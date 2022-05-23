Цены внутреннего сгорания

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Биржевые цены на бензин в России в мае обвалились до минимальных значений для этого сезона с 2016 года. АИ-92 подешевел на бирже с начала года на почти 30%, до 37 тыс. руб. за тонну. Столь низко цена на топливо не падала даже в пандемию. Нефтекомпании, которые ограничены в возможностях экспорта нефти и нефтепродуктов из-за санкций Запада за спецоперацию на Украине, вынуждены поддерживать загрузку НПЗ, в противном случае им придется снижать добычу. Хотя пока падение цен мало отразилось на ценниках на АЗС, участники рынка полагают, что и заправкам придется их снизить в борьбе за потребителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость АИ-92 на бирже СПбМТСБ 23 мая достигла 37,2 тыс. руб. за тонну, снизившись на 1,5% к предыдущему торговому дню. В среднем с начала месяца биржевая цена составила 38,9 тыс. руб. за тонну — это самый низкий уровень цен в мае с 2016 года. С начала года цена на эту марку топлива упала почти на 30%. АИ-95 также торгуется на низких уровнях: его стоимость за день уменьшилась на 1%, до 41,3 тыс. руб. за тонну.

Обычно именно май и начало июня на российском топливном рынке являются периодом наибольшего роста оптовых цен, поскольку спрос резко растет с началом сезона отпусков, а выпуск топлива снижается из-за ремонтов на НПЗ. Даже в пандемию, весной 2020 года, оптовые цены на бензин после резкого падения в марте—апреле начали расти в мае и превышали 40 тыс. руб. за тонну, хотя тогда нефть стоила менее $25 за баррель, а курс рубля превышал 70 руб. за доллар.

Бензин стал резко дешеветь в феврале, после того как Россия начала военную спецоперацию на Украине.

Столь значительное снижение стоимости топлива рынок переживает впервые вследствие значительного сокращения экспорта топлива и нефти из-за санкций ЕС и США против РФ, спровоцировавших отказ трейдеров от закупок российских нефти и нефтепродуктов.

С 15 мая вступили в силу санкции Евросоюза, запретившие сделки с российскими госкомпаниями — «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

В прежние годы нефтекомпании в ситуациях, когда спрос на топливо внутри страны падал, а цены переставали быть привлекательными, могли просто снизить переработку и нарастить экспорт сырой нефти. Однако в нынешних условиях, когда компании сталкиваются с трудностями при продаже нефти, они стоят перед тяжелым выбором — либо увеличивать загрузку НПЗ даже в ущерб маржинальности, либо останавливать часть добычи и нести прямые убытки.

Кроме того, укрепление рубля снижает привлекательность экспорта и стимулирует компании поставлять больше топлива на внутренний рынок, для чего требуется снижать цены.

По прогнозам «Петромаркета», за май уровень нефтепереработки в стране составит около 672,2 тыс. тонн в сутки, что чуть выше апрельского уровня, но на 9% ниже уровня мая 2021 года (см. “Ъ” от 17 мая).

Вслед за уменьшением оптовых цен на бензин операторы АЗС снижают цены и на заправках, однако делают это пока не столь охотно. Низкие оптовые цены на топливо улучшают экономику независимых АЗС, которые почти весь прошлый год имели отрицательную маржу продаж. Так, по оценке «Петромаркета», относительно конца февраля наиболее популярная марка бензина АИ-92 на АЗС в среднем подешевела всего на 0,5%, вернувшись к уровню начала этого года. По данным консалтинговой компании, чистая маржа заправок при торговле АИ-92 и АИ-95 к середине мая увеличилась до 7,1 и 8,3 руб. на литр соответственно. Средняя стоимость АИ-92 и АИ-95 в России составляет около 47 и 51 руб. за литр.

Тем не менее растущая конкуренция за потребителя, видимо, будет вынуждать заправки улучшать условия продаж. Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов отмечает, что реализация топлива на заправках упала в мае на 15–20% относительно того же месяца прошлого года, что толкает участников рынка к борьбе за клиентов. В этих условиях крупные нефтекомпании улучшают бонусные программы на своих заправках, а независимые АЗС вынуждены снижать цены, продолжает он.

Дмитрий Козлов