Демпфер выжал триллион

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По данным “Ъ”, за январь—май нефтекомпании могут получить в качестве компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок рекордные 1,2 трлн руб., что почти вдвое превосходит уровень выплат за весь прошлый год. За май, по оценкам Минфина, выплаты по демпферу будут сопоставимы с апрелем и составят около 240 млрд руб. Причем, несмотря на то что цены на топливо внутри страны и так снижаются из-за проблем с экспортом, министерство не собирается отказываться от субсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Величина компенсаций нефтекомпаниям по демпферу за поставки бензина и дизтоплива в мае составит около 230–240 млрд руб., рассказали “Ъ” в Минфине. Это сопоставимо с выплатами за апрель, которые, по оценкам Минфина, составили около 260 млрд руб. (распределится между бензином и дизелем примерно в соотношении 45% на 55%).

Рекордными стали выплаты в марте, когда на фоне роста цен на нефть и падения курса рубля нефтекомпании получили максимальные в истории компенсации в 451 млрд руб.

Учитывая, что в январе—феврале по демпферу суммарно было выплачено 267 млрд руб., общий размер демпфера за пять месяцев может составить 1,22 трлн руб.— это в 1,8 раза больше, чем за весь 2021 год.

Демпфер — это механизм сдерживания цен топлива на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть. Его суть заключается в том, что бюджет доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает индикативную (фиксированную) цену внутреннего рынка (55,2 тыс. и 52,25 тыс. руб. за тонну для бензина и дизтоплива соответственно). В обратном случае уже компании доплачивают в бюджет.

Значительное снижение выплат за апрель—май по сравнению с мартом главным образом связано с укреплением рубля, что привело к снижению выраженных в рублях экспортных цен.

В конце прошлого года Минфин и Минэнерго договорились увеличить компенсации по демпферу с тем, чтобы сдерживать рост внутренних цен на топливо в условиях повышения мировых цен на нефть больше $90 за баррель. Однако после начала боевых действий на Украине ситуация резко изменилась: нефтекомпании на фоне санкций против России столкнулись с отказом зарубежных трейдеров от покупки топлива.

В результате сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов привело к созданию профицита бензина на внутреннем рынке и снижению цен, несмотря на то что экспортные цены на топливо, напротив, выросли. Как сообщал “Ъ”, биржевая стоимость бензина в мае упала до минимума за несколько лет (см. “Ъ” от 24 мая), и 25 мая цены на бензин продолжили снижаться: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 0,6% и 0,4%, до 36,9 тыс. и 40,9 тыс. руб. за тонну соответственно.

В такой ситуации низких цен и профицита нефтепродуктов власти не видят целесообразности в корректировке механизма.

«На внутреннем рынке у нас нормально с топливообеспечением. Поэтому пока есть возможность не вводить демпфер в более высоком размере за счет того, что внутренний рынок профицитен по топливу»,— пояснял в апреле заместитель главы Минфина Алексей Сазанов. При этом Минфин не собирается и снижать демпфер, хотя цены на топливо в нынешней ситуации остались бы низкими и без него. «Приостанавливать действие демпфера не планируется, так как на сегодняшний день демпфер является ключевым инструментом, обеспечивающим стабильность цен на моторные топлива для потребителей на внутреннем рынке»,— заявили в министерстве.

Демпфер продолжает эффективно работать, считает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Она отмечает, что демпфирующие надбавки в мае, по предварительным оценкам, составят около 35,5 тыс. руб. на тонну для бензина и 26,4 тыс. руб. для дизтоплива. Эти суммы в значительной мере (а для дизтоплива полностью) компенсируют потери нефтекомпаний, связанные с тем, что оптовая цена на топливо внутри страны сейчас ниже реальной экспортной альтернативы, подчеркивает аналитик.

Дмитрий Козлов