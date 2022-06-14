Криптовалюты проиграли инфляции

Впервые с начала 2021 года капитализация криптовалютного рынка опустилась ниже $1 трлн. Сжатие рынка ускорилось в конце прошлой недели — за пять дней он потерял более 20% стоимости. За это время капитализация крупнейших криптовалют сократилась на 25–33%, а их стоимость обновила минимумы за 1–1,5 года. Ожидание резкого ужесточения денежно-кредитной политики США на фоне рекордной инфляции, а также закрытие маржинальных позиций в криптоактивах усилило «медвежью» игру с виртуальными валютами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным coinmarketcap.com, по состоянию на 13 июня капитализация криптовалютного рынка достигала $960 млрд, минимального значения с 13 января 2021 года. За последние пять дней рынок потерял более 20% стоимости. Курс биткойна, согласно данным coinmarketcap.com, достигал $22,6 тыс., минимума с декабря 2020 года. За пять дней биткойн потерял почти 24% стоимости, его капитализация — $462 млрд. Стоимость эфира достигала $1,16 тыс., потери за пять дней составили почти 35%. Капитализация — менее $150 млрд.

Другие ведущие криптовалюты — Binance Coin, XPR, Solana, Dogecoin, Polkadot — потеряли 25–33%, откатившись к значениям конца 2020 — первого квартала 2021 года. Платформа Celsius Network объявила 12 июня, что приостанавливает вывод средств, переводы между счетами, а также обмен токенов на национальные валюты. В результате стоимость токена площадки обрушилась более чем на 50%, потянув за собой вниз весь рынок.

На рынке началось настоящее отвесное падение наряду с запоздалым осознанием всех рисков рядовыми инвесторами, считает CEO Bitnalog.com Дмитрий Мачихин. И в первую очередь это связано с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. По словам эксперта, американский регулятор уже шесть месяцев «транслирует негативную риторику для областей высокого рынка, поэтому такие активы, как биткойн, стремительно теряют капитализацию». При этом альткойны «всегда падают мощнее биткойна в агрессивной "медвежьей" фазе, поскольку идет активный отказ от избыточного риска».

По итогам мая рост розничных цен в США обновил 40-летний рекорд, достигнув 8,6% в годовом исчислении. По словам основателя платформы стабильных криптовалют STASIS Григория Клумова, данные по инфляции в США вызвали каскадные распродажи облигаций, упали акции как технологического сектора, так и широкого рынка S&P 500. Ведущие европейские фондовые индексы 12 июня потеряли 1,5–2,7%, американские индексы к 20:00 потеряли 1,7–3%. По данным CME, инвесторы с вероятностью 70% ожидают повышения ставки ФРС на 0,5 процентного пункта (п. п.) на ближайшем заседании 15 июня, 30% ожидают, что ставку поднимут сразу на 0,75 п. п. В конце июля инвесторы также ожидают продолжения роста на 0,5–0,75 п. п.

По рынку идет масштабное сворачивание маржинальных позиций, отмечают эксперты. Инвесторы всех категорий, включая фонды коллективных и частных инвестиций, а также HNWI, распродают их и возвращают займы, отмечает господин Клумов. По его словам, падение криптовалют усилилось, поскольку ликвидируются маржинальные позиции как на централизованных площадках, так и на децентрализованных.

Добавляют страха банкротства крупных контрагентов, как Celsius и Microstrategy. Возможно, советы директоров Tesla и других компаний, которые покупали биткойн на баланс, вынудят менеджмент выставить актив на продажу, поскольку позиции уже накопили существенный бумажный убыток, указывает Григорий Клумов. Заморозка средств на площадке Celsius — это большая проблема всего рынка, замечает Дмитрий Мачихин. По его словам, очень вероятно, что замороженные средства будут ликвидированы на открытом рынке, а это огромные потери для всех инвесторов в Celsius и еще один негативный фактор для рынка. По оценке Григория Клумова, уровни в $21–22 тыс. за биткойн станут критическими, когда будет ликвидировано огромное количество маржинальных позиций, и «рынок под гнетом ликвидаций может краткосрочно проваливаться до $17–18 тыс.».

Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев, Кирилл Сарханянц