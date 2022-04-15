Призрак стагфляции бродит по Европе

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Департамент мировой экономики ВШЭ и Центр комплексных европейских и международных исследований этого университета начали публиковать «Барометр мировой экономики». В его первом выпуске отмечается, что в марте, несмотря на события на Украине, на продолжающийся энергетический кризис и объявление нового локдауна в Китае, деловая активность в мире еще продолжала расти, хотя и все меньшими темпами. Это происходило и в промышленности, и в сфере услуг (см. график). ВВП большинства крупнейших экономик мира в этот период заметно превышал уровни 2019 года. Отмечается, что март 2022 года при этом один из самых «геополитически напряженных» месяцев последнего десятилетия. Индекс геополитической напряженности (GPR) подскочил сразу на 29% в сравнении с февралем и вдвое — в сопоставлении с январем 2022 года.

На этом фоне товарные рынки в марте росли, и их показатели достигли пиковых значений за последнее десятилетие. Прежде всего речь идет о рынках нефти, газа, угля, удобрений и продовольствия, которые испытали растущий спрос, в том числе из-за заявлений западных стран об отказе от российского сырья. Рост цен на золото в условиях неопределенности и общего инфляционного давления заметно ускорился. В результате в марте темпы мировой инфляции заметно выросли и превысили в развитых странах максимальные исторические уровни (см. “Ъ” от 14 апреля). Исключением здесь остается Китай с инфляцией всего в 1%, в котором цены на основные виды сырья контролируются правительством.

Разгон мировой инфляции 2020–2021 годов, происходивший из-за мягкой денежной политики ФРС и ЕЦБ, теперь подкреплен новыми проинфляционными факторами, связанными с повышением цен на энергоносители, удобрения и продовольствие. «Ускорение инфляции не только создает риски, связанные со стабильностью финансовой системы (из-за резкого повышения ключевых ставок) и макроэкономическими дисбалансами, но также становится все более значимым фактором давления на доходы населения и рост неравенства как в развивающихся, так и в развитых странах»,— заключают авторы обзора. При этом они полагают, что заметный дисконт российского сорта нефти Urals к эталону Brent в условиях энергетического поворота на Восток может смягчить проинфляционные риски в Индии и Китае, тогда как страны Европы могут столкнуться с риском стагфляции.

Алексей Шаповалов