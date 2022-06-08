Зерно на глазу

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Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию подтвердил то, что в общем-то было известно: несмотря на многочисленные разногласия по региональным проблемам, Москва и Анкара настолько заинтересованы во взаимодействии, что, наверное, навсегда останутся друг для друга ценными партнерами. Вот и по проблеме вывоза зерна из украинских портов посредничество Турции Москву совершенно не смущает. К тому же, по словам Сергея Лаврова, это не проблема, а «проблемка» и ее решение зависит исключительно от позиции Киева. У наблюдавших за переговорами в Анкаре складывалось впечатление, что Украина сильно мешает российско-турецкой идиллии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Было видно, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу получают удовольствие от общения друг с другом

Фото: МИД России Было видно, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу получают удовольствие от общения друг с другом

Фото: МИД России

Оптимизм турецкого министра

Как подчеркнул Сергей Лавров, Россия и Турция переживают «период зрелого партнерства», научившись учитывать интересы друг друга, несмотря на разногласия. Двух министров радовало все — и заинтересованное обсуждение региональной повестки, и резкий рост товарооборота (что в нынешних условиях неудивительно), и продолжение совместных проектов в сфере энергетики. На этом благостном фоне выбивалась лишь украинская тематика.

С самого начала конфликта между Россией и Украиной Анкара прилагала усилия для примирения сторон, заявил на пресс-конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он дал понять: Анкара сожалеет, что после удачных переговоров российской и украинской делегаций в Турции в конце марта переговорный процесс застопорился. Правда, тут же отметил, что «сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорного процесса, нежели еще несколько недель назад». По словам министра, Турция готова приложить буквально все усилия для того, чтобы стороны снова сели за стол переговоров — если они, конечно, сами будут готовы. Но с этим как раз загвоздка.

В публичном поле заявления Киева и Москвы о перспективах переговоров не изменились. Это, в частности, подтвердил в Анкаре Сергей Лавров. Он напомнил, что Россия ждет от украинской стороны ответа на свои предложения еще с середины апреля, но пока их не дождалась, и переговорный процесс заглох окончательно. Российский министр также отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского «семь пятниц на неделе» и Киев отказался от того, что сам же предлагал на переговорах в Стамбуле (см. “Ъ” от 1 апреля).

Теперь Украина повторяет, что будет настаивать на возвращении российских сил к границам, существовавшим на 24 февраля, идет также речь о возвращении всей «оккупированной территории».

В начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции, организованной британской газетой Financial Times, вновь заявил, что открыт к мирным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но победа в войне с Россией «должна быть достигнута на поле боя». В Москве видят ситуацию принципиально иначе: сначала возобновление переговоров и разработка договора, а уже затем можно будет говорить о встрече двух президентов.

На этом фоне оптимизм Мевлюта Чавушоглу казался чрезмерным. Но Турции слишком уж хочется добиться успеха в качестве посредника между Москвой и Киевом, а российская сторона, учитывая прочные связи с Анкарой, не хочет ей активно мешать в этих почти безнадежных усилиях. «Мы готовы, но вот Киев….» — таков был смысл практически всех высказываний Сергея Лаврова в Анкаре. Создавалось ощущение, что в российско-турецкой идиллии есть третий лишний. И этот третий — Украина.

Маленькая проблемка

Аналогично складывается ситуация и вокруг переговоров по разблокировке поставок украинского зерна на мировые рынки. Здесь у Анкары больше шансов на успех посредничества, чем в вопросе примирения Москвы и Киева. По словам господина Чавушоглу, Турция намерена опираться на план ООН. «Речь идет о плане, который предусматривает создание особого четырехстороннего механизма сотрудничества с участием ООН, России, Украины и Турции, который также предполагает досмотр судов. Турция считает этот план реализуемым и жизнеспособным. Однако для этого в первую очередь нужно одобрение России и Украины»,— сказал он. Ранее в Анкаре указывали: Москва опасается, что на судах, которые отправятся за зерном, будет доставлено оружие Киеву.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара готова организовать в Стамбуле встречу для обсуждения деталей предлагаемого ООН механизма.

«Турция также считает вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ, в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины»,— добавил он.

Последнее заявление полностью соответствует российской позиции. Как напомнили в среду в Кремле, российские объемы зерна могут быть поставлены на международные рынки только в случае отмены санкций. Напрямую поставки сельхозпродукции из РФ под западные санкции не попадают, но из-за проблем логистики, осуществления платежей и страхования грузов российские экспортеры испытывают массу трудностей (см. “Ъ” от 2 июня).

Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова к дополнительным встречам в Стамбуле, правда, при этом сильно принизил роль ООН. «Мы ценим заинтересованность ООН в том, чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие, но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма это ничего не добавит»,— сказал он.

Наверняка в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было обидно это услышать после всех посреднических миссий в Москве, Киеве и Анкаре. Но это ни на что не влияет.

В Анкаре глава МИД РФ подтвердил слова президента Путина, что Россия гарантирует безопасность маршрутов от украинских территориальных вод до Босфора. Впрочем, Сергей Лавров напомнил, что РФ уже два месяца предлагает гуманитарные коридоры для судов, но они остаются на месте из-за минной угрозы. «Когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции. Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом»,— сказал глава МИД РФ. То есть с точки зрения Москвы, дело опять упирается в позицию Киева.

«До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс. Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, готовы либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, что ж, будем надеяться, что эта проблема будет решаться»,— сказал министр Лавров.

Правда, тут же добавил, что в российских глазах это вообще не проблема. «С нашей стороны каких-либо препятствий, чтобы решить эту проблему — проблемку, на самом деле, она маленькая — никогда не было, если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать»,— подчеркнул он.

Дело в том, что Москва считает неприемлемыми обвинения, что ввод российских войск на Украину стал причиной продовольственного кризиса. Киев и Запад утверждают, что Москва использует продовольственную проблему в качестве оружия. Президент Путин, а вслед за ним и другие российские чиновники подчеркивают, что доля украинского зерна, заблокированного в портах, составляет менее 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых. Правда, здесь стоит уточнить, что для многих стран Ближнего Востока и Африки поставки российского и украинского зерна составляли весьма значительную долю импорта и они затруднены из-за боевых действий. Согласно отчету базирующегося в Вашингтоне Института Ближнего Востока (MEI), Ливан и Ливия импортировали около 40% своей пшеницы из России и Украины, Йемен — около 20%, а Египет — около 80%.

Лучшая гарантия — это оружие

В Киеве подчеркивают, что ведут переговоры о разрешении продовольственного кризиса и разблокировании украинских портов прежде всего через ООН. Все другие посреднические усилия — скорее дополнительные. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил в начале недели, что, хоть Киев и выражает благодарность Анкаре за ее посреднические усилия, никаких договоренностей между Украиной, Турцией и Россией пока нет.

Комментируя в среду российско-турецкие переговоры, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что любое решение по вывозу зерна должно учитывать безопасность страны и предполагает передачу ей «достаточного количества оружия, способного защитить Одессу и ту часть Черноморского побережья с суши». В начале недели, как сообщил портал «РБК-Украина», Владимир Зеленский заявил, что противокорабельные системы, которые Киев хочет получить от Запада, станут лучшей гарантией для разблокировки портов и вывоза зерна.

По словам Дмитрия Кулебы, необходимо также создание «миссии по патрулированию коридора по поставке зерна кораблями стран, которым Украина может доверять». «В этом плане турецким военно-морским силам мы, в частности, можем доверять»,— сказал он.

Впрочем, кому доверять, а кому нет, мнения в Киеве расходятся. Так, директор Украинского союза зерноторговцев Сергей Иващенко на онлайн-конференции в среду подчеркнул, что «Турция как гарант — недостаточная сила в Черном море». По информации украинских СМИ, Киев обсуждал с Великобританией и Турцией идею военно-морского конвоя третьих стран, гарантирующего безопасный проход через Черное море. Депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа назвала среди потенциальных участников конвоя помимо Турции также Болгарию и Румынию.

В Москве пока не комментируют идею конвоя, но дают понять, что российские военные сами в состоянии обеспечить проход судов. Что касается поставок противокорабельного вооружения, то, по словам Сергея Лаврова, «понятна адекватность такого заявления». После вопрос о перспективах российско-украинских переговоров можно было бы закрыть в принципе. Но неожиданно тема получила продолжение. Уже после того, как было объявлено об окончании пресс-конференции, о возможности задать вопрос попросил украинский журналист. Сергей Лавров согласился, отметив (и сильно польстив хозяевам), что «здесь не Украина» и в Турции никто не нарушает свободу слова. Вопрос был такой: «Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?» Ответ был столь же содержателен: «У вас все время голова болит, где бы что своровать, и вы думаете, что все так поступают?» «Я вам отвечаю,— продолжил глава МИД РФ.— Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима, вот чем мы занимаемся».

Марианна Беленькая