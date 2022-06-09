Кризис не той системы

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На фоне мирового кризиса, вызванного военной операцией РФ на Украине, и сопровождающего его ускорения инфляции рост мировой экономики в 2022 году составит только 3% вместо декабрьской оценки в 4,5%, констатируют в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом аналитики ОЭСР спорят с прогнозистами Всемирного банка, полагая, что стагфляции уровня 1970-х годов мировой экономике удастся избежать из-за ее адаптации к шокам предложения. Впрочем, в ОЭСР не исключают, что для Европы ситуация может существенно ухудшиться, к примеру, из-за усугубления кризиса за счет остановки импорта энергоносителей в ЕС из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Авторы свежего «Экономического прогноза ОЭСР» (опубликован вчера) ожидают роста мирового ВВП в 2022 году лишь в 3% вместо 4,5% по декабрьскому прогнозу, так как кризис, вызванный военной операцией РФ на Украине, связанные с ним проблемы рынка энергоносителей и высокая инфляция тормозят постпандемийное восстановление. В 2023 году рост мировой экономики замедлится еще сильнее — до 2,8% вместо ожидавшихся ранее 3,2%. Инфляция в странах ОЭСР в 2022 году достигнет пика в 8,5% и снизится только до 6% в 2023 году (в декабре предполагалось 5% и 3% соответственно). Рост ВВП США в 2022 году замедлится до 2,5%, а в 2023 году — до 1,2%, что ниже ранее прогнозируемых 3,7% и 2,4% соответственно. Самый сильный пересмотр — у прогноза ВВП еврозоны, которая больше всех зависит от импорта энергоносителей из РФ: теперь ожидается, что он вырастет только на 2,6% в 2022 году и на 1,6% в 2023 году (4,3% и 2,5% в прежней версии прогноза).

Текущий кризис, по мнению ОЭСР, частично похож на период стагфляции середины 1970-х годов, когда взлет цен на нефть в конце 1973 года привел к ускорению инфляции, резкому замедлению роста реальных доходов, всплеску безработицы и удвоению продовольственных цен с 1973 по 1974 год. Но сам риск стагфляции авторы прогноза считают ограниченным, полагая, что текущий шок предложения из-за роста цен на нефть будет не таким сильным. Мировая экономика в целом стала менее энергоемкой, развитые страны снизили долю промышленности в экономике, а рынок труда учел риск развития шоков предложения в стагфляционную спираль с резким ростом цен и зарплат при сокращении занятости: охват коллективных трудовых соглашений сократился, многие механизмы автоматической индексации зарплат были отменены, а переговорные позиции работников ослабли. Центробанки, в свою очередь, стали больше фокусироваться на инфляционных ожиданиях, стабильности цен и таргетировании инфляции, чем в 1970-е. «Демпфером» служат и сбережения, накопленные во время пандемии, а дефицит предложения может ослабнуть по мере восстановления мировой торговли. В этом смысле ОЭСР частично полемизирует с обзором ВБ (см. “Ъ” от 8 июня) — его авторы проводят прямые параллели нынешней ситуации с кризисом 1970-х и видят угрозу развития стагфляции в первую очередь для стран со средним и низким доходом, хотя и признают, что нынешний рост цен на сырье в процентном соотношении ниже.

В ОЭСР же, опираясь на данные Международного энергетического агентства, отмечают, что в случае резкого прекращения импорта ископаемого топлива из РФ европейская промышленность и сектор услуг упадут на 2,75–3%, если оно не будет компенсировано дополнительными поставками СПГ, ядерной энергией или возобновляемыми источниками энергии. Эмбарго на газ из РФ может ускорить инфляцию на 1 п. п. и затормозить рост ВВП почти на 1,3 п. п. в 2023 году в европейских экономиках (отметим, что ОЭСР прогнозирует в базовом сценарии на этот год инфляцию 4,6% и рост 1,6% в еврозоне), что может привести к стагнации и даже рецессии в таких странах.

Георгий Смирнов