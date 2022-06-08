Инфляция и рост двинулись в разные стороны

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Всемирный банк (ВБ) вновь пересмотрел свой прогноз роста мировой экономики в этом году, понизив его с 4,1% до 2,9%. Эксперты ВБ отмечают негативные последствия конфликта на Украине, а также риски продолжения роста инфляции в мире. Ожидается, что пик роста цен придется на середину этого года, при этом они останутся на достигнутом высоком уровне и дальше. В таких условиях мировая экономика может столкнуться с рисками стагфляции, как в 1970-х годах, когда рост цен на нефть и разгон инфляции потребовали резкого ужесточения политики центральных банков, что, в свою очередь, привело к выраженному замедлению темпов экономического роста, предупреждают в ВБ.

Рост глобальной экономики в этом году замедлится до 2,9% против 5,7% по итогам 2021 года, говорится в обновленном макропрогнозе Всемирного банка. Еще в январе в ВБ ожидали мирового роста на 4,1%. В 2023 и 2024 годах прогнозируется примерно такой же медленный рост мирового ВВП — по 3%. В частности, в США рост экономики может составить 2,5% (минус 1,2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с январскими ожиданиями), в зоне евро — также 2,5% (минус 1,7 п. п.), в Китае — 4,3% (минус 0,8 п. п.). в Турции — 2,3% (плюс 0,3 п. п.), в Польше — 3,9% (минус 0,8%), в Саудовской Аравии — 7% (плюс 2,1%), в Индии — 7,5% (минус 1,2%). Для России ВБ по понятным причинам прогнозирует не рост, а спад экономики — на 8,9%. «Война на Украине подрывает деловую активность, инвестиции, а также торговлю в краткосрочной перспективе, в то время как отложенный спрос сходит на нет, а бюджетные и монетарные стимулы сворачиваются»,— описывает нынешнюю мировую ситуацию ВБ.

Помимо замедления глобального роста в банке отмечают и риски стагфляции, то есть высокой инфляции при низких темпах роста. «Темпы инфляции резко выросли с минимумов, которые отмечались в середине 2020 года, тогда как глобальный рост, напротив, движется в обратном направлении и до конца десятилетия будет более низким, чем в 2010-е годы»,— указывают в ВБ.

Его эксперты отмечают, что выход мировой экономики из периода стагфляции в 1970-е годы потребовал значительного повышения ставок центробанками развитых стран для подавления инфляции, что стало причиной глобальной рецессии и вызвало череду финансовых кризисов в развивающихся странах. Поясним, что глобальная инфляция в 60-е и в начале 70-х варьировалась в диапазоне 1,7–4,4% в год, однако в 1973 году вслед за первым нефтяным шоком она подскочила до 10,3%. Цены оставались на повышенных уровнях вплоть до рецессии 1982 года (в среднем за 1973–1983 годы инфляция составила 11,3% против 3,6% десятилетием ранее). В 1983-м она замедлилась до 5,4% и до конца десятилетия оставалась на сопоставимом уровне.

До пандемии уровень мировой инфляции последовательно снижался — в 2019 году он составил всего 2,3%, показатель был ниже целевых ориентиров почти во всех развитых странах. Сейчас же ускорению инфляции способствует как рост сырьевых цен, так и очередная перестройка цепочек поставок. В апреле 2022 года глобальный рост цен составил 7,8% — в целом для мира это самый высокий уровень с 2008 года, для развитых стран — с 1982 года. Пик инфляции, ожидают в ВБ, придется на середину этого года, а к середине следующего она замедлится до 3%.

Реальные ставки ведущих центробанков мира пока остаются глубоко в отрицательной зоне, в среднем составляя минус 5,2% для развитых и минус 3,2% — для развивающихся стран. Однако, если инфляция будет оставаться на повышенных уровнях дольше ожидаемого (к примеру, в случае более продолжительного конфликта на Украине), это может привести к изменению ожиданий и к их закреплению, что потребует от центробанков дополнительного ужесточения политики. В 70-е годы задержка с повышением ставок потребовала в итоге более выраженного торможения, замечают в ВБ.

Татьяна Едовина