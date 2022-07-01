Москва и Минск «закатывают» Европу

В конце недели основные усилия российской дипломатии были сконцентрированы на ближайшем союзнике — Белоруссии. Республику посетили глава МИДа Сергей Лавров и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, которая возглавляла делегацию на Форуме регионов РФ и Белоруссии. В выступлениях представителей руководства двух стран прослеживалась одна и та же мысль: Запад де-факто вернулся к состоянию холодной войны и намерен продолжать «беспрецедентное санкционное давление» на Москву и Минск, но это делает российско-белорусское «стратегическое партнерство и союзничество» лишь крепче — в отличие от Европы, закат которой уже практически неизбежен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Фото: Пресс-служба МИД России

Россия и Белоруссия решили отметить 30-летний юбилей дипотношений с размахом. К этой дате было приурочено сразу два крупных мероприятия. В пятницу, во-первых, завершился двухдневный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск, а во-вторых — Форум регионов, на котором страны (также в течение двух дней) представляли председатели верхних палат парламентов Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова.

«Разумеется, это лишь очередная, хотя и важная веха в многовековой совместной истории двух действительно братских народов,— прокомментировал юбилей Сергей Лавров на переговорах со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.— По этому случаю мы только что произвели гашение специально выпущенных к этой дате почтовых конвертов, а также подписали юбилейное совместное заявление, с которым, надеюсь, вы ознакомитесь. Оно того заслуживает».

Суть юбилейного заявления можно описать коротко: Россия и Белоруссия, столкнувшись с несправедливым давлением Запада, будут во всем поддерживать друг друга, чтобы успешно пройти этот исторический этап.

«Республика Беларусь и Российская Федерация продолжат консолидированные усилия по опротестованию нелегитимных санкционных решений в международных организациях и убеждению партнеров по многосторонним механизмам в пагубности последствий происходящего как для самого принципа многосторонности, так и с точки зрения ущерба для социально-экономического развития отдельных государств»,— говорится в документе.

Не избежали там и упоминания «тенденций к росту национализма и неофашизма», которые, по мнению министров, «набирают обороты» именно в странах Запада. «Республика Беларусь и Российская Федерация полны решимости категорически пресекать непрекращающиеся циничные попытки переписать или исказить историю Великой Отечественной войны»,— заявили господа Лавров и Макей.

Из их совместной пресс-конференции можно было сделать однозначный вывод: оба министра считают нынешнюю ситуацию в регионе реальным, а не риторическим возвращением к холодной войне со всеми ее атрибутами.

«Очертания железного занавеса уже не только маячат на горизонте. Фактически фундамент его уже воздвигнут,— сказал министр Макей.— В том числе и в физическом смысле, если мы возьмем создание стены, которая разделяет Беловежскую пущу (польские власти построили ее после миграционного кризиса на границе.— “Ъ”). Политические контакты ограничены, сведены на нет. В торгово-экономической сфере на нас оказывается санкционное давление, разрываются устоявшиеся десятилетиями связи. Даже в том, что касается отношений между гражданами, тоже сейчас никаких контактов нет с учетом того, что ограничена логистика взаимодействия. Закрыто воздушное пространство для полетов белорусских и российских компаний. Поэтому железный занавес сегодня воздвигается уже самими западниками». «Что касается железного занавеса — я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически уже опускается,— поддержал коллегу Сергей Лавров.— Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен. В остальном у нас единая позиция: мы — за справедливость».

Еще ярче и даже поэтичнее господин Лавров описал новую эпоху на пятничной встрече со студентами Белорусского государственного университета. Третьекурсница Алина Редькова спросила его, какие из «классиков философской и политической мысли» ему ближе — либеральные и наиболее известные, вроде Джорджа Оруэлла и Фрэнсиса Фукуямы (которому на днях запретили въезд в Россию), или же менее популярные Питирим Сорокин и Освальд Шпенглер — автор труда «Закат Европы». «На ваш взгляд, возможно ли изменение мирового порядка и можете ли вы предположить, какие политические проекты будут самыми востребованными в XXI–XXII веках?» — закончила вопрос девушка.

«Сам термин "закат Европы" я считаю весьма прозорливым, потому что сейчас, к огромному сожалению, Европейский союз не является самостоятельным игроком,— ответил господин Лавров.— От санкций, которые вводит Запад, страдает прежде всего Европейский союз. Американцы гораздо умнее. Они выстроили свои санкционные решения таким образом, чтобы не наносить слишком большого ущерба своей экономике. Да, "закат Европы" — я бы так сказал. Хотя Европа — это ближайшая нам цивилизация, культура, искусство… Мы всегда взаимообогащали друг друга, и печально, что сейчас европейскостью считается заявить требование о запрете преподавания Достоевского, Пушкина, Лермонтова в учебных заведениях так называемых европейских грандов».

Лучшим рецептом для построения нового и справедливого миропорядка господин Лавров, в свою очередь, назвал устав ООН, который, по его мнению, не всегда соблюдается. Но кое в чем, по словам министра, можно улучшить и его — например, расширив число членов Совета Безопасности.

Примерно те же мысли высказывались и на двухдневном Форуме регионов России и Белоруссии, триумфально завершившемся в пятницу в Гродно (было заключено порядка 60 соглашений о межрегиональном сотрудничестве, подписано контрактов на 65 млрд руб.). Лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко мероприятие лично не посетили, но записали обращения к участникам. «Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы,— заявил Владимир Путин.— Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции». «Страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость»,— констатировал, в свою очередь, Александр Лукашенко.

Выступления спикеров верхних палат парламентов двух стран, которые присутствовали на форуме лично, звучали более приземленно и даже содержали упоминания некоторых проблем. «Бюджет Союзного государства — идеологии там нет. Там случайный набор, кто куда и в какой кабинет пробился. Это не приоритетные проекты, это проекты, которые потом и не реализуются, никто ни с кого не спрашивает,— посетовала спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.— Давайте поддержим реальные на земле проекты, которые реализуются между субъектами, чтобы эти проекты было выгодно обеим сторонам реализовывать. Уверяю, губернаторы вгрызутся в них, дайте какую-то копеечку, и реализуют». Для этого она предложила своей белорусской коллеге Наталье Кочановой устроить «женскую забастовочку» и не визировать бюджет Союзного государства до тех пор, пока в него не внесут «реальные изменения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на Форуме регионов Белоруссии

Фото: Совет Федерации РФ Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на Форуме регионов Белоруссии

Фото: Совет Федерации РФ

Госпожа Матвиенко также отметила, что Москве и Минску нужно избегать конкуренции, чтобы не мешать предприятиям друг друга: «Если продукция производится в Белоруссии, она качественная, эффективная и в полном объеме может обеспечить как рынок России, так и рынок Белоруссии, зачем нам дублировать это в России, раз мы Союзное государство? И наоборот». Однако есть и такие товары, которые в достаточном количестве не производятся ни в России, ни в Белоруссии,— например, семена и упаковка для пищевых товаров. «Надеюсь, в газету "Правда" не будем заворачивать, вы найдете вместе выход с упаковкой»,— сказала госпожа Матвиенко.

А Наталья Кочанова, в свою очередь, дала понять: у России и Белоруссии есть преимущество, которого нет ни у одного из государств «коллективного Запада». «Нам невероятно повезло, что Беларусь и Россию возглавляют такие мудрые руководители. Это истинные лидеры, которые безмерно любят свой народ, свое отечество и делают все возможное, а порой и невозможное для сохранения суверенитета и защиты коренных интересов наших стран, укрепления позиций Союзного государства,— убеждена она.— Пожалуй, в современном мире практически не осталось политиков равной им величины».

Кирилл Кривошеев