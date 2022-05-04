Задержания повышенной комфортности

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева отчиталась в среду в Мосгордуме о работе в 2021 году, начало которого было отмечено массовыми несогласованными акциями в поддержку политика Алексея Навального. Вопрос о свободе выражения мнений в условиях коронавирусного запрета на митинги беспокоил многих оппозиционных депутатов, как и условия содержания задержанных на несогласованных акциях. Госпожа Потяева в ответ сообщила, что в спецприемнике в Сахарово, где год назад размещали задержанных, расширены площади, а автозаки в столице со следующего года оборудуют кондиционерами и туалетами. Не смогли депутаты обойти и тему спецоперации на Украине, хотя в докладе о ней не говорилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Очередной ежегодный отчет перед депутатами Мосгордумы Татьяна Потяева начала 4 мая со статистики. По ее словам, наибольшее количество обращений к омбудсмену в 2021 году касалось темы образования, на втором месте — вопросы уголовного производства, на третьем — жилищные. Вопросы о свободе собраний и об условиях содержания лиц, задержанных на несанкционированных акциях, в число самых популярных не вошли, но госпожа Потяева в своем докладе затронула и их.

Напомним, в январе—феврале 2021 года в Москве прошли несколько несогласованных акций в поддержку арестованного политика Алексея Навального, сопровождавшиеся массовыми задержаниями их участников. В результате спецприемники оказались переполнены, и часть задержанных размещали в Центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово (Новая Москва), где обычно ожидают депортации нарушители миграционного законодательства. Многие задержанные жаловались, что по несколько часов провели в автозаках без еды, воды и возможности посетить уборную, а 20 из них даже подали иск к МВД за отсутствие нормального туалета, медпомощи, средств гигиены и спальных мест.

Но эти проблемы уже решаются, заверила депутатов госпожа Потяева: после ее встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Сахарово построены новые территории и новые блоки для содержания граждан.

Кроме того, отвечая уже на вопрос единоросса Кирилла Щитова, омбудсмен сообщила, что со следующего года в Москве появятся автозаки «со всеми комфортными условиями доставки людей», оборудованные в том числе кондиционерами и туалетами.

Тему протестных акций продолжили в своих выступлениях по итогам доклада оппозиционные депутаты. Наибольшей критике они подвергли введенный в начале пандемии запрет на проведение публичных мероприятий, сохраняющийся в Москве, невзирая на снятие еще в марте всех остальных ограничений, включая масочный режим. Так, по мнению коммуниста Павла Тарасова, этот запрет уже не имеет никакого отношения к коронавирусу и никак не аргументирован. «Смешно, когда ты с трудом забиваешься в вагон метро, но с точки зрения нормативных документов ты находишься в большей безопасности, чем когда ты вышел на улицу в одиночный пикет»,— отметил он. А депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов заявил, что после акций 2021 года всплеска коронавирусной инфекции в Москве не произошло. Он также назвал «вопиющим лицемерием» ситуацию, когда запрещают одиночные пикеты и одновременно разрешают многотысячные митинги на стадионе, имея в виду митинг-концерт в «Лужниках» 18 марта по случаю годовщины присоединения Крыма.

Хотя доклад Татьяны Потяевой касался 2021 года, депутаты вспомнили и о событиях-2022 на Украине. Исключенная из фракции КПРФ Елена Шувалова поделилась опасениями московских матерей в связи с возможной отправкой в горячие точки солдат-срочников и выразила обеспокоенность тем, как обеспечивается питание участвующих в спецоперации военных. Госпожа Потяева заверила, что является активным участником всех призывных кампаний, а все «точки соприкосновения» с военкоматами закреплены в соответствующем соглашении. Жалоб на питание военнослужащих на Украине омбудсмен пока не получала, но обещала взять ситуацию под контроль.

Лидер фракции «Яблоко» Максим Круглов в продолжение темы напомнил о проблемах россиян, желающих выразить свое отношение к спецоперации.

Господин Круглов зачитал подборку самых странных, на его взгляд, задержаний, поводом для которых стали, например, плакат «Христос за мир», книга Льва Толстого «Война и мир», кроссовки и шапка желто-синей расцветки и даже использованная вместо плаката упаковка мясной нарезки от «Мираторга».

Татьяна Потяева подробно комментировать приведенные примеры не стала, сообщив лишь, что работа по теме спецоперации на Украине ведется уполномоченными по всей стране, а одно из ее направлений — это поиск пропавших военнослужащих. Об итогах этой работы омбудсмен пообещала отчитаться через год.

Елена Рожкова