Разборчивые связи

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На территориях Украины, занятых российскими военными, разрушена работа базовой инфраструктуры, от финансовой системы до поставок продуктов и строительства жилья. Информация о восстановлении в основном доступна со слов представителей так называемых военно-гражданских администраций. В своих комментариях они, а в ряде случаев и официальные лица РФ, все чаще говорят об участии в процессе российских структур. Что именно может иметься в виду, разбирался “Ъ”.

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Как платить

Власти ДНР и ЛНР 4 июня сообщили о приходе в республики первого российского игрока — опорного для ОПК РФ Промсвязьбанка (ПСБ). «Один из крупнейших российских банков, Промсвязьбанк, начал свою деятельность на территории ДНР,— говорится в постановлении Государственного комитета обороны ДНР.— Право предоставления банковских и иных финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытия и ведения банковских счетов и так далее на территории ДНР приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)». Народный совет ЛНР, в свою очередь, принял специальный закон о работе ПСБ в республике. Депутат совета Алексей Белецкий сообщил, что банк начнет выдачу карт «Мир» и «обеспечит беспрепятственный перевод денежных средств из республики в РФ».

По сути, это первое документально оформленное заявление о конкретных планах определенного, называемого вслух российского банка на территории ДНР и ЛНР. В самом ПСБ заявления официальных лиц регионов, а также свои возможные планы в республиках и других регионах Украины комментировать все еще опасаются. Но в связи с официальным оформлением 21 февраля отношений России с ДНР и ЛНР у отечественных компаний и банков могут появиться определенные правовые основания для разворачивания там какой-то деятельности.

На других территориях Украины, контролируемых войсками РФ, правовая ситуация абсолютно подвешенная. Но там фактически перестала работать местная банковская система, и не первый месяц регулярно появляется информация о приходе российских игроков. Так, и. о. главы Мелитополя Галина Данильченко 1 мая объявила, что в городе готовится открыть отделения российский банк, и даже назвала его: «Мы сейчас готовим открытие первого отделения ЦМР-банка. Это будет первый российский банк. Затем планируется открытие филиалов. Они оперативно отреагировали, проработали, взяли наших сотрудников на обучение. Всего в городе планируется семь отделений, но будем исходить от востребованности».

Однако ни ЦМР-банк, ни другой российский банк в Запорожье с тех пор так и не появились. Получить комментарии банка о планах выхода на Украину не удалось: в колл-центре обещали передать запрос, но обратной связи не последовало. Некоторую ясность в ситуацию 23 мая внес Кирилл Стремоусов, представляющийся как замглавы «военно-гражданской администрации» Херсонской области: «Российские банки пока не работают в области, но возможен вариант с привлечением банков Южной Осетии». Днем позже Галина Данильченко уточнила, что на всей территории двух областей будет работать МРБ-банк (один из двух банков Южной Осетии, которая признала ДНР и ЛНР еще в 2014 году). Первое отделение банка действительно уже появилось по адресу Мелитополь, ул. Героев Украины, 65.

По словам госпожи Данильченко, пока банк работает с государственными организациями, юридическими лицами и предприятиями: «В приоритете запуск полноценной работы предприятий, чтобы работники могли получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги, экономика города развивалась». Предприниматели сдают в банк выручку в гривнах, а на счет предприятия зачисляется рублевая валюта, пояснила Галина Данильченко. Именно опыт МРБ-банка по открытию счетов в рублях предпринимателям и организациям, имеющим украинские документы, нынешние власти Мелитополя считают важным.

Действительно, у МРБ-банка уже есть опыт работы в ДНР и ЛНР, где он выступает одним из важных элементов финансовой системы. На каждой из территорий расположено около 30 банкоматов, где можно снять наличные с банковских карт, выпущенных российскими банками (кроме Visa и Mastercard). Кроме того, недавно МРБ-банк совместно с платежной системой Plus! (правила системы утверждены Нацбанком Южной Осетии 15 ноября 2021 года) предложил жителям ДНР и ЛНР оформить одноименную банковскую карту с возможностью оплаты покупок и услуг, а также снятия наличных в банкоматах РФ.

Plus! имеет соответствующее соглашение с российской платежной системой «Мир». Функции расчетного центра и центрального платежного клирингового контрагента с ПС «Мир» выполняет как раз ЦМР-банк (имеет российскую лицензию, головной офис в Москве, филиал в Ростове, допофисы в Ростовской и Белгородской областях и Крыму). Соглашение систем дает возможность взаимного использования инфраструктуры в любом регионе. Таким образом, Plus! создала легальную связь между финансовыми системами РФ, ДНР и ЛНР через Южную Осетию.

Учитывая выход МРБ-банка в Херсонскую область и Запорожье, а также планы по развертыванию инфраструктуры там, логично предположить, что в банкоматах и pos-терминалах можно будет использовать карты «Мир». В НСПК (российский оператор «Мира») не ответили на запрос о возможности эмиссии и обслуживания карт «Мир» в этих регионах. МРБ-банк не анонсировал, какие именно карты будет выпускать в Запорожье и Херсонской области. По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, пока речь идет о картах системы Plus!. У Нацбанка Южной Осетии (как и ЦБ ЛНР и ДНР, ведет также коммерческую деятельность) есть право эмиссии карт «Мир» — банк напрямую участвует в ПС. В Нацбанке “Ъ” не ответили.

Но пока граждане в Херсонской и Запорожской областях отрезаны от банковских услуг. Украинские банки прекратили обслуживание, ни снять деньги с карт, ни расплатиться ими нельзя. Единственный вариант — снятие средств посредниками, выезжающими для этого в контролируемые украинскими властями области Украины или в Россию. По словам собеседников “Ъ” из числа жителей Херсона, за такую услугу берут 5% от снимаемой с карты суммы (подобная схема несколько лет назад действовала в ДНР и ЛНР, по неофициальной информации, комиссия была в среднем 10%). В ходу в Запорожье и Херсонской области пока преимущественно гривны, хотя есть и торговля за рубли.

Реальных признаков работоспособной банковской системы в регионах по-прежнему не наблюдается, хотя Кирилл Стремоусов 7 июня заверил, что некий банк «буквально на этой неделе полноценно приступает к работе… украинские банки из-за связи, которую повредили украинские же военные, уже не будут работать на территории Херсонской области... в ближайшее время, в течение месяца-полутора, люди уже смогут открыть счета, и даже через интернет» (цитата по ТАСС). Банк он не назвал, но пояснил, что «переход на российскую банковскую систему — вопрос времени, скоро жители Херсонской области смогут оплачивать через нее свои счета и карточки». Господин Стремоусов анонсировал и открытие «нескольких банков», опять же не раскрывая названий: «Сейчас идет все в экспериментальном формате... С учетом санкций, которые вводятся, это исключительно банки на российской платформе, банки РФ». Возможно, в данном случае опять ошибочно назван российским МРБ-банк или имеется в виду схема взаимодействия банковских систем через ЦМР-банк и Plus!.

Владимир Сальдо, представляющийся как глава военно-гражданской администрации Херсонской области, 31 мая сообщил, что торговые точки области в соответствии с указом «властей региона» должны обеспечить для граждан возможность расчетов в рублях наряду с гривной. В Запорожье говорили о планах полностью перейти на расчеты в рублях до конца года. Но пока сложные схемы требуются для решения даже самых простых финансовых задач (см. справку).

Как связаться

С конца мая в Херсонской области начались перебои с мобильной связью и доступом в интернет. При этом точного понимания, кто именно отключил регион, Россия или Украина, нет. Так, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил ТАСС, что 30 мая Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Но в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины со ссылкой на информацию от операторов сказано, что «российская сторона вмешалась в работу телекоммуникационного оборудования», якобы было отключено питание, отсоединены кабели. В регионе работали украинские Lifecell, Vodafone и «Киевстар».

О том, что в Херсонской области и Запорожье начал работать крымский оператор связи, 26 мая сообщил «Интерфакс». По данным телеканала «Херсон и Запорожье-24», опубликованным в Telegram-канале, сим-карты предлагается приобрести как за рубли, так и за гривны. По словам пресс-секретаря пророссийской военно-гражданской администрации Херсона Сергея Мороза, в регионе поступили в продажу сим-карты российского оператора Winmobile, работающего в Херсоне по тарифу «На связи». Постпред Крыма Георгий Мурадов подтвердил, что в Херсоне заработал крымский оператор. В Winmobile и Минцифры РФ не комментировали это заявление. Бренд принадлежит крымскому «К-Телекому».

«К-Телеком» зарегистрирован в 2014 году в Севастополе, оператор работает на базе сети Vodafone в Крыму и на 100% принадлежит Охотину Олегу Владленовичу. Крупнейшие российские игроки в лице МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и Tele2 не присутствуют на полуострове, при использовании их услуг в регионе действует роуминг.

Между «материковой» Россией и Крымом в 2014 году были проложены два подводных волоконно-оптических кабеля (ВОЛС), которыми владеет «Миранда-Медиа». В начала апреля стало известно, что банк «Россия» может выделить 3 млрд руб. в течение семи лет на создание в Крыму нового мобильного оператора. (см. “Ъ” от 4 апреля). В качестве партнера, по данным “Ъ”, рассматривалась именно «Миранда-медиа». По данным «СПАРК-Интерфакс», 80% «Миранда-медиа» принадлежит судоходной компании «Люкстранс» и еще 20% — «Ростелекому».

CNews в начале мая сообщало со ссылкой на источники, что херсонские интернет-провайдеры начали переключаться на магистральные каналы «Миранда-Медиа». Организация Netblocks также подтверждала CNews, что украинский провайдер «Скайнет» работает через сеть «Миранда-Медиа».

Один из участников рынка отмечает, что для организации связи «на контролируемых территориях» легко использовать существующую инфраструктуру: «Нужно получить доступ к центру обработки данных, где расположен коммутатор с пакетным ядром сети (централизованная часть сети, обеспечивающая координацию основных сервисов.— “Ъ”). Сеть можно полностью переименовать и подключить к российской». Скорее всего, полагает он, российские специалисты переподключили радиоподсистему сотовой связи в Херсонской области с украинского кабеля на российский, который идет через Крым, это «сравнительно простая и незатратная операция».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что налаживание связи не должно стать проблемой: проложить кабель от Крыма до Херсонской области можно за две недели. Господин Кусков полагает, что необходимое оборудование крымский оператор закупил у других российских с помощью государства. При этом, судя по всему, еще не решены проблемы с номерной емкостью, отметил Денис Кусков: новые префиксы и номера нужно занести в базу, через которую пополняют свои базы российские банки.

В «К-Телекоме» “Ъ” пояснили, что на территориях Херсонской и Запорожской областей начал работу «+7Телеком»: «Оператор работает на современном сетевом оборудовании крымского инфраструктурного оператора "К-Телеком", который обратился к военно-гражданским администрациям с предложением по восстановлению и развитию мобильной связи».

«+7Телеком» 30 мая зарегистрировал группу во «ВКонтакте», в ней есть описание тарифа, способы оплаты. Сейчас компания предлагает один тариф «На связи», который включает звонки на номера внутри сети — 1000 мин./мес., 500 СМС-сообщений и интернет 10 Гб. Сим-карты не подключаются к мобильному интернету автоматически, для этого пользователю нужно вручную поменять настройки в смартфоне, схема подключения также приводится в группе «+7Телеком». Действует неограниченный трафик на «Одноклассниках», «ВКонтакте», Viber, WhatsApp, Skype и Telegram при подключении дополнительной опции. Ежемесячная плата составляет 300 руб. в месяц. Из информации в группе следует, что сейчас пополнять счет можно только через Payberry (см. справку).

Как объясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке, российские операторы не допускают пополнения счета оператора, работающего в Херсонской области и Запорожье, через свои салоны связи в том числе из-за угрозы санкций: «Так же всегда обстояла ситуация с крымскими сим-картами». В группе во «ВКонтакте» «+7Телеком» пишет, что работает над «развитием терминальной сети приема платежей, которая позволит делать валютную конвертацию, и продажи карт экспресс-оплаты на местах».

По мнению Дениса Кускова, появление российского оператора в Херсонской и Запорожских областях «носит политический характер и нужно для того, чтобы местные жители и власти не зависели от Украины». Кроме самого по себе наличия связи, отмечает один из собеседников “Ъ”, может стоять задача, чтобы местные жители получали интернет-доступ, «профильтрованный» от запрещенных Роскомнадзором ресурсов, а власти имели возможность контролировать разговоры и другую информацию, передающуюся по сети. Собеседник “Ъ” в Херсонской области утверждает, что сим-карты нового оператора не пользуются большим спросом, несмотря на отсутствие другой связи в регионе: «Для заключения договора нужны паспортные данные, а люди опасаются, что потом их могут нелегально использовать».

Как питаться

Вопросом поставок продуктов питания в ЛНР и ДНР Россельхознадзор занялся еще в середине марта, говорит источник “Ъ” на рынке. По его словам, до этого отгрузки молочной и мясной продукции на эти территории были возможны только с предприятий, которые прошли аттестацию для экспорта из РФ. Теперь же права на поставки в ДНР и ЛНР получили все площадки, подключенные к информационной системе Россельхознадзора.

Но источники “Ъ” уверяют, что напрямую работают с ДНР и ЛНР очень немногие производители, не входящие в число крупных игроков. По словам собеседников “Ъ”, поставками продовольствия из РФ занимаются дистрибуторы, которые договариваются о закупках в одном из логистических центров, например, Москвы или Краснодара, расплачиваются наличными и берут доставку на себя.

Территории не признаны на международном уровне, а рынок сбыта ограничен, «проблемы превышают возможную финансовую выгоду», объясняет один из источников “Ъ”. (Суверенитет ЛНР и ДНР сейчас признали Россия, а также Абхазия и Южная Осетия, чей статус независимых государств, в свою очередь, признали по пять государств—членов ООН.) Несколько собеседников “Ъ” в крупных пищевых компаниях добавили, что с началом военных действий получали запросы «оказать помощь жителям ДНР и ЛНР».

По словам собеседников “Ъ” в отрасли, поставлять продукты, в том числе в Херсонскую и Запорожскую области, могут компании, работающие в Крыму. В Акимовке Мелитопольского района Запорожья в конце мая открылся супермаркет под управлением менеджмента из Крыма, говорил глава поселка Максим Зубарев.

Источники “Ъ” называют среди вероятных крымских поставщиков продуктов АПХ «Дружба народов», крупного производителя мяса птицы, колбасных изделий (бренды «Дружба народов», «Ряба Крымская» и др.), который также занимается садоводством и растениеводством. Недавно он перешел под контроль краснодарского Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева (см. “Ъ” от 6 июня). В 2017 году близкие к агрокомплексу структуры уже стали владельцами крупнейшей на полуострове сети магазинов «Пуд».

Как строить

Никаких расчетов, даже предварительных, по масштабам требуемых ресурсов и сроков восстановления Мариуполя, других населенных пунктов Запорожья и Херсонской области, а также ДНР и ЛНР пока нет, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Этими подсчетами должен заняться новый департамент Минстроя, созданный в конце мая по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, курирующего в федеральном правительстве восстановление территорий. В Минстрое и Минфине отказались комментировать “Ъ” вопрос об источниках финансирования восстановительных работ.

По словам другого источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, генподрядчиком строительных работ на этих территориях за счет средств бюджета РФ может стать созданный в 2021 году Единый госзаказчик в сфере госстроек, находящийся в подчинении у Минстроя. Эта структура занимается строительством в российских регионах объектов, финансируемых из федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). По данным Счетной палаты, в рамках ФАИП на 2021–2023 годы заложено 938,7 млрд руб.

Еще одним источником финансирования восстановления объектов на «контролируемых территориях» называются средства из бюджетов некоторых субъектов РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что столичные чиновники направляют в Луганск специалистов и технику для восстановления жилья и соцобъектов в городе, а также для благоустройства стадиона «Авангард» и городского парка. Власти Санкт-Петербурга заявили, что Мариуполь станет «городом-побратимом» и получит финансовую и техническую поддержку.

В целом только в ДНР, как сообщал Марат Хуснуллин, в своем Telegram-канале 14 мая, нужно восстановить 230 км дорог и пять мостов. По его словам, уже развернуты работы по восстановлению почти 40 км дорог. Тогда же он заявил, что первая колонна техники (около 350 специалистов на 70 машинах) прибыла в регион, а в ближайшее время в ДНР должны были отправиться еще около 1,5 тыс. строителей и 500 единиц техники. По словам одного из собеседников “Ъ”, власти якобы собирали технику и рабочих по крупным генподрядным компаниям: «Каждый из них получил разнарядку по числу рабочих и техники, которые должны быть отправлены в ДНР, ЛНР и Херсонскую область». Ни один из участников рынка не согласился комментировать эту информацию.

Другой источник “Ъ” уточнил, что одна из самых острых проблем — доставка стройматериалов в ДНР, ЛНР и Херсонскую область. По его словам, для восстановительных работ, в частности, нужны большие объемы цемента. Ближайшие к территориям цементные заводы находятся в Липецкой и Белгородской областях (входят в холдинг «Евроцемент»). Получить комментарии на этих предприятия не удалось. Но даже если вся производимая ими продукция будет отправляться на восстановление ЛНР и ДНР, то этого будет недостаточно, а ввоз с заводов из других частей России приведет к увеличению расходов, говорит источник “Ъ”.

В Херсонской области есть крупный цементный завод, 30 мая Марат Хуснуллин заявил, что его загрузка будет увеличена, «чтобы обеспечить дорожников материалами». Но для доставки продукции даже этого предприятия, по словам вице-премьера, «важно восстановить дорожную сеть, в частности дорогу от Донецка до Мариуполя». Пока же поставки стройматериалов из России в ДНР и ЛНР идут точечно и в небольших объемах, говорит источник “Ъ”. Для увеличения отгрузок стройматериалов и техники, как заявил 31 мая глава ДНР Денис Пушилин, будет использоваться порт Мариуполя: «Сейчас происходит отгрузка той продукции, которая находилась на территории порта, а дальнейшем это будет хаб для поставки всего, что необходимо строителям для восстановления инфраструктуры».

Деловой блок “Ъ”