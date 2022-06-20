Бюджет истекает топливом

Правительство, отдающее рекордные суммы нефтяникам по топливному демпферу, может скорректировать выплаты с учетом дисконта, с которым сейчас поставляются на экспорт российские нефтепродукты. Минфин, уже заплативший в этом году компаниям более 1 трлн руб. из бюджета, хочет сократить эти расходы. Однако нефтяники и эксперты опасаются, что резкая корректировка демпфера разбалансирует ситуацию на внутреннем топливном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, на этой неделе правительство проведет совещание по вопросу корректировки топливного демпфера, на чем настаивает Минфин. Собеседники “Ъ” поясняют, что исходно министерство предлагало его полностью отменить, но резко против выступили Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании. Поэтому компромиссным вариантом может стать сокращение платежей.

В рамках демпфера государство доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает индикативную (фиксированную) цену внутреннего рынка (55,2 тыс. и 52,25 тыс. руб. за тонну для бензина и дизтоплива соответственно). В обратном случае в бюджет доплачивают компании.

Механизм призван защищать рынок от резкого колебания цен на нефть, но в условиях санкций и отрыва котировок российской нефти и нефтепродуктов от мировых бенчмарков его работа стала вызывать вопросы. Но, поскольку экспорт нефтепродуктов сейчас крайне затруднен, оптовые цены на бензин на внутреннем рынке на 25% ниже, чем год назад, на дизельное топливо — на 8% выше. При этом нефть Brent стоит на 55% больше, чем год назад, и в расчете экспортного нетбэка это лишь частично компенсируется укреплением рубля (примерно на 25% год к году). Таким образом, с точки зрения Минфина, государство сейчас компенсирует нефтяникам намного больше, чем они могли реально получить, если бы экспортировали нефтепродукты вместо их поставки на внутренний рынок.

Конкретного плана у Минфина по изменению демпфера пока нет, но рассматривается несколько вариантов. Один из них предусматривает учет дисконтов при оценке экспортного нетбэка. Но, поясняет глава «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов, такую систему сложно реализовать из-за отсутствия общерыночных индикаторов, которые отражали бы размер дисконта, который варьируется в зависимости от компании и направлений поставки.

Собеседники “Ъ” в нефтекомпаниях считают, что в случае отмены демпфера прежде всего пострадают независимые розничные сети, на которые приходится около половины всех АЗС в России. Сейчас маржа реализации топлива на АЗС является рекордной (поскольку оптовые цены на топливо упали, а розничные постепенно растут), однако предыдущие полтора года заправки в основном работали в ноль или даже в убыток, так как государство сдерживало цены. Кроме того, в цене топлива пока и близко не учтен текущий уровень инфляции, которая сейчас превышает 16%. Резкая отмена демпфера может привести к тому, что независимым АЗС придется ускоренно повышать цены на топливо.

В Минфине, ФАС и СПбМТСБ ситуацию комментировать не стали. В Минэнерго отметили, что демпфер эффективно работает на сдерживание роста топливных цен на внутреннем рынке: за последние несколько месяцев рост конечных розничных цен был гораздо ниже уровня инфляции. Минэнерго рассчитывает на дальнейшую успешную работу этого механизма, сообщили там.

Как напоминает старший аналитик «Петромаркета» Мария Арье, Минфин за январь—май уже заплатил по демпферу 1,067 трлн руб., что на 57,5% превышает уровень выплат за весь прошлый год. Тем не менее, говорит эксперт, демпфер продолжает доказывать свою эффективность, полностью компенсируя производителям текущий дисконт в оптовых ценах на топливо относительно реальной экспортной альтернативы для бензина и практически полностью — для дизтоплива. Так, по предварительным оценкам «Петромаркета», бензиновый демпфер в июне может составить около 39,3 тыс. руб., а дизельный — 31 тыс. руб., в то время как дисконт внутреннего рынка (без налогов) относительно реального экспортного нетбэка — 35,3 тыс. руб. на тонну (для АИ-92) и 31,4 тыс. руб. на тонну для дизтоплива. По мнению госпожи Арье, в период «турбулентности», когда затруднительно спрогнозировать, что в ближайшее время будет с ценами на нефть, крек-спредами, а также курсом рубля, создавать дополнительное давление на отрасль в виде корректировки демпфера весьма рискованно.

Ольга Мордюшенко