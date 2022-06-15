Инфляция задавила рынки

Портфельные управляющие обеспокоены ростом инфляции в США, а также высокими темпами ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В этих условиях инвесторы сокращают вложения в акции, причем активнее всего — в американские, отдавая предпочтения вложениям в инструменты денежного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid , Reuters Фото: Brendan McDermid , Reuters

Международные портфельные управляющие встревожены высокой инфляцией и ближайшими перспективами мировой экономики. В июньском опросе управляющих, проведенном аналитиками Bank of America (BofA), приняли участие 300 портфельных менеджеров, под чьим управлением находились активы на $834 млрд. Согласно опросу, 73% управляющих ожидают снижения темпов роста мировой экономики в ближайшие 12 месяцев. Третий месяц подряд показатель обновляет исторический максимум. Ожидания стагфляции на рассмотренном горизонте выросли с 77% до 83%, самого высокого уровня с июня 2008 года.

Управляющие обеспокоены высокой инфляцией на фоне роста цен на продовольствие и энергоносители на фоне российско-украинского конфликта и антироссийских санкций со стороны западных стран. Сам конфликт пугает лишь 5% портфельных менеджеров, тогда как подъем цен — 22%. Месяцем ранее о рисках высокой инфляция высказывались лишь 18% управляющих. В минувшую пятницу Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в мае выросли на 8,6% в годовом выражении, что является сильнейшим ростом с декабря 1981 года. «В ситуации, когда цены растут повсеместно, а компании начинают отмечать влияние инфляции на бизнес и прибыли, прогнозы приходится корректировать»,— отмечает личный брокер «Открытие Инвестиции» Роман Ватутин.

Однако ключевым риском с непредсказуемым последствием для мировой экономики является не сама инфляция, а возможная неоправданно жесткая реакция со стороны финансовых регуляторов.

Такого мнения придерживаются 32% респондентов BofA. Наибольшие опасения у инвесторов вызывает политика ФРС, которая в весенние месяцы дважды повысила ставку в сумме на 0,75 п. п., до 0,75–1%. В целом по году 60% управляющих ожидают шесть-восемь повышений ставки. «До прошлой пятницы рынки ждали от ФРС регулярного роста ставки на 0,5 п. п. в месяц, но после слабых данных по инфляции появились опасения подъема ставки сразу на 0,75 п. п.»,— отмечает финансовый аналитик Accent Capital Сергей Федянин. По его словам, резкий рост ставок при неуправляемой инфляции повышает риски рецессии в США.

Несмотря на возросшие риски, управляющие фондов заметно сократили долю наличности в портфелях. По данным опроса BofA, за месяц она снизилась с 6,1% до 5,6%. Вместе с тем управляющие не спешат наращивать вложения в акции. Число портфелей, в которых такие инвестиции были ниже индикативного уровня, на 15% превысило число тех, у которых эта доля была выше. «В условиях, когда ожидается не только повышение ставок, но и сокращение баланса ФРС, инвесторы стараются скорее защитить свои средства, нежели заработать, и поэтому предпочитают выходить из рисковых активов»,— отмечает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев. В результате за последние пять дней ведущие американские индексы обвалились на 9–11%, европейские потеряли 5–9%.

Инвесторы выбирают фонды денежного рынка, согласно данным EPFR, за последние четыре недели вложив в такие фонды $71 млрд. Только за неделю, закончившуюся 8 июня, вложения превысили $54 млрд.

Эти фонды инвестируют в инструменты, имеющие минимальный процентный риск, а их цена слабо коррелирует с рыночной конъюнктурой и изменением процентных ставок,— краткосрочные гос- и корпоративные облигации, облигации с плавающей ставкой, краткосрочные депозиты.

Внешние шоки почти не оказывают влияния на российский рынок, который из-за санкций стал изолированным. По словам Романа Ватутина, инвесторам уже неинтересно, «как вчера закрылся S&P 500», «невидимая рука рынка» не будет продавать позиции на развивающихся рынках, чтобы выкупить просевшие на коррекции американские акции. «Единственный сохранившийся канал влияния — цена на нефть, и в теории спад приводит к падению цен на сырье»,— отмечает Сергей Федянин.

Виталий Гайдаев