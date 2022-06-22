Не время киевничать

Украинский конфликт, спровоцировавший лавину санкций и последовавшие глобальные экономические проблемы, может стать состязанием на выносливость между Европой и Россией. Такую мысль высказал президент США Джо Байден, анонсировав обсуждение этой темы на мадридском саммите НАТО 28–30 июня. Украинская тема будет в центре внимания и на встрече лидеров стран G7, которая откроется в Германии 26 июня и которую Джо Байден также намерен посетить. А вот визит главы Белого дома на саму Украину в ходе европейского турне маловероятен, хотя там его ждут уже несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Susan Walsh / AP Президент США Джо Байден

Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Джо Байден еще в апреле рассказал о намерении посетить Киев и тем самым продолжить череду визитов в украинскую столицу высокопоставленных представителей стран Запада. Однако с тех пор подвижек так и не произошло. В понедельник главу Белого дома спросили, по-прежнему ли он планирует побывать на Украине. Но в ответ он уклончиво сказал, что это зависит от «многих вещей, касающихся того, не доставит ли это больше трудностей украинцам, не отвлечет ли (их этот визит.— “Ъ”) от происходящего». На просьбу уточнить, означает ли это, что американский лидер в ходе грядущей поездки в Европу так и не посетит Киев, тот ответил: «В ходе этой поездки — вряд ли». Тем более что, как напомнил президент, он уже встречался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и «разговаривал с ним по крайней мере три-четыре раза в неделю».

Американские журналисты это утверждение поставили под сомнение, учитывая, что информация о таких звонках публикуется гораздо реже.

В этой связи координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби подтвердил на брифинге: глава Белого дома «разговаривает с господином Зеленским на рутинной и регулярной основе».

Впрочем, точную статистику он предоставить отказался.

Тем временем господин Зеленский все больше и больше общается с мировыми лидерами лично, а не по телефону. Так, 17 июня Киев вновь посетил премьер Великобритании Борис Джонсон. Днем ранее там же были президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Отметим, что за несколько месяцев в Киеве побывали и высокопоставленные гости из Вашингтона, в частности госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и первая леди Джилл Байден. А во вторник на территории Украины в районе пропускного пункта на границе с Польшей состоялась встреча главы Минюста США Меррика Гарланда с украинским генпрокурором Ириной Венедиктовой (по итогам было объявлено о формировании в США группы экспертов для помощи Киеву в расследовании военных преступлений на Украине).

Но ждут на Украине в первую очередь лично Джо Байдена. Еще в апреле в интервью телеканалу CNN президент Зеленский заявил: глава Белого дома должен приехать на Украину и «увидеть все своими глазами». Такую поездку господину Байдену рекомендовали и американские дипломаты. Например, бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в эфире телеканала MSNBC пояснял, что личный визит — «наиболее яркая демонстрация поддержки» Украине.

«США делают все, что могут, в контексте военной поддержки и поставок оружия, финансовой поддержки. Все это важные вещи. Но факт присутствия на улицах Киева самого высокопоставленного чиновника мог бы усилить эффект»,— отмечал господин Тейлор.

Такой визит в Киев был бы логичен еще и потому, что, судя по комментариям Белого дома, грядущее европейское турне американского президента будет в первую очередь посвящено ситуации на Украине и преодолению последствий, связанных с украинским кризисом. 25 июня господин Байден отправится в замок Эльмау на юге Германии, чтобы на следующий день принять участие в саммите лидеров G7 (подробнее см. “Ъ” от 22 июня). В заявлении Белого дома Украина упоминается в числе «наиболее актуальных глобальных вопросов». Саммит завершится 28 июня и уже в этот же день откроется другая важная встреча на высшем уровне — саммит НАТО в Мадриде. Лидеры стран Североатлантического альянса намерены одобрить там новую стратегическую концепцию, исходящую из новых мировых реалий, возникших в результате украинского кризиса.

Отметим, что это не первый раз, когда господину Байдену приходится оправдываться из-за того, что на Украине он так и не побывал. В марте президент США посетил Польшу и был как никогда близко к украинской границе.То, что он так и не походил по улицам Киева, в отличие от господина Джонсона, американский президент объяснил тем, что его «не пустили». Из-за этого он «частично был разочарован, поскольку не мог увидеть его (кризис.— “Ъ”) воочию», заявлял тогда Джо Байден. Кто же осмелился «не пустить» куда-то главу Белого дома, он не уточнял.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с “Ъ” не исключил, что в последнюю минуту американский лидер все-таки может отправиться на Украину, поскольку «ставка, которую он сделал на эту страну, слишком высока».

Эксперт продолжил, что события на военных фронтах пошли не по тому сценарию, который ожидали в Вашингтоне и Брюсселе, а «антироссийские санкции наносят не менее, а может быть, и более значительный ущерб самим авторам этих санкций». «Все это приводит к расколу в западных элитах, падению рейтингов их лидеров и росту недовольства рядовых граждан. Участникам двух саммитов будет о чем поговорить»,— отметил господин Лозанский.

Вице-президент вашингтонской дискуссионной площадки Eurasia Center Эрл Расмуссен тоже считает, что украинский кризис стал детонатором многих проблем в Европе и в мире. Инфляция, рецессия, сложности с энергопоставками, сбои в продуктовых цепочках и прочие проблемы, как отмечает собеседник “Ъ”, крайне волнуют сейчас западных партнеров.

То, что от санкций страдает не только РФ, признал накануне и сам Джо Байден. По его словам, ситуация на Украине может стать состязанием на выносливость между Европой и Россией. «Я полагаю, что на определенном этапе в дело пойдет выжидательная тактика: нужно посмотреть, какой ущерб русские смогут выдержать и что будет готова выдержать Европа»,— сказал глава Белого дома. И добавил, что этот вопрос обязательно будет обсуждаться на саммите НАТО.

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко