ФРС ускоряет шаг

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания объявил о повышении ставки сразу на 0,75 процентного пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Столь резкое увеличение регулятор объяснил сохранением высокой инфляции в США на фоне улучшения деловой активности. Прогноз участников комитета по ставке предполагает ее дальнейший бурный рост: до 3,25–3,5% по итогам года, что сразу на 1,5 п. п. больше, чем ожидалось еще в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления ФРС США Джером Пауэлл

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Председатель правления ФРС США Джером Пауэлл

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

ФРС ускоряет темпы повышения ключевой ставки — вчера она увеличена сразу на 0,75 процентного пункта, до уровня в 1,5–1,75%. Так сильно ставка не росла с 1994 года. Напомним, ужесточение политики ФРС началось в марте, тогда ставка была повышена на 0,25 п. п. впервые с начала 2020 года, в мае регулятор добавил еще 0,5 п. п. и объявил о сокращении объема активов на балансе c 1 июня. Сейчас регулятор реинвестирует платежи по гособлигациям, которые превышают $30 млрд в месяц, через три месяца этот порог будет повышен до $60 млрд. По ипотечным бумагам объем реинвестирования — $17,5 млрд в месяц, далее он вырастет до $35 млрд.

В заявлении по итогам заседания регулятор указал, что после замедления в первом квартале экономическая активность в США ускорилась, а безработица остается низкой. Инфляция же находится на повышенном уровне из-за дисбаланса спроса и предложения, высоких цен на энергоносители и других факторов. Американский регулятор вновь отметил, что «вторжение России на Украину и сопутствующие события создают дополнительное давление на инфляцию и на глобальную экономическую активность», и что ковидные ограничения в Китае могут привести к нарушению цепочек поставок.

Вместе со ставкой выросли и ожидания участников комитета ФРС относительно ее будущего уровня. Если в марте точечный график предусматривал повышение ставки в этом году до уровня в 1,75–2% годовых, то теперь ожидания сместились к более высокой планке — до уровня 3,25–3,5% на этот год и до 3,5–3,75% на следующий. Глава ФРС Джером Пауэлл после заседания заявил, что инфляция в США слишком высока и что комитет «твердо намерен» добиться ее снижения. Однако он отметил, что прогноз регулятора «это не план, и темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих данных».

Ускорению темпов повышения ставки способствовал рост инфляции в США. В мае она выросла сильнее, чем ожидалось,— до 8,6%.

За месяц показатель прибавил 1%, в том числе цены на энергию повысились на 3,9% (на бензин — на 4,1%, на газ — на 8%). Цены на продовольствие выросли на 1,2%. Без учета этих двух факторов базовая инфляция в США увеличилась за май на 0,6% — также выше ожиданий. ФРС в обновленном прогнозе на этот год прогнозирует ускорение инфляции до 5,2% с прежних 4,3%, на следующий год оценка снижена до 2,6% с 2,7%. При этом прогноз по базовой инфляции на этот год повышен с 4,1% до 4,3%. Прогноз по росту ВВП США при этом резко снижен — в марте он был сокращен с 4% до 2,8%, теперь же — до 1,7%. Оценка роста на 2023 год снижена с 2,2% до 1,7%. По безработице оценка, в отличие от предыдущих пересмотров, повышена с 3,5% до 3,7% (и с 3,5% до 3,9% на следующий год).

В Capital Economics отмечают, что сокращение розничных продаж в США на 0,3% в мае «может свидетельствовать о том, что высокие цены оказывают охлаждающее влияние на спрос». В частности, автомобильные продажи сократились на 3,5%. Прирост потребления в США по итогам второго квартала, однако, ожидается на уровне 3%. Более сложной ситуация может быть во втором полугодии, предупреждают в ING Bank. Удорожание кредитов и коррекция на финансовых рынках могут начать сильнее сдерживать потребителей, полагают в банке.

Тем не менее пока эксперты ждут продолжения ужесточения политики ФРС и повышения ставок. «Действия ФРС указывают на решительность в принятии дальнейших мер для стабилизации инфляционных ожиданий»,— отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева. Старший аналитик «Фридом Финанс» Михаил Денисламов полагает, что ставка будет увеличена еще на 0,75 п. п. уже в июле.

Отметим, что решительные действия ФРС контрастируют с политикой Европейского центробанка (ЕЦБ) — европейский регулятор не только не приступил к повышению ставки (хотя ранее анонсировал ее изменение в июле), но уже высказывает беспокойство по поводу растущих спредов по облигациям стран зоны евро. Вчера на внеочередном заседании ЕЦБ объявил о планах направлять средства, подлежащие реинвестированию в рамках завершенных программ выкупа активов, на борьбу с увеличением спредов по госбумагам. Поясним, что рост требуемой доходности по ним ускорился на фоне повышения ставок на развитых рынках, завершения программ выкупа регулятором, а также усилившихся страхов по поводу возможных рисков. В частности, по десятилетним облигациям Греции доходность на этой неделе поднималась до 4,7% годовых, по немецким бумагам — до 1,76%.

Татьяна Едовина