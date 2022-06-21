Заправский туризм

Оптовые цены на бензин после значительного снижения весной перешли к росту в июне. Так, АИ-92 подорожал на 3,5%, до почти 42 тыс. руб. за тонну. Возобновление роста цен на бензин связано с сокращением избытка товара на рынке, возникшего на фоне санкций ЕС и США из-за военной спецоперации РФ на Украине. По мнению экспертов, спрос увеличился в период летних отпусков и на фоне активизации внутреннего туризма. Кроме того, говорят источники “Ъ”, росту способствуют ожидания подорожания топлива из-за возможного изменения демпфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ выросла на 3,5% и 1,9%, до 41,9 тыс. руб. и 44,9 тыс. руб. за тонну соответственно. Цены на бензин возобновили рост в июне, в мае они обвалились до минимальных значений для этого сезона с 2016 года. Несмотря на увеличение нефтяных котировок, бензин в России стал дешеветь в марте, так как на фоне санкций ЕС и США экспорт нефтепродуктов из России был серьезно затруднен. В результате на рынке образовался заметный профицит бензина, что и привело к снижению оптовых цен, а НПЗ даже пришлось снижать загрузку.

Значительное уменьшение оптовых цен на бензин заставило АЗС несколько скорректировать ценники. Сейчас заправки, которые в прошлом году терпели убытки, стали получать небывало высокую маржу от продаж. По оценкам «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 и АИ-95 через АЗС в конце прошлой недели составляла около 9 руб. и 10 руб. за литр соответственно.

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За вторую декаду июня средние отпускные цены НПЗ на автобензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 10% и 8%, до 42,5 тыс. руб. и 47,5 тыс. руб. за тонну соответственно, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Тенденция к росту оптовой стоимости бензина обозначилась еще в первых числах июня. Подорожание бензина у производителей произошло на фоне снижения профицита продукта на внутреннем рынке, наблюдаемого весной текущего года. По ее словам, «снижению профицита, с одной стороны, способствовала адаптация к санкционному давлению российских экспортеров, по крайней мере, в его текущих формах». Объемы экспорта бензина за первые 18 дней июня и в целом за май в среднесуточном выражении превышают уровни аналогичных месяцев прошлого года на 27% и 11% соответственно.

С другой стороны, продолжает госпожа Лишневецкая, профицит заметно ослаб на фоне роста спроса на продукт со стороны независимых мелкооптовых и розничных операторов. Она полагает, что рост спроса связан с началом сезона летних отпусков и интенсификацией использования автотранспорта в целях внутреннего туризма.

Действующие запреты на полеты в 11 южных аэропортах России стимулируют поездки на курорты юга на личном транспорте. По информации участников рынка, реализация бензина на заправках в Ростовской, Самарской, Саратовской областях, а также в Дагестане выросла в первую неделю июня относительно мая на 4–23% в зависимости от региона.

Кроме того, по мнению собеседников “Ъ” в отрасли, рост цен на бензин происходит на фоне ожиданий подорожания топлива в будущем из-за возможного снижения компенсационных выплат нефтекомпаниям. Минфин сейчас обсуждает корректировку демпфера, который рассчитывается как часть разницы между экспортной и индикативной внутренней ценой на продукт (см. “Ъ” от 20 июня). За пять месяцев этого года нефтекомпании получили суммарные выплаты по демпферу на рекордную сумму в 1 трлн руб., и, по данным “Ъ”, власти хотели бы сократить эти расходы.

Если демпфер будет снижен, это, вероятнее всего, приведет к росту оптовых цен и снизит маржу АЗС. В какой степени заправки смогут переложить свои затраты в розничные цены, остается под вопросом: прежде власти настаивали на том, чтобы стоимость топлива росла не выше инфляции.

Дмитрий Козлов