Враг врагу рознь

Власти США выступили с громкими обличениями Китая, сообщив о его тайной помощи Москве в «специальной военной операции» на Украине. По словам директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, «Китай за кулисами помогает России различными способами». Этому заявлению предшествовало введение Минфином США санкций против пяти компаний КНР, подозреваемых в сотрудничестве с вооруженными силами РФ. Пекин факт военной помощи Москве отрицает. Атака на Китай разворачивается на фоне принятия новой стратегии НАТО. Документ называет партнерство России и КНР угрозой интересам альянса, однако предусматривает «конструктивный диалог» с Пекином, который с Москвой, по мнению Брюсселя, уже невозможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор национальной разведки США Эврил Хэйнс

Фото: Jose Luis Magana / AP Директор национальной разведки США Эврил Хэйнс

Фото: Jose Luis Magana / AP

Громкое заявление о сотрудничестве Китая с Россией в условиях спецоперации на Украине, каким его видит руководство разведывательного сообщества США, прозвучало в Вашингтоне в рамках дискуссии на тему вызовов в области национальной безопасности. Мероприятие прошло на площадке компании Google. Выступившая докладчиком директор Национальной разведки США Эврил Хейнс утвердительно ответила на вопрос о том, известны ли американским спецслужбам факты оказания Пекином материальной поддержки Москве в свете спецоперации на Украине, в том числе путем обхода антироссийских санкций. «Китай находится в очень неудобном положении, когда он изо всех сил старается публично не занимать критическую позицию в отношении России очевидным и четким образом, как это делают многие наши союзники. И в то же время мы видим, что они помогают России различным образом за кулисами, иногда более или менее очевидно»,— сообщила Эврил Хейнс (цитата по ТАСС).

Признанию директора Национальной разведки предшествовало введение Минфином США санкций против пяти китайских компаний, подозреваемых в сотрудничестве с вооруженными силами РФ. Как сообщила газета Financial Times, в черный список попали Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics. По мнению американских властей, эти фирмы «оказывали поставки компаниям оборонного сектора РФ». Принятое решение означает запрет для компаний США на экспортные операции с попавшими под санкции фирмами Китая.

«Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят»,— прокомментировал это решение замминистра торговли США Алан Эстевес.

Для оказавшихся в санкционном списке китайских компаний вводятся ограничения на приобретение товаров, произведенных в США, а также за рубежом с американским участием или по американским технологиям. Ранее высокопоставленные представители администрации президента Джо Байдена неоднократно предупреждали, что США примут решительные меры против Китая, если обнаружат, что он предоставляет вооружение или военную помощь России.

Новые ограничительные меры вызвали решительный протест китайской стороны, отвергшей факт оказания военной помощи России. В заявлении посольства КНР в США отмечается, что Россия и Китай поддерживают «обыкновенное сотрудничество в сферах энергетики и торговли», при этом китайская сторона стремится играть конструктивную роль в поиске дипломатических путей урегулирования украинского кризиса. В связи с этим, как отмечается в заявлении, «законные интересы китайских компаний не должны нарушаться». «Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий»,— говорится там же.

Санкции против пяти китайских компаний прокомментировал и официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, указавший на то, что «США под предлогом так называемой поддержки Китаем российского военного и оборонного сектора» пытаются ограничить его торговое сотрудничество с Россией. По словам китайского дипломата, вводя санкции против китайских компаний, «США реализовали односторонние санкции и экстерриториальную юрисдикцию», при этом «у них не было полномочий на такие действия, полученных от ООН».

«Призываем США осознать свои ошибки, отменить соответствующие ограничительные меры и прекратить осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в отношении китайских предприятий и накладывать на них односторонние санкции»,— добавил представитель МИД КНР.

Атака на Китай разворачивается на фоне принятия на мадридском саммите НАТО новой стратегической концепции альянса (см. “Ъ” от 30 июня). Авторы документа называют партнерство России и КНР угрозой ценностям и интересам альянса, однако при этом используют по отношению к Москве и Пекину формулировки, заметно отличающиеся по смыслу. Официально переставшая быть партнером альянса Россия названа «наиболее значительной и прямой угрозой» для безопасности союзников, а также в целом миру стабильности в Евро-Атлантическом регионе. А вот Китай, по сути, признан системным оппонентом и конкурентом НАТО.

В связи с этим в отношениях с Пекином альянс намерен применять три принципа: сотрудничество, сдерживание и диалог.

«Заявленные амбиции Китая и его политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР использует широкий перечень политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и мощи. В то же время Китай остается непрозрачным в отношении своей стратегии, намерений и наращивания военной мощи»,— говорится в документе. Кроме того, там указывается на «вредоносные гибридные и кибероперации КНР, а также конфронтационную риторику и дезинформацию, нацеленную на союзников (по НАТО.— “Ъ”) и направленную на то, чтобы нанести ущерб безопасности альянса». Среди прочего в вину Пекину поставлено стремление «контролировать инфраструктуру и логистику», а также «подрывать базирующийся на правилах международный порядок, в том числе в космической, кибер- и морской сферах». Однако меры прямого военного сдерживания Пекина (в отличие от Москвы) новой стратегией НАТО не предусмотрены. Более того, отмечается, что альянс «открыт для конструктивного диалога с КНР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Фото: Reuters Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Одним из препятствий для проведения более жесткой линии по отношению к Пекину, которую пытаются проводить США, остается позиция Европы. Она заинтересована в сохранении партнерских деловых отношений с КНР и не спешит подключаться к жесткому санкционному прессингу Китая. «Отношения, которые мы все поддерживаем с Китаем,— одни из самых сложных и значимых среди всех отношений, которые мы поддерживаем с другими странами. Есть аспекты отношений, которые носят явно конкурентный характер. И мы должны быть уверены, что эта конкуренция будет честной, и участвовать в ней весьма решительно» — так госсекретарь США Энтони Блинкен попытался сформулировать в Мадриде общий подход евро-атлантических союзников к Китаю. По словам главы американской дипломатии, «если Китай будет бросать вызов», члены альянса будут «противостоять этому», но при этом они надеются продолжить сотрудничество с КНР.

Таким образом, в будущих отношениях НАТО с Пекином все еще рассматриваются два сценария, уже не предусмотренные для России. Она по итогам завершившегося в четверг саммита НАТО окончательно перешла в разряд главной прямой угрозы.

Сергей Строкань