Зерно вывозят с Украины

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Грузовые железнодорожные перевозки с контролируемых военными РФ территорий Украины в Крым официально открыты: первый состав с зерном из Мелитополя прибыл в Севастополь. Однако кто организует эти перевозки, не ясно. В ОАО РЖД, которому принадлежит локомотив в составе поезда, свою причастность отрицают, утверждая, что всем занимаются железнодорожные администрациями Херсонской и Запорожской областей. Что они собой представляют сейчас, неизвестно. В Крыму утверждают, что перевозки наладили военные и ОАО РЖД. Эксперты полагают, что сейчас эксплуатацией путей могут заниматься железнодорожные администрации ДНР и ЛНР, а в перспективе — Крымские железные дороги при поддержке ОАО РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Первый состав из Мелитополя с зерном отправился в Крым 7 июня, сообщил Евгений Балицкий, представляющийся главой военно-гражданской администрации Запорожской области: «В направлении Крыма пошли первые железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора». Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил «Интерфаксу», что 8 июня состав прибыл в Севастополь: «маршрут проложен».

Судя по видеосъемке, опубликованной «РИА Новости», локомотив принадлежит ОАО РЖД. По данным “Ъ”, двухсекционный тепловоз 2ТЭ116 448 приписан к Октябрьской ЖД. В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, что «железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются их железнодорожными администрациями». Там не комментируют видеозапись, подчеркивая, что перевозки не выполняют.

Происхождение хопперов, в которых везут зерно, не ясно, маркировка видна смутно. В подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компании сообщили, что у нее в парке хопперов нет.

Представитель «Русагротранса» (ему принадлежит наиболее крупный парк хопперов в РФ) отметил, что хопперы компании, перевозящие зерно, полностью задействованы внутри России.

Два источника “Ъ” предполагают, что парк — украинский.

В кадр «РИА Новости» также попала в составе поезда платформа с грузом, больше всего напоминающим рулон холоднокатаной стали. Севернее, в Запорожье, находится комбинат «Запорожсталь» (входит в «Метинвест» Рината Ахметова), предприятие работает, выпуск в мае упал к уровню мая 2021 года на 50–60%. Это не первая отправка металла из Украины: 30 мая ТАСС демонстрировал погрузку партии в порту Мариуполя назначением на Ростов-на-Дону.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 7 июня заявил, что министерство совместно с ОАО РЖД создали необходимые «условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках» и приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Общая протяженность восстановленных участков, сказал он, 1,2 тыс. км.

В правительстве Крыма “Ъ” сообщили, что организацией перевозок занимается Минобороны, поскольку это «не уровень региональных властей», и посоветовали обращаться за разъяснениями к военным. В управлении «Крымских железных дорог» от комментариев отказались. В Минсельхозе Крыма тоже не стали обсуждать ситуацию, отметив, что занимаются только вопросами внутренней продовольственной безопасности региона. С ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» и ГУП ЛНР «Луганская железная дорога» связаться не удалось.

Первый поезд прошел, следовательно, эксплуатация пути по временной схеме возможна, полагает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

По его мнению, пока о постоянной эксплуатации пути в соответствии со всеми техническими нормами речь вряд ли может идти, поскольку рядом происходят военные действия. Для приведения пути в порядок привлечения ОАО РЖД не требуется: для самой монополии это делают подрядные организации, обладающие соответствующими компетенциями, а прицепка, отцепка и подача вагонов с подъездных путей зависят прежде всего от возможностей промышленных предприятий. Пока, полагает эксперт, эксплуатацией путей могут заниматься железнодорожные администрации Донецка и Луганска, а организация постоянного грузового железнодорожного сообщения может быть передана в ведение «Крымских железных дорог», у которых есть достаточно компетенций, при методологической помощи ОАО РЖД.

Наталья Скорлыгина; Александр Дремлюгин, Симферополь