела все большую актуальность на фоне глобальной нестабильности, вызванной войной Москвы на Украине»,— пишет The Washington Post.

Как украинский кризис повлиял на сирийскую проблематику

В то же время спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил в середине июня, что после начала российской «специальной военной операции» Вашингтон прервал контакты с Москвой по Сирии. В интервью “Ъ” он также указал, что США «опять стали активно использовать Эт-Танф для подготовки радикальных боевиков, вооружая их и ставя им задания для проведения терактов на территории Сирии».

«Не устаю повторять, что основной дестабилизирующий фактор на юге Сирии — это США»,— сказал господин Лаврентьев “Ъ”.

В середине мая о том же заявляла СВР РФ. По информации ведомства, американская база и ее окрестности «давно превратились в своего рода террористический "хаб", где одновременно проводится "переподготовка" до 500 лояльных Вашингтону игиловцев и других джихадистов». «Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине»,— говорилось в сообщении СВР. На этом фоне Москва продолжает настаивать на уходе США из Сирии и в первую очередь с базы Эт-Танф.

Марианна Беленькая

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