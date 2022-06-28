Пал Стамбул пред Стокгольмом и Хельсинки

Первой громкой новостью с мадридского саммита НАТО стало решение Турции больше не препятствовать принятию в альянс Швеции и Финляндии. Теперь в течение двух дней стороны согласуют конкретные шаги, которые позволят расширить список членов НАТО до 32. В меморандуме, принятом во вторник вечером, говорится, что две скандинавские страны и Турция обязались «оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга». Таким образом, уже в первый день саммита турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган оказался главным ньюсмейкером, вынудив альянс договариваться с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

«Турция получила то, что хотела»

Четырехсторонний саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии стал кульминацией растянувшегося на много недель переговорного процесса с Анкарой об условиях снятия ее возражений против вступления в альянс двух скандинавских новобранцев. Новости по итогам встречи оказались сенсационными.

«Сегодня в Мадриде перед началом саммита НАТО у нас прошла основательная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при посредничестве генсека НАТО Йенса Столтенберга. В результате этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде выразит поддержку приглашению Финляндии и Швеции стать членами»,— говорится в заявлении президента Финляндии Саули Ниинистё, распространенном его канцелярией. «Турция теперь согласна с тем, что мы получаем статус приглашенных в НАТО»,— подтвердила Магдалена Андерссон.

Теперь союзники по Североатлантическому альянсу в течение двух ближайших дней намерены согласовать «конкретные шаги для вступления Швеции и Финляндии в альянс».

Из заявления господина Ниинистё понятно, что ключевая озабоченность Анкары была услышана.

«За последние несколько недель Турция выразила обеспокоенность угрозой терроризма. Финляндия всегда серьезно относилась к этим проблемам. Финляндия осуждает терроризм во всех его проявлениях. Как член НАТО, Финляндия будет полностью привержена документам и политике НАТО по борьбе с терроризмом»,— отметил финский лидер.

В свою очередь, в канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали: «Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, будет расширено сотрудничество в этом направлении. Будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом. Будет оказана поддержка максимально широкому участию Финляндии и Швеции в механизмах безопасности ЕС».

Еще днем на подобный исход переговоров ничто не указывало. Так, Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Мадрид обещал рассказать «при помощи документов» о лицемерии властей Финляндии и Швеции «в отношении борьбы с терроризмом»: «Мы донесем до наших собеседников информацию о лицемерии, проявляемом в отношении террористических организаций, таких как Рабочая партия Курдистана, "Силы демократической Сирии" и FETO, с помощью документов, информации и изображений». Саули Ниинистё примерно в то же время аккуратно отмечал, что между его страной и Турцией в последнее время возникло больше взаимопонимания, чем было раньше. А глава МИД Швеции Анн Линде в беседе с журналистами газеты Svenska Dagbladet столь же осторожно выражала надежду, что позитивные сдвиги все же произойдут. На этом фоне приободрить будущих новобранцев пытался хозяин саммита — премьер Испании Педро Санчес: он выражал уверенность в том, что Швеция и Финляндия «если не сейчас, то позже станут членами НАТО».

Но в результате, как заявил во вторник вечером Йенс Столтенберг, вступление двух скандинавских стран в НАТО станет самым быстрым в истории этого военного блока.

«Лидеры стран НАТО в среду примут решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами альянса, и по итогам этого саммита Финляндия и Швеция получат статус приглашенных в НАТО стран»,— пояснил он процедуру. И дал понять, что в результате для альянса изменится очень многое: «Просто посмотрите на карту. Вы поймете, что это полностью изменит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе».

Зерно турецкого смысла

Неожиданное завершение первого дня саммита сделало президента Эрдогана главным ньюсмейкером. Это позволяет турецкой стороне попытаться конвертировать заработанные очки в повышение международного статуса Анкары как самодостаточного независимого центра силы, стоящего над схваткой Запада и Востока.

Подтверждением подобных амбиций, например, стали состоявшиеся накануне саммита НАТО телефонные переговоры председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генерального штаба ВС Турции Яшаром Гюлером, темами которых стали вопросы расширения НАТО, ситуация в Восточной Европе и в Сирии.

«Турция — это ключевой союзник по НАТО, и США ценят стратегические двусторонние отношения с ней»,— подтвердил по итогам переговоров главкомов двух стран официальный представитель КНШ Дэвид Батлер.

В тот же день демонстрацией восточного вектора политики Анкары стало заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом. «Мы не поддерживаем санкции, введенные против Ирана, и не считаем их правильными. Мы также намерены приложить больше усилий для увеличения объема нашей торговли»,— отметил турецкий министр.

Турецкое видение современного мира и противостояния России и Запада после начала спецоперации на Украине подробно изложил официальный представитель президента Эрдогана Ибрагим Калын. Действия России на Украине он назвал неслучайными, обратив внимание на то, что этому предшествовали шаги НАТО и Запада. «В новом мировом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние и другие страны. Россия стала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет (после развала СССР.— “Ъ”). Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта»,— заявил господин Калын.

«Это никогда не оправдывает вторжение России на Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка»,— добавил представитель турецкого лидера.

На этом фоне одной из последних инициатив Анкары стало предложение выступить посредником в достижении договоренности между Москвой и Киевом о создании коридора для вывоза украинского зерна из черноморских портов. Это потребует создать зону безопасности за пределами вод Украины. «Если Россия и Украина договорятся, график встречи Турция—Россия—Украина—ООН в Стамбуле будет уточнен»,— сообщила во вторник турецкая газета Yeni Safak, добавив, что «из стран Запада поступают звонки с вопросами о предстоящей встрече в Стамбуле». Как заявил сам президент Эрдоган перед вылетом в Мадрид, «в некоторых моментах есть подводное течение процесса, в некоторых уже появилась ясность». «Поэтому конкретная дата зависит от хода этого процесса»,— многозначительно заметил он.

Сергей Строкань, Павел Тарасенко