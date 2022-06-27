Суд оценит массовость пандемии

Конституционный суд (КС) снова просят проверить бессрочный запрет на проведение массовых мероприятий, введенный указом мэра Москвы во время пандемии как часть ограничений, нацеленных на борьбу с распространением коронавируса. Но если ранее, как сообщал “Ъ”, жительница столицы жаловалась на сам указ, то новые заявители оспаривают нормы федеральных законов о митингах и о защите от ЧС, на которых он был основан. Эксперт напоминает, что КС ранее уже признавал конституционность антиковидных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

КС зарегистрировал жалобу председателя совета депутатов Гагаринского района Москвы Елены Русаковой и юриста Алексея Рыбина на положения федеральных законов о митингах и о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Заявители оспаривают их в той части, которая позволила столичным властям ввести абсолютный и бессрочный запрет на проведение в Москве публичных мероприятий. Жалоба (есть у “Ъ”) находится на предварительном изучении судей, следует из данных электронной картотеки КС.

Летом 2021 года Елена Русакова подала несколько заявок на проведение одиночного и группового пикетов как рядовая гражданка и как глава муниципального совета с целью информирования избирателей о его деятельности. Однако префектура округа запретила ей проведение пикетов со ссылкой на указ мэра Москвы №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», принятый в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Впоследствии этот отказ подтвердил Черемушкинский суд, который сослался на правомерность введенного мэрией запрета. А Мосгорсуд от себя добавил, что ссылки заявительницы на право депутата встречаться с избирателями являются надуманными, так как установленный запрет не предусматривает исключений.

Господин Рыбин в марте 2021 года тоже направил заявку на проведение пикета, но через сервис «Электронная приемная» на портале правительства Москвы. Заявку вообще не стали рассматривать, и только после жалобы в суд префектура ЦАО ответила, что пикеты указом мэра запрещены. Тверской суд разъяснил заявителю, что ограничительные меры направлены в первую очередь на защиту населения, а ссылки на проходивший в марте в Москве митинг с участием мэра, где присутствовало более 80 тыс. человек (речь идет о митинге в «Лужниках» 18 марта 2021 года по случаю семилетия присоединения Крыма), не могут быть приняты во внимание, поскольку при рассмотрении каждого уведомления о публичном мероприятии учитывается эпидемиологическая обстановка на текущую дату.

Тем не менее заявители убеждены в избирательности запрета: на практике мэрия исправно отказывает потенциальным критикам в проведении мероприятий, а проправительственные акции не только разрешает, но и участвует в них, отмечается в жалобе. Это приводит ее авторов к выводу о том, что нормы федеральных законов о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на которых основан указ, являются порочными, по крайней мере в том истолковании, которого придерживались правоприменители в их случаях. В законе о митингах заявителей ожидаемо не устраивает запрет массовых мероприятий без предварительного уведомления органов власти, а в законе о ЧС — нормы, наделяющие власти правом ограничивать доступ людей и транспортных средств в зону ЧС или на территорию, где есть угроза ее возникновения. Заявители полагают, что именно эти нормы во взаимосвязи позволили высшему должностному лицу региона ввести абсолютный бессрочный запрет публичных мероприятий, который посягает на гарантированную Основным законом свободу собраний. Кроме того, фактически запрещены оказались встречи муниципальных депутатов с избирателями, а это нарушает конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления, отмечают заявители. «В отношении депутата и главы муниципального округа вопрос их компетенции в сфере местного самоуправления решается даже не Мосгордумой, а главой исполнительной власти Москвы»,— говорят они. Наконец, заявители настаивают, что запрет одиночных пикетов не может быть обоснован противоэпидемическими мерами, поскольку пикет не предполагает контактов между его участником и другими гражданами.

Как сообщал “Ъ”, ранее запрет пикетов стал поводом для другой жалобы, поданной недавно в КС москвичкой Екатериной Бажановой: она оспаривает соответствующий указ мэра и ст. 20.6.1 КоАП, предусматривающую наказание за «невыполнение правил поведения при ЧС».

“Ъ” направил запрос в пресс-службу мэра и правительства Москвы. Ранее представитель мэра настаивал в Мосгорсуде, что оспариваемые положения указа не нарушают права граждан, а лишь возлагают на них особые обязанности публично-правового характера и вводились для защиты их жизни и здоровья. В мэрии также ссылались на постановление КС, который в 2020 году по запросу подмосковного суда признал введенные в связи с пандемией ограничения не противоречащими Конституции.

Трудно прогнозировать, сочтет ли КС жалобу приемлемой, говорит доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. У КС уже есть неплохие решения именно по митингам, напоминает она, суд раньше говорил, что недопустимы необоснованные отказы в проведении публичных мероприятий и что региональные власти не вправе вводить дополнительные запреты. С другой стороны, КС уже признал конституционность антиковидных мер. Впрочем, не исключено, что судьи все же решат высказаться, поскольку запросов публично-правовой тематики стало сейчас не так много, добавляет эксперт.

Анастасия Корня