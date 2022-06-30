Рынок обвалился вслед за «Газпромом»

Отказ акционеров «Газпрома» одобрить предложенные советом директоров дивиденды привел к обвалу не только котировок акций монополии, но и всего российского фондового рынка. По итогам дня индекс Московской биржи потерял более 7%, вернувшись к значениям конца апреля. Инвесторы активно продавали, закладывая в свои модели возможный отказ собраний акционеров от дивидендов и других госкомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российский рынок 30 июня накрыла сильнейшая за последние месяцы волна распродаж. Первый час торгов индекс Московской биржи оставался выше уровня 2400 пунктов. Однако на фоне неожиданного решения акционеров «Газпрома» отказаться от выплат рекордных дивидендов индекс стремительно пошел вниз. К 11:30 он потерял более 9%, опустившись до 2184,81 пункта, минимума с 25 апреля. По итогам дня индекс остановился на отметке 2204,85 пункта, что на 7,3% ниже значений закрытия 29 июня.

Когда 26 мая, совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на акцию на общую сумму 1,244 трлн руб., это привело к росту котировок почти на 10%, до 296 руб., а к середине июня цена поднялась до 318 руб. Решение ГОСА стало для рынка неожиданностью, хотя про рост НДПИ стало известно на прошлой неделе (см. “Ъ” от 22 июня).

Неоправдавшиеся ожидания привели к массовой распродаже акций компании. К 11:48 цена акций упала до 200 руб., потеряв почти треть стоимости. По итогам дня котировки остановились на отметке 207 руб., потеряв за день более 30%.

Распродажа коснулась и других ценных бумаг, хотя и в меньшем объеме. Котировки ряда наиболее ликвидных акций эмитентов с госучастием потеряли более 5%, другие «голубые фишки» снизились в цене до 3%. Объем торгов по итогам дня приблизился к 113 млрд руб., что в три-четыре раза выше, чем в предыдущие дни месяца, и сопоставимо со средними объемами торгов в январе—феврале. Свыше половины всего объема торгов пришлось на акции «Газпрома» (почти 70 млрд руб.).

По словам одного из портфельных управляющих, полученный сигнал от ГОСА инвесторы интерпретировали как признак того, что выплат можно не ждать и в следующем году. Тем более что по итогам 2022 года участники рынка ожидали еще большую сумму выплат. «Исходя из уплаченной пошлины, выручка от экспорта газа в дальнее зарубежье уже превышает 5 трлн руб.— столько "Газпром" заработал за весь 2021 год»,— отмечает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев.

Учитывая, что вес акций Газпрома в индексе Московской биржи составляет 15%, корпоративное действие стало роковым для многих российских активов, отмечает директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

«Чтобы избежать принудительного закрытия позиций, инвесторы продают другие акции. К тому же многие просто желают переложиться в подешевевшие акции "Газпрома"»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Само решение по дивидендам вызвало вопросы относительно перспектив для миноритарных акционеров и других госкомпаний, отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов. Хотя многие эмитенты после изменения экономических условий не рекомендовали выплаты акционерам, в частности Сбербанк и ВТБ, но ряд крупных компаний собирались выплатить дивиденды. В частности, совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на дивиденды 50% чистой прибыли. После решения акционеров «Газпрома» акции нефтяной компании упали в цене на 5,7%.

Дивидендная история, как считают аналитики, еще не закончилась, и результаты ГОСА других компаний могут еще оказать влияние на рынок. Но, как считает Виктор Тунев, в других госкомпаниях суммы к выплате не столь большие, чтобы отказываться от них. Поэтому в случае одобрения выплат и их поступления на рынок он получит пусть небольшую, но поддержку. Дополнительную поддержку рынку может оказать приток на рынок новых средств частных инвесторов на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок по вкладам. «В пользу этого драйвера также говорят текущие ограничения на вывод капитала и в целом неблагоприятная внешняя среда для "русских" денег за рубежом. Однако этот триггер также будет реализовываться только постепенно в течение длительного срока»,— отмечает Константин Асатуров.

Виталий Гайдаев