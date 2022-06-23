Пикет не передается контактно-бытовым путем

Конституционный суд (КС) зарегистрировал первую жалобу на запрет одиночных пикетов во время пандемии. Ее авторы, юристы проекта «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов), пояснили “Ъ”, что требуют признать неконституционными две нормы: статью КоАП о «нарушении правил ЧС» и указ мэра Москвы об ограничении массовых мероприятий, не согласованных с властями – эта норма была введена в столице как часть мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и, в отличие от большинства других ограничений, по сей день не отменена. На основании административной статьи и указа мэра Москвы многие граждане были оштрафованы за одиночные пикеты как угрожающие распространением вируса, отмечают заявители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Москвичка Екатерина Бажанова просит КС обратить внимание на события двухлетней давности, когда в столице из-за пандемии коронавируса были введены жесткие ограничения на публичные мероприятия. 18 июня 2020 года она пикетировала здание администрации президента РФ в Москве с двумя плакатами, в которых поздравляла гражданского активиста Константина Котова с премией и потребовала его скорейшего освобождения. Господин Котов несколькими днями ранее был удостоен премии Бориса Немцова «за отвагу в борьбе за демократические ценности». В тот момент активист отбывал наказание в колонии по приговору в рамках резонансного уголовного дела, возбужденного за серию одиночных пикетов. Госпожу Бажанову задержали полицейские за «нарушение правил проведения публичной акции» (ст. 20.2 КоАП). Однако позже статью изменили на «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации» (ст. 20.6.1 КоАП).

В материалах дела полиция ссылалась на указ мэра Москвы о запрете «спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», принятый в марте 2020 года в связи с пандемией. Полицейские указывали, что госпожа Бажанова создала своим пикетом угрозу распространения коронавируса. Тверской районный суд Москвы оштрафовал Екатерину Бажанову на 15 тыс. руб. Решение устояло в Мосгорсуде, Втором кассационном суде и Верховном суде РФ. Госпожа Бажанова, настаивая, что «одиночный пикет не является массовым мероприятием», добивается толкования закона в Конституционном суде.

Заявительница просит признать указ мэра Москвы и первую часть ст. 20.6.1 КоАП неконституционными. Эти нормы, говорится в жалобе в КС (имеется в распоряжении “Ъ”), также противоречат международному Пакту о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о правах человека. Учесть эти аргументы КС обязан, несмотря на выход из Совета Европы в марте 2022 года, убежден юрист правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Виолетта Фицнер, так как на момент пикетирования Екатерины Бажановой о разрыве отношений с СЕ вопрос не стоял, соглашения действовали в полной мере.

Со ссылкой на ООН, ВОЗ и российского омбудсмена Татьяну Москалькову в жалобе Екатерина Бажанова разъясняет определения «массового скопления людей», «публичного мероприятия», «одиночного пикета» и «контактно-бытового способа» передачи вируса. Она настаивает, что никак не могла создать угрозу распространения COVID-19, поскольку не болела сама, не находилась в месте скопления людей, и не могла быть привлечена за нарушение «правил ЧС». Кроме того, девушка обращает внимание суда, что запрет на любые публичные акции в Москве до сих пор является «бессрочным» и «представляет собой не только несоразмерную меру ограничения права на свободу выражения мнения и права на свободу собраний, но и меру, умаляющую и отменяющую данные права».

Оспариваемые нормы противоречат одновременно ст. 19 Конституции («все равны перед законом и судом»), продолжает заявительница, так как запрет на пикеты, действующий в Москве по сей день, не распространяется на сотрудников рекламной отрасли, к примеру, промоутеров, раздающих листовки и контактирующих с прохожими даже больше пикетчиков — через прикосновения. Кроме этого, за десять дней до пикета Екатерины Бажановой в Москве начали снимать противоэпидемические ограничения, говорится в жалобе со ссылкой на указ мэра 68-УМ от 8 июня 2020 года. Он отменил требование о домашней самоизоляции для всех граждан и возобновил «проведение мероприятий, организуемых органами власти».

Госпожа Бажанова просит признать противоречие нормы КоАП и указа мэра Москвы двум частям ст. 55 Конституции, в том числе о запрете «издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

КС еще не оценивал статью КоАП о «нарушении правил ЧС» применительно к одиночным пикетам во время пандемии, жалоба Екатерины Бажановой — первая. Сама активистка была как минимум третьей задержанной в Москве за пикет, но оштрафованной по иной статье. Затем в столице по аналогичной схеме были оштрафованы еще десятки человек, а также сотни — в регионах, считают Виолетта Фицнер и другой юрист «ОВД-Инфо» Алекс Лохмутов. Они представляют интересы госпожи Бажановой и являются соавторами текста жалобы в КС. «Если КС признает оспариваемые законоположения неконституционными, Екатерина сможет пересмотреть решение суда по новым обстоятельствам и отменить штраф,— поясняет Виолетта Фицнер, обращая внимание, что решение КС коснется и "третьих лиц".— Такое постановление не позволит больше штрафовать за одиночные пикеты со ссылкой на пандемию».

Жалоба Екатерины Бажановой зарегистрирована в КС, у суда есть два месяца на ее изучение и затем еще три — на решение о принятии документа к рассмотрению или отказе заявителю.

Мария Старикова